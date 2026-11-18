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Đức Phúc, Đặng Khôi và Tóc Tiên là những cái tên tiêu biểu đã ghi dấu ấn tại các sân khấu âm nhạc quốc tế. Mỗi người chọn một lối đi riêng để giới thiệu văn hóa Việt Nam, từ việc khai thác truyền thuyết dân gian, thử nghiệm âm nhạc đa dạng cho đến việc kết hợp yếu tố truyền thống với âm nhạc điện tử hiện đại.

Đức Phúc, nam ca sĩ từng giành chiến thắng tại Intervision 2025, đã tạo nên một cú hích lớn vào tháng 9 năm 2025. Tại cuộc thi diễn ra ở Nga, anh giành vị trí quán quân với 422 điểm, vượt qua đại diện từ hơn 20 quốc gia. Chiến thắng này đến từ tiết mục "Phù Đổng Thiên Vương" – một màn trình diễn khai thác hình ảnh Thánh Gióng, kết hợp khéo léo giữa nhạc dân gian, rap và thiết kế sân khấu hiện đại.

Sự đa dạng và khả năng thích nghi của Đặng Khôi

Khác với hướng đi tập trung vào một câu chuyện cụ thể của Đức Phúc, Đặng Khôi chọn cách mang đến nhiều sắc thái đa dạng của âm nhạc Việt tại Silk Way Star 2026 ở Trung Quốc. Trong một cuộc thi quy tụ 12 nghệ sĩ từ nhiều quốc gia, Đặng Khôi đã lần lượt giới thiệu các bài dân ca như Trống Cơm, Quan họ Bắc Ninh và bài dân ca Nam Bộ Lý Ngựa Ô.

Điểm nhấn trong chiến thuật của Đặng Khôi là sự táo bạo khi thử nghiệm kết hợp nhạc dân gian với EDM, rap, hip hop, Cải lương và các nhạc cụ truyền thống. Đặc biệt, tại Performance 4, anh gây chú ý khi trình bày một ca khúc bằng cả tiếng Việt và tiếng Trung, giúp anh nhận được 4 nút vàng từ ban giám khảo quốc tế. Việc thay đổi linh hoạt về ngôn ngữ và phong cách cho thấy nỗ lực thích nghi với một sân chơi đa văn hóa và đa sở thích.

Bài học từ Tóc Tiên tại Eurovision Song Contest Asia 2026

Tóc Tiên, nữ ca sĩ Việt Nam, vừa đưa đại diện nước nhà lọt vào Top 3 của Eurovision Song Contest Asia 2026 với 164 điểm qua tiết mục Em Tiên. Dù đây là cuộc thi dành cho các đại diện châu Á, nhưng kết quả bình chọn lại được ghi nhận từ 183 quốc gia và vùng lãnh thổ. Màn trình diễn của Tóc Tiên và nhóm múa sử dụng hình ảnh nón lá, hoa sen cùng trang phục lấy cảm hứng từ văn hóa Việt Nam trên nền nhạc điện tử.

Tuy nhiên, trường hợp của Tóc Tiên cũng cho thấy khoảng cách về sự tiếp nhận của công chúng quốc tế. Nữ ca sĩ nhận được 83 điểm từ hội đồng chuyên gia và 81 điểm từ khán giả quốc tế. Trong khi đó, đại diện Philippines là Carmelle đã chiến thắng với 211 điểm, dẫn đầu cả hai nhóm bình chọn. Điều này chứng minh rằng dù một tiết mục có bản sắc riêng và được đầu tư kỹ lưỡng, vẫn cần thêm sức hút để thực sự chiếm ưu thế trong lòng công chúng thế giới.

Bản sắc dân tộc và bài toán thu hút quốc tế

Việc đưa các yếu tố văn hóa quốc gia lên sân khấu quốc tế là lợi thế để nghệ sĩ tạo sự khác biệt, nhưng không đảm bảo chắc chắn sẽ chinh phục được khán giả. Để một màn trình diễn có tính cạnh tranh, cần đáp ứng đồng thời nhiều tiêu chí khắt khe: từ chất lượng sáng tác, khả năng trình diễn, cấu trúc âm nhạc cho đến thiết kế sân khấu và sự phù hợp với thị hiếu nhiều quốc gia.

Những thành công của ba nghệ sĩ mở ra cơ hội cho các nghệ sĩ Việt tiếp cận khán giả quốc tế, đồng thời khuyến khích các nhà sản xuất trong nước thử nghiệm đưa chất liệu dân gian vào các sản phẩm đương đại. Dù vậy, để tạo ra tác động bền vững thay vì chỉ dừng lại ở một cuộc thi, Việt Nam cần một chiến lược dài hạn về sáng tác, sản xuất, quảng bá và phân phối âm nhạc ra thị trường quốc tế. Bản sắc dân tộc giúp nghệ sĩ nổi bật, nhưng chất lượng âm nhạc và khả năng kết nối cảm xúc mới là yếu tố quyết định thành công lâu dài.

Anh em thấy sao, liệu cứ 'đóng gói' văn hóa truyền thống vào nhạc hiện đại là đủ để win, hay cần một chiến lược bài bản hơn nữa?