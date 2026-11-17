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Ma Ran Đô đang là cái tên phủ sóng dày đặc trên màn ảnh rộng với tần suất xuất hiện chóng mặt. Nam diễn viên sinh năm 1997 này không chỉ gây chú ý trong phim Ngày Con Còn Mẹ đang làm mưa làm gió tại phòng vé, mà khán giả còn sắp được gặp anh trong vai quản giáo Tú nghiêm khắc tại Trại Giam Hạnh Phúc, dự kiến khởi chiếu vào 20/11.

Để có được vị trí hiện tại, Ma Ran Đô đã đi qua một hành trình làm nghề đầy bền bỉ. Xuất thân từ Pleiku, Gia Lai, anh từng theo học tại Đại học Nông Lâm TP.HCM và đạt danh hiệu Nam vương của trường khóa 2017-2019. Ban đầu, gia đình định hướng anh về quê làm cán bộ kiểm lâm, nhưng vì đam mê nghệ thuật, chàng trai cao 1,80m này đã quyết định ở lại Sài Gòn để theo đuổi nghiệp diễn.

Những ngày đầu với thù lao ít ỏi

Ít ai biết trước khi chạm đến hào quang, Ma Ran Đô từng chấp nhận những vai quần chúng và vai phụ tại sân khấu kịch với mức cát-xê chỉ khoảng 200.000 đồng mỗi ngày. Anh không ngại làm những việc nhỏ nhất để tích lũy kinh nghiệm thực tế. Để nâng cao chuyên môn, nam diễn viên đã theo học diễn xuất bài bản dưới sự dẫn dắt của những tên tuổi gạo cội như NSND Việt Anh và NSƯT Hữu Châu.

Bước đệm đầu tiên giúp Ma Ran Đô được khán giả nhớ mặt gọi tên là qua các MV triệu view như Tình nào không như tình đầu, Anh tự do nhưng cô đơn của Trung Quân Idol và Sau lưng anh có ai kìa của Thiều Bảo Trâm. Từ đó, anh tự tin thử sức với những vai tâm lý nặng đô tại sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh trong các vở như Trả lại lia thia, Trái tim oan khuất, hoặc tham gia các web series và phim truyền hình như Nhỏ To Chốn Văn Phòng, Tiệm Ăn Của Quỷ.

Cú 'hat-trick' trăm tỷ và màn lột xác bất ngờ

Năm 2025 đánh dấu sự bùng nổ của Ma Ran Đô khi anh xác lập vị thế 'nam thần phòng vé' thế hệ mới. Đây là trường hợp hiếm hoi góp mặt trong ba dự án liên tiếp đều vượt mốc doanh thu 200 tỷ đồng. Đầu tiên là Nụ Hôn Bạc Tỷ ra mắt dịp Tết 2025, nơi anh vào vai thiếu gia Tú Henry. Để rũ bỏ vẻ hiền lành và nhập vai 'bad boy', Ma Ran Đô đã được đàn chị Thu Trang liên tục dắt đi chơi để trở nên hướng ngoại hơn.

Tiếp nối thành công, anh lột xác thành cảnh vệ Sơn rắn rỏi trong bom tấn hành động Tử Chiến Trên Không với doanh thu 252 tỷ đồng. Cuối cùng, anh hoàn tất cú hat-trick với vai Tuấn xốc nổi trong Truy Tìm Long Diên Hương, bộ phim đạt 206 tỷ đồng. Sang năm 2026, anh tiếp tục xuất hiện trong tác phẩm trinh thám hài Án Mạng Xém Hoàn Hảo. Đặc biệt, trong dự án Hoàng Hậu Cuối Cùng, khi sánh đôi cùng Tăng Thanh Hà vào vai vua Bảo Đại, Ma Ran Đô đã chấp nhận tăng 14 kg và thay đổi kiểu tóc để giống với nguyên mẫu.

Tinh tế trong cách làm việc và lối sống độc lập

Trong phim Ngày Con Còn Mẹ, Ma Ran Đô đóng vai Lai - một người bạn trai ấm áp. Phía sau ống kính, anh ghi điểm tuyệt đối với Phương Anh Đào nhờ sự tinh tế. Biết đàn chị treo móc khóa hình bánh sừng bò trên túi xách, anh đã chủ động mua đúng loại bánh này tặng cô trong một ngày quay căng thẳng. Về chuyên môn, anh luôn vạch rõ ranh giới và hỏi ý kiến bạn diễn trước các phân cảnh tình cảm để tạo sự thoải mái nhất cho đối phương.

Một điều khá bất ngờ là dù nổi tiếng nhưng Ma Ran Đô hiện vẫn hoạt động độc lập, không có công ty quản lý, ê-kíp hay trợ lý riêng. Anh tự nhận mình là người hướng nội, có thể hơi khó gần lúc đầu nhưng lại rất hài hước khi giao lưu với fan trên mạng xã hội. Không cầu kỳ chuyện trang điểm hay xây dựng hình ảnh, anh thẳng thắn chia sẻ mình không coi bản thân là nghệ sĩ mà chỉ là một 'người thợ diễn' đang nỗ lực cống hiến cho nghệ thuật.