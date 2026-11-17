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Khả Ngân vừa đăng tải đoạn clip ngắn kèm dòng trạng thái: "Hoá ra, là như thế sao". Trong video, nữ diễn viên xuất hiện với vẻ ngoài cực kỳ giản dị khi diện bộ đồ mặc nhà phối màu xanh lá - trắng với thiết kế thoải mái. Cô để tóc xõa tự nhiên, trang điểm nhẹ nhàng, nhưng điểm khiến dân tình chú ý nhất chính là vòng hai đã lớn rõ rệt, khiến vóc dáng của cô có nhiều thay đổi so với trước đây.

Màn tự dìm hàng hài hước

Thay vì chọn phong cách chụp ảnh mẹ bầu dịu dàng, thơ mộng như số đông, Khả Ngân lại chọn một lối đi riêng đầy muối. Ngay cảnh đầu, cô đứng trước cửa phòng, nhẹ nhàng ôm và xoa bụng bầu một cách đầy tình cảm. Thế nhưng, ngay sau đó, một quả dưa hấu xanh tròn xoe xuất hiện, như một lời tự thú hài hước về ngoại hình hiện tại của chính mình.

Sự hài hước chưa dừng lại ở đó. Trong một phân cảnh khác, khi Khả Ngân di chuyển cạnh một chiếc vòng gỗ lớn, đoạn clip lập tức chuyển cảnh sang hình ảnh một chú đười ươi có dáng ngồi tròn trịa, hai tay ôm bụng. Đặc biệt nhất là khoảnh khắc nữ diễn viên bước đi chậm rãi dọc hành lang, clip liền được ghép với hình ảnh đàn chim cánh cụt đang lạch bạch trên băng tuyết. Màn tự dìm hàng này không chỉ mang lại tiếng cười cho người xem mà còn cho thấy tinh thần lạc quan, vui vẻ của cô trong giai đoạn chuẩn bị đón thành viên mới, dù vóc dáng có thay đổi đáng kể.

Hành trình từ bí mật đến công khai

Trước đó, vào ngày 1 tháng 10, Khả Ngân đã chính thức xác nhận mang thai con đầu lòng sau khi công khai chuyện tình cảm với diễn viên Nhan Phúc Vinh. Cô chia sẻ loạt ảnh đời thường, thoải mái để lộ bụng bầu và nhận được cơn mưa lời chúc từ đồng nghiệp cũng như người hâm mộ. Dù vậy, nữ diễn viên cũng bày tỏ mong muốn giữ lại một phần riêng tư cho gia đình nhỏ của mình.

Thông tin mang thai của Khả Ngân nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi trước đó chuyện tình cảm giữa cô và Nhan Phúc Vinh được giữ kín kẽ. Phải đến cuối tháng 8 năm 2026, nam diễn viên mới công khai khoảnh khắc cầu hôn bạn gái. Sau cột mốc đó, Khả Ngân cũng chia sẻ niềm hạnh phúc khi chính thức bước vào hành trình mới của cuộc sống.

Từ hot girl boxing đến nữ diễn viên thực lực

Khả Ngân sinh năm 1997 tại TP.HCM và từng nổi tiếng với biệt danh hot girl boxing nhờ ngoại hình cá tính, khỏe khoắn. Cô bắt đầu dấn thân vào con đường diễn xuất từ năm 2014 qua bộ phim Trở về 3, sau đó liên tục góp mặt trong các dự án như Lật mặt 2: Phim trường, Cao thủ ẩn danh và Nàng tiên có 5 nhà và 100 ngày bên em.

Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của cô là năm 2021 với vai Tuệ Nhi trong phim truyền hình 11 tháng 5 ngày. Nhân vật mạnh mẽ, bướng bỉnh nhưng giàu tình cảm này đã giúp cô ghi dấu ấn đậm nét và giành giải Nữ diễn viên phim truyền hình xuất sắc tại giải Cánh diều 2021. Trước đó, cô cũng từng tham gia phiên bản Việt của Hậu duệ mặt trời và đóng cặp cùng Song Luân. Dù nhận nhiều ý kiến trái chiều ở giai đoạn đầu, cô vẫn kiên trì theo đuổi diễn xuất, từng bước tìm kiếm những vai diễn phù hợp với bản thân. Từ một hot girl boxing đến khi được ghi nhận bằng giải thưởng chuyên môn, Khả Ngân hiện đang bước vào cột mốc mới của cuộc đời bên Nhan Phúc Vinh.