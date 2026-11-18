Giải trí

Chiều 17 tháng 11, ca sĩ Phúc Tiệp đã tổ chức họp báo công bố live show mang tên "Gentleman". Đây là sự kiện đặc biệt đánh dấu cột mốc 25 năm anh theo đuổi sự nghiệp ca hát. Buổi họp báo có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như NSƯT Đặng Dương, NSƯT Việt Anh, Bảo Trâm Idol, Anh Quân Idol, Anh Tú Mars, Bích Hồng, Thu Hằng cùng các học trò của nam ca sĩ.

Phúc Tiệp chia sẻ đây là sự kiện quan trọng nhất trong sự nghiệp vài chục năm qua. Trước đó, anh từng tổ chức bốn minishow quy mô nhỏ, nhưng giấc mơ về một live show lớn để kể lại toàn bộ câu chuyện và hành trình âm nhạc suốt 25 năm vẫn luôn hiện hữu. Với buổi họp báo này, anh cảm thấy mình đã hiện thực hóa được mong muốn chia sẻ hành trình đó với khán giả.

Những nốt trầm và bài học từ thất bại

Nhìn lại quãng thời gian từ khi bước chân vào Nhạc viện, Phúc Tiệp cho biết anh đã trải qua nhiều câu chuyện đáng nhớ và được học hỏi từ những nghệ sĩ lớn như Giáo sư Quang Thọ, Đặng Dương, Trọng Tấn, Mỹ Linh. Anh kể rằng mỗi giai đoạn anh đều có những mục tiêu khác nhau: từ việc thi đỗ vào Nhạc viện, hát trong dàn hợp xướng, trở thành ca sĩ solo, chinh phục opera, nhạc kịch cho đến khi giành giải thưởng tại cuộc thi Sao Mai.

Tuy nhiên, không chỉ có thành công, nam ca sĩ cũng thẳng thắn nói về những lần thất bại mà ít người biết đến. Theo anh, không có bài học lớn nào trong đời mà không đến từ thất bại. Những điều này có thể nằm ở lựa chọn, đam mê, những thứ anh muốn nhưng không đạt được hoặc những việc làm nhưng không ra kết quả như mong đợi. Phúc Tiệp tiết lộ anh từng trải qua cảm giác này khoảng 10 lần và nếu kể ra hết có thể viết thành một cuốn sách dày. Anh khẳng định việc kiên trì theo đuổi chuyên môn thanh nhạc thính phòng trong suốt một phần tư thế kỷ là minh chứng cho sự quyết tâm và tình yêu không bao giờ tắt với âm nhạc.

Thử thách bản thân với phong cách mới

Để chuẩn bị cho live show, Phúc Tiệp ra mắt một EP cùng tên. Anh nhấn mạnh việc sản xuất một EP chỉn chu không hề đơn giản, từ khâu chọn chất liệu âm nhạc đến chi phí đầu tư. Đối với anh, đây là cột mốc kỷ niệm chứ không đơn thuần là sản phẩm để bán hay thu hồi vốn, tìm kiếm lợi nhuận.

EP này gồm ba ca khúc, trong đó có MV "Love Song" và MV "Who Carries Autumn Away" (đã ra mắt trước đó một tuần). Phúc Tiệp muốn thử thách chính mình bằng cách thay đổi cách hát. Thay vì phong cách mạnh mẽ, vang và khỏe như thường thấy, anh muốn thử hát mềm mại, thênh thang và nhẹ nhàng hơn. Bài toán khó nhất đối với anh là làm sao để hát nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được nét đặc trưng riêng để khán giả nhận ra đó là Phúc Tiệp chứ không phải ai khác.

Sự kết hợp đặc biệt với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh

Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh vừa là giám đốc âm nhạc cho live show, vừa là người đồng hành cùng Phúc Tiệp trong việc định hình phong cách mới. Nam ca sĩ từng yêu cầu nhạc sĩ sáng tác một bài hát giúp anh thoát ly khỏi hình ảnh quen thuộc, thậm chí là khác hẳn với Phúc Tiệp trong quá khứ. Dù ban đầu Hồ Hoài Anh gặp khó khăn với yêu cầu này, nhưng cuối cùng nhạc sĩ đã tìm ra hướng tiếp cận thú vị: tạo ra một bài hát khác biệt với những gì khán giả từng nghe nhưng vẫn giúp họ nhận diện được ca sĩ.

Chia sẻ về lý do hợp tác, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cho biết hai người có sự gắn kết từ thời học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh bày tỏ sự vui mừng khi thấy Phúc Tiệp quyết tâm thực hiện live show này, vì với những dự án lớn, nếu nghệ sĩ không thực sự quyết tâm thì ê-kíp sẽ rất khó triển khai. Hồ Hoài Anh đánh giá cao sự trưởng thành và tự tin của Phúc Tiệp ở thời điểm hiện tại.

Nhắc đến những hình mẫu thành công như ca sĩ Vũ Thắng Lợi, Hồ Hoài Anh hy vọng dự án này sẽ mở ra hướng đi mới cho các nghệ sĩ dòng nhạc cổ điển. Theo anh, nghệ sĩ cổ điển hoàn toàn có thể kết hợp với những nhà sản xuất am hiểu về pop và nhạc đương đại. Điều quan trọng là phải xây dựng mô hình hệ thống từ sản phẩm âm nhạc, truyền thông, tính toán danh sách bài hát cho đến cách tiếp cận khán giả, nhằm kết nối không chỉ những người yêu nhạc cổ điển mà cả những nhóm khán giả khác.

Ngoài ra, ca sĩ Anh Tú Mars cũng chia sẻ anh và Phúc Tiệp trở nên thân thiết thông qua thể thao, đặc biệt là bộ môn pickleball. Qua những lần gặp gỡ và trò chuyện khi chơi thể thao, Anh Tú Mars biết được tâm nguyện tổ chức một live show lớn của Phúc Tiệp sau những lần làm minishow.