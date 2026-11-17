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Tại buổi họp báo ra mắt dự án điện ảnh Trại Giam Hạnh Phúc của đạo diễn Trung Lùn diễn ra chiều 16/11 tại TP.HCM, Lương Thế Thành trở thành tâm điểm khi xuất hiện với màn thay đổi ngoại hình đầy ấn tượng. Sự kiện này quy tụ dàn diễn viên đông đảo bao gồm Tuấn Trần, Ma Ran Đô, Tiến Luật, La Thành, Hoàng Phi, Gi-A Nguyễn và Khuyến Dương.

Lương Thế Thành là nam diễn viên quen thuộc với hình tượng lịch lãm và điềm đạm. Tuy nhiên, trong bộ phim này, anh đảm nhận vai Huỳnh Tấn Long, hay còn gọi là Long Đầu Bò. Đây là một phạm nhân sừng sỏ, nguy hiểm bậc nhất tại buồng giam số 9 với diện mạo hung dữ, đầu cạo trọc, một vết sẹo dài trên mặt và cơ thể phủ kín hàng chục hình xăm.

Khi 'đầu bò' về nhà và cái kết ra sofa

Việc thay đổi ngoại hình quá gắt đã khiến Lương Thế Thành rơi vào những tình huống hài hước khi trở về với gia đình. Nam diễn viên kể rằng ba mẹ, vợ và con trai đều không đón nhận diện mạo này. Mẹ anh đã thốt lên vì tưởng con trai đi xăm hình thật và sợ ba sẽ la, khiến anh phải vội vàng giải thích rằng đó chỉ là vẽ để quay phim.

Phản ứng của con trai và bà xã Thúy Diễm lại càng khiến khán phòng buổi họp báo bật cười. Con trai anh khi vừa mở cửa thấy ba đã la lên vì thấy quá ghê rồi bỏ chạy. Riêng Thúy Diễm thì bắt chồng ra ngoài sofa ngủ vì hai lý do: một là cô bị giật mình khi mở mắt thấy đầu trọc và hình xăm đầy người, hai là vì hình xăm vẽ chưa khô hẳn nên làm bẩn giường.

Chuyện cảnh nóng trong nhà tắm và nỗi khổ của đạo diễn

Một điểm gây bất ngờ khác là Lương Thế Thành có phân đoạn cảnh nóng trong nhà tắm cùng bạn diễn nam Gi-A Nguyễn, người đóng vai phạm nhân Nguyễn Minh Hữu. Khi được hỏi về áp lực, Lương Thế Thành cho biết cả anh và Gi-A Nguyễn đều thoải mái vì đã tập luyện kỹ lưỡng. Hai người đã workshop nhiều lần với đạo diễn Trung Lùn để căn chỉnh tư thế và góc quay cho phù hợp với câu chuyện, nên khi ra set quay mọi thứ diễn ra rất nhanh. Anh cũng nhấn mạnh bản thân biết tiết chế để không lột tả trần trụi quá mức.

Tuy nhiên, khó khăn thực sự lại nằm ở khâu thị phạm của đạo diễn Trung Lùn. Lương Thế Thành chia sẻ rằng anh phải làm theo hướng dẫn của đạo diễn, nhưng vì anh cao hơn nên không thể làm y chang được. Gi-A Nguyễn cũng hùa theo "bóc phốt" rằng người khó khăn và mắc cỡ nhất chính là đạo diễn, với khuôn mặt đỏ hoét như con gái mới lớn khi hướng dẫn hai diễn viên.

Lăng kính nhân văn phía sau song sắt

Trại Giam Hạnh Phúc là tác phẩm điện ảnh tiên phong khai thác đời sống trong tù qua góc nhìn nhân văn xen lẫn hài hước. Phim kể về thầy giáo Phúc do Tuấn Trần thủ vai, vì bảo vệ em gái là Sally Hồng Anh mà vô tình vướng vòng lao lý. Tại buồng giam số 9, lòng tốt của Phúc đã cảm hóa cán bộ quản giáo Tú (Ma Ran Đô) và các bạn tù như anh Chính (Tiến Luật), Bách Khoa (Khuyến Dương), Minh Hữu (Gi-A Nguyễn). Tuy nhiên, anh cũng phải đối mặt với sự thù hằn từ tên trùm buồng giam Long Đầu Bò do Lương Thế Thành đóng.

Với sự kết hợp của dàn diễn viên thực lực và câu chuyện mới lạ, bộ phim dự kiến khởi chiếu trên toàn quốc từ ngày 20/11.