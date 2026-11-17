Giải trí

Sau nụ hôn gây xôn xao trong MV, ca sĩ Quang Lê và Tố My đã chính thức lên tiếng phủ nhận mọi tin đồn tình cảm. Cả hai khẳng định mối quan hệ hiện tại chỉ dừng lại ở mức anh em thân thiết.

Sự việc được làm rõ tại buổi họp báo công bố liveshow kỷ niệm 10 năm ca hát của Tố My. Để kịp góp mặt tại sự kiện này, ca sĩ Quang Lê đã bay từ Italia về Việt Nam vì lời hứa với đàn em dù lịch trình thời gian qua cực kỳ bận rộn.

Yêu nhau là cháy nhà

Tại sự kiện, hai ca sĩ đã ngẫu hứng song ca bài Thương nhau câu hò sắc son. Trong lúc trò chuyện, Quang Lê nhắc lại kỷ niệm khi tham gia một dự án MV gần đây của Tố My, nơi cả hai có một cảnh hôn tình cảm. Chính phân đoạn này đã khiến khán giả chú ý và gây ra nhiều ý kiến trái chiều.

Khi được hỏi về chuyện tình cảm, Tố My hài hước đáp: Em với anh Lê mà yêu nhau là cháy nhà! Về phía mình, Quang Lê khẳng định những nụ hôn trong MV hay trên sân khấu đơn thuần là để phục vụ cho phần trình diễn.

Nam ca sĩ còn tếu táo nhận xét về tính cách của đàn em rằng không ai yêu được Tố My trừ khi người đó có tính cách rõ ràng, quyết đoán và phải thương cô thật nhiều, vì những người "ngang ngang" sẽ không lấy được. Tố My phân trần mình chỉ hơi cầu toàn và cho rằng vì quá thân thiết nên hai anh em thường xuyên trêu chọc nhau.

Đỉnh điểm của màn đùa giỡn là khi Quang Lê tuyên bố nếu không được hôn Tố My sẽ xuống sân khấu hôn MC Trác Thúy Miêu. Ngay sau đó, nam ca sĩ đã tiến xuống và hôn lên trán đồng nghiệp khiến cả hội trường bật cười.

Biến cố sức khỏe và hành trình 10 năm

Nhìn lại chặng đường một thập kỷ làm nghề, Tố My chia sẻ cô đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt và cả sức khỏe. Nữ ca sĩ từng phải nhập viện cấp cứu do làm việc quá sức, dẫn đến tổn thương mạch máu não nhẹ và có dấu hiệu tiền đột quỵ. Bác sĩ phát hiện một đoạn động mạch não của cô bị phình to.

Biến cố này khiến Tố My thay đổi tư duy, học cách cân đối giữa công việc và chăm sóc bản thân để tận hưởng cuộc sống. Sau khi bình phục, cô quay trở lại với âm nhạc bằng 200% sức lực. Chỉ tính riêng năm nay, Tố My đã ra mắt 8 MV, tổ chức một liveshow và biểu diễn cả trong lẫn ngoài nước.

Định hướng mới cho nhạc quê hương

Đối với liveshow đánh dấu cột mốc 10 năm, Tố My thừa nhận gặp nhiều áp lực vì muốn chương trình không chỉ là đêm nhạc mà còn kể lại hành trình nghệ thuật thông qua ngôn ngữ âm nhạc có chiều sâu. Cô đặt niềm tin vào tổng đạo diễn Trần Thành Trung để đảm bảo chất lượng chỉn chu về cả phần nghe lẫn phần nhìn.

Dù sinh ra ở miền Trung nhưng lập nghiệp tại miền Nam nhiều năm, Tố My quyết định đưa văn hóa Nam Bộ vào liveshow ngay sau khi ra mắt album Vol.2. Đây được coi là món quà tri ân dành cho mảnh đất và khán giả đã đồng hành cùng cô.

Trong thời gian tới, Tố My định hướng sẽ làm mới dòng nhạc dân ca, quê hương để tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ nhưng vẫn đảm bảo giữ gìn những giá trị truyền thống.