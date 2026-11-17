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Đêm 14/11, Tinh Hà Say Hi concert đã đổ bộ Hà Nội, mang theo sự mong đợi của một lượng lớn fan tụ tập tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam từ sáng sớm để xếp hàng. Dù thiếu vắng MC Trấn Thành, 24 'anh trai' đã tự mình cầm trịch, giao lưu trực tiếp với khán giả. Trong đó, Song Luân đóng vai trò 'anh cả', dẫn dắt và hướng dẫn các thành viên trẻ hơn cách tương tác với fan một cách mượt mà nhất.

Opening của concert là một màn remix sôi động gồm 16 bài hát solo và nhóm, sau đó là ca khúc chủ đề 'Together We Shine'. Không khí càng nóng hơn khi các nam nghệ sĩ liên tục thả thính fan Hà Nội. Đặc biệt, Son.K đã khiến cả khán phòng bất ngờ khi ngẫu hứng đọc một bài thơ bộc lộ khao khát được làm cha.

Suốt hơn ba tiếng đồng hồ, dàn sao đã trình diễn hàng loạt hit như Secret, MVP, IDNAT, My World, Spinning Around, 50 Missed Calls, Embroidery, Late for Dinner, Bad Night... Điểm cộng lớn là concert tại Hà Nội có những bản phối mới, dàn dựng độc đáo và tương tác live riêng cho khán giả thủ đô. Thậm chí, những fan đi cả hai đêm ở TP.HCM cũng phải thừa nhận đêm Hà Nội được đầu tư hơn hẳn với màn hình LED tự động, setlist dài hơn, thời lượng show nhiều hơn và concept sân khấu hoành tráng hơn, đặc biệt là bài nào cũng có những phần 'bí mật'.

Đi sâu vào các tiết mục, màn trình diễn MVP gây chú ý khi Wren Evans thể hiện kỹ năng solo piano. Còn trong 'Embroidery and Brocade', các vocalist lại mang đến một phân đoạn xem bói và tiên tri đầy huyền bí. Riêng bài '50 Missed Calls' đã thay đổi cái kết so với các buổi diễn trước: thay vì cảnh váy cưới bị đốt, các 'anh trai' đã mang đến một kết thúc hoàn toàn mới. Để tăng tính kết nối, các nghệ sĩ còn di chuyển xuống nhiều khu vực trong khán phòng để tặng quà và giao lưu gần hơn với fan.

Thời trang và concept cũng là điểm nhấn đậm nét. Trong bài 'Even Lonely, I'm Happy', DILLAN, Xuân Định KY, WEAN và KIMLONG hóa thân thành những nhân vật đa dạng từ điệp viên, Aladdin cho đến ông già Noel và 'street boys'. Đến 'Behind That Shadow', Dương Domic, CAPTAIN BOY, Jaysonlei và Cody Nam Vo lại diện đồ thái giám đi tìm Cinderella, thậm chí mang theo nhiều đôi hài đủ size cho khán giả dùng thử.

Một khoảnh khắc cực kỳ 'tình cảm' nhưng cũng đầy kịch tính diễn ra ở bài Bad Night khi Dương Domic cưỡi ngựa, chở theo Pháp Kiều tiến vào sân khấu. Tuy nhiên, sự cố xảy ra khi chú ngựa có dấu hiệu bất an và vùng vẫy, suýt khiến cả hai ngã. May mắn là Dương Domic đã nhanh chóng trấn an Pháp Kiều và kiểm soát lại dây cương để giữ an toàn.

Chi tiết đưa ngựa lên sân khấu này ngay lập tức gây tranh cãi trên mạng xã hội. Nhiều ý kiến lo ngại vì ngựa có thính giác nhạy bén và thị giác đặc thù, khó thích nghi với ánh sáng mạnh, tiếng nhạc lớn và tiếng ồn tại concert, dễ dẫn đến đau đớn và mất kiểm soát dù có người huấn luyện đi kèm. Fan bày tỏ sự lo lắng cho an toàn của cả Dương Domic lẫn Pháp Kiều.

Bên cạnh đó, màn trình diễn MVP còn khiến dân mạng xỉu up xỉu down khi Cody Nam Vo, Wren Evans, Ali Hoàng Dương và HYO diện những chiếc áo ren mỏng manh, nhảy trên sân khấu nước đầy quyến rũ.

Một điểm nhấn ấm lòng là nhóm 'Late for Dinner' đã mang những món đặc sản từ quê hương các thành viên lên sân khấu như bánh nậm, bánh bèo, mắm sặc Huế, tỏi Lý Sơn và bánh tai Phú Thọ. Cảm xúc đẩy lên cao trào khi hình ảnh cha mẹ cùng những lời nhắn nhủ gửi đến các nam nghệ sĩ được trình chiếu trên màn hình LED.

Kết thúc show, 24 'anh trai' cùng trình diễn ca khúc '24ever' do Dương Domic sáng tác. Để tăng thêm phần náo nhiệt trước khi chào tạm biệt, 12 ca sĩ từ team Dương Domic đã mời 12 khán giả may mắn lên sân khấu cùng nhảy.

Đúng là một đêm diễn 'full option' từ âm nhạc, hình ảnh đến cả những pha thót tim. Mà nói thật, đưa ngựa lên sân khấu để tạo điểm nhấn thì cũng được, nhưng an toàn cho cả nghệ sĩ lẫn 'bé ngựa' vẫn là trên hết chứ nhỉ?