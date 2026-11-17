Giải trí

Á hậu Thảo Nhi Lê vừa khiến dân mạng xôn xao khi chia sẻ khoảnh khắc được bạn trai cầu hôn đúng dịp sinh nhật tuổi 32. Mọi chuyện bắt đầu từ một chuyến đi ngẫu hứng đến Phuket, Thái Lan để đón tuổi mới. Cứ ngỡ chỉ là một kỳ nghỉ đơn giản, nhưng chuyến đi này đã trở thành dấu mốc đặc biệt, đánh dấu bước ngoặt mới trong chuyện tình cảm của cô nàng.

Khoảnh khắc "một nghìn lần CÓ"

Theo chia sẻ của Thảo Nhi Lê, thời tiết tại Phuket những ngày đó không mấy thuận lợi. Thế nhưng, đúng lúc bạn trai ngỏ lời cầu hôn, thời tiết bất ngờ dịu xuống, tạo nên một khung cảnh cực kỳ lãng mạn và đáng nhớ cho giây phút trọng đại.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, cô không giấu nổi sự xúc động khi kể lại cảnh bạn trai bất ngờ quỳ xuống trước mặt, nhìn thẳng vào mắt mình và hỏi: “Em có muốn lấy anh không?”. Và tất nhiên, câu trả lời của Thảo Nhi Lê là “CÓ! Một nghìn lần CÓ!”. Đúng là kiểu plot twist mà ai cũng ao ước cho ngày sinh nhật của mình.

Chỗ dựa tinh thần trong những ngày giông bão

Thảo Nhi Lê còn dành những lời cực kỳ ngọt ngào cho nửa kia. Cô cho biết anh xuất hiện vào đúng thời điểm cô cần được yêu thương nhất. Trong những tháng ngày khó khăn, chính anh là người luôn ở bên cạnh, giúp cô chữa lành những tổn thương, đồng thời tiếp thêm sức mạnh và sự tự tin để cô có thể tỏa sáng trở lại.

Với Thảo Nhi Lê, tình yêu không chỉ là những phút giây lung linh, đẹp đẽ mà quan trọng hơn hết là việc hai người chọn đồng hành cùng nhau, kể cả khi phải đối mặt với giông bão cuộc sống. Cô ví câu chuyện tình yêu của mình giống như việc tìm thấy ánh nắng ấm áp ngay giữa một cơn giông.

Cô cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc vì bạn trai đã yêu thương, tin tưởng và lựa chọn mình, kèm theo lời hứa về một tương lai cùng nhau trong suốt phần đời còn lại.

Cơn mưa lời chúc từ người hâm mộ

Ngay sau khi chia sẻ, câu chuyện của Á hậu nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Nhiều bạn bè, khán giả và người hâm mộ gửi lời chúc mừng. Không ít bình luận đều bày tỏ niềm vui khi thấy cô tìm được người đồng hành phù hợp và đang rất hóng ngày cô chính thức bước vào cuộc sống hôn nhân.

Về Á hậu Thảo Nhi Lê

Thảo Nhi Lê sinh năm 1994 và là gương mặt quá quen thuộc trong làng thời trang cũng như các cuộc thi sắc đẹp tại Việt Nam. Trước khi về nước phát triển sự nghiệp, cô từng có thời gian dài sinh sống và học tập tại Đức.

Sau khi trở về, cô theo đuổi lĩnh vực thời trang, xây dựng thương hiệu cá nhân và trở thành một influencer có sức ảnh hưởng lớn. Năm 2022, cô tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và xuất sắc giành danh hiệu Á hậu 1.

Không chỉ vậy, nhan sắc của Thảo Nhi Lê còn được quốc tế công nhận khi ba năm liên tiếp (2020, 2021, 2022) góp mặt trong danh sách Top 100 Gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố. Sau nhiều năm hoạt động trong giới giải trí và thời trang, cô vẫn luôn giữ được sức hút nhờ phong cách riêng cùng hình ảnh một người phụ nữ độc lập và tự tin.