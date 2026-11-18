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Việt Anh hiện tại khiến nhiều người bất ngờ với diện mạo thay đổi đáng kể. Nam diễn viên vốn nổi tiếng với vẻ điển trai, lịch lãm và thường xuyên được giao những vai thiếu gia, công tử nhà giàu hoặc những nhân vật có địa vị xã hội đặc biệt trong các dự án phim ảnh.

Từ cử nhân kinh tế đến Nghệ sĩ Ưu tú

Việt Anh không xuất thân từ gia đình có truyền thống nghệ thuật. Trước khi theo đuổi diễn xuất, anh tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân. Anh đến với nghề một cách tình cờ khi tham gia khóa đào tạo diễn viên truyền hình đầu tiên của Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam (VFC) và được cố NSND Hoàng Dũng dìu dắt.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của anh là vai Cao Thanh Lâm trong phim Chạy Án năm 2006. Hình ảnh một công tử ngông nghênh, bất cần, sa vào nghiện ngập và phạm pháp đã đưa tên tuổi Việt Anh đến với đông đảo khán giả. Sau đó, anh tiếp tục ghi dấu ấn trong Gió Nghịch Mùa và Khi Đàn Chim Trở Về.

Đến năm 2017, anh trở lại với vai Phan Hải trong Người Phán Xử. Với tính cách nóng nảy, ích kỷ và những cơn giận dữ bốc đồng, Phan Hải trở thành nhân vật vừa đáng ghét vừa có sức hút riêng. Anh tiếp tục xuất hiện trong các bộ phim như Sống Chung Với Mẹ Chồng, Mê Cung, Sinh Tử, Hồ Sơ Cá Sấu, Hướng Dương Ngược Nắng, Hành Trình Công Lý, Cuộc Chiến Không Giới Tuyến và Những Nẻo Đường Gần Xa. Với hơn hai thập kỷ cống hiến, anh được trao giải Diễn viên nam xuất sắc tại Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 40 và được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú vào năm 2023.

Bước ngoặt kinh doanh chân gà rút xương

Không chỉ đóng khung mình trong vai diễn, Việt Anh còn lấn sân sang kinh doanh thực phẩm tiện lợi. Anh giữ vị trí Tổng giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật cho một thương hiệu chuyên về chân gà rút xương và chân gà ăn liền. Dự án này bắt đầu triển khai từ đầu năm 2024 và chính thức đưa sản phẩm ra thị trường vào cuối năm đó.

Thay vì chỉ đứng sau điều hành, nam diễn viên trực tiếp tham gia vào quá trình quảng bá. Anh xuất hiện trong các buổi livestream bán hàng, giới thiệu sản phẩm tại các siêu thị, cửa hàng và tích cực kêu gọi hợp tác phân phối. Đúng là một pha 'quay xe' từ công tử nhà giàu trên phim sang ông chủ bán chân gà ngoài đời thực.

Chuyện tình cảm và khoản chu cấp gây choáng

Đời tư của Việt Anh cũng là tâm điểm bàn luận khi anh từng trải qua hai cuộc hôn nhân. Cuộc hôn nhân đầu tiên với phóng viên Thùy Linh, kết hôn năm 2005, có một con gái chung và kết thúc vào năm 2010. Sau đó, anh kết hôn với Hương Trần nhưng cuộc hôn nhân này cũng khép lại vào tháng 5 năm 2019, con trai của hai người là bé Đậu Đậu hiện sống cùng mẹ.

Chi tiết gây xôn xao nhất chính là khoản chu cấp mà Việt Anh dành cho vợ cũ và con. Nam diễn viên chia sẻ có thời điểm anh chi gần 50 triệu đồng mỗi tháng. Trong đó, 20 triệu dành cho sinh hoạt của bé Đậu, 15 triệu để thuê nhà cho hai mẹ con, còn lại là tiền bảo hiểm, học phí trường quốc tế và các chi phí phát sinh. Việt Anh khẳng định mình luôn sẵn lòng hỗ trợ vợ cũ khi cô có nhu cầu mua sắm hay đưa con đi du lịch.

Đến năm 2026, anh công khai mối quan hệ tình cảm với diễn viên Quỳnh Nga.

Cú chi 400 triệu để 'độ' lại nhan sắc

Một sự kiện khác khiến cộng đồng mạng tranh cãi là quyết định phẫu thuật thẩm mỹ của Việt Anh vào năm 2019. Anh đã sang Hàn Quốc thực hiện một loạt thủ thuật bao gồm sửa mũi, hút mỡ nọng cằm, căng chỉ vùng cổ và làm đẹp da với tổng chi phí khoảng 400 triệu đồng.

Việc thay đổi diện mạo khiến gương mặt anh có nhiều thay đổi so với hình ảnh nam tính, góc cạnh trước đây, kéo theo không ít ý kiến trái chiều, trong đó có khán giả tiếc nuối diện mạo tự nhiên thời Chạy Án. Tuy nhiên, Việt Anh cho rằng việc chăm chút ngoại hình là cần thiết đối với nghệ sĩ và là cách tôn trọng khán giả. Ở tuổi 45 vào năm 2026, nam diễn viên vẫn duy trì hình ảnh trẻ trung, lịch lãm và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh tập luyện, chăm sóc vóc dáng.

Thôi thì cứ đẹp theo cách mình muốn, miễn là vẫn đóng phim hay là được, đúng không mọi người?