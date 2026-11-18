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Lê Phương vừa đưa con trai là Cà Pháo đến nhà cố nghệ sĩ Quý Bình để tưởng nhớ anh nhân dịp sinh nhật. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên chia sẻ khoảnh khắc hai mẹ con đứng bên bàn thờ người đồng nghiệp, cũng là tri kỷ đã gắn bó với cô suốt nhiều năm. Nhân dịp này, cô chuẩn bị một giỏ trái cây kèm tấm thiệp đề tên gia đình Lê Phương.

Điều khiến nhiều người xúc động chính là tình cảm của bé Cà Pháo dành cho người từng đồng hành đặc biệt với mẹ. Trên đường về, cậu bé đã thủ thỉ với mẹ: "Mình lại lên nữa nha Mẹ!". Hành động này cho thấy Lê Phương không chỉ trân trọng tình cảm với cố nghệ sĩ mà còn giữ mối quan hệ gần gũi với gia đình anh dù anh đã ra đi.

Từ tình yêu thời sinh viên đến tình bạn tri kỷ

Nhìn lại hành trình, Lê Phương và Quý Bình quen nhau từ thời sinh viên và từng có 8 năm gắn bó, đồng hành cùng nhau trong cả công việc lẫn cuộc sống. Dù câu chuyện tình cảm không có kết thúc viên mãn, cả hai vẫn giữ được sự trân trọng dành cho đối phương sau khi chia tay.

Sau đó, Lê Phương kết hôn với diễn viên Quách Ngọc Ngoan, nhưng cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài 3 năm rồi tan vỡ. Trong giai đoạn khó khăn đó, Quý Bình xuất hiện như một người luôn ở bên cạnh an ủi và động viên cô. Mối quan hệ giữa họ sâu sắc đến mức con trai riêng của Lê Phương là Cà Pháo gọi nam nghệ sĩ là "Ba Bình", biến tình cảm của họ thành sự gắn bó của những người tri kỷ thực sự.

Người mai mối và những cột mốc chân thành

Ít ai biết rằng chính Quý Bình là người đã mai mối cho Lê Phương và ông xã hiện tại là Trung Kiên. Năm 2017, khi Lê Phương lên xe hoa, Quý Bình không chỉ có mặt trong ngày vui mà còn hát để gửi lời chúc phúc đến cặp đôi. Trên mạng xã hội, Lê Phương cũng từng thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc thân thiết giữa chồng cô và nam nghệ sĩ, cho thấy tình bạn giữa anh và gia đình cô vẫn luôn tốt đẹp, không hề bị ảnh hưởng bởi chuyện tình cảm trong quá khứ.

Sự chân thành này tiếp tục được duy trì qua nhiều năm. Đến năm 2020, khi Quý Bình kết hôn với một nữ doanh nhân, vợ chồng Lê Phương đã gửi hoa chúc mừng. Những hành động này xuyên suốt các cột mốc cuộc đời cho thấy sự quan tâm chân thành mà cả hai dành cho nhau.

Sự ra đi để lại niềm tiếc thương

Từ năm 2023, Quý Bình bắt đầu lui về hậu trường để tập trung điều trị bệnh. Nam nghệ sĩ đã qua đời ở tuổi 42 sau thời gian chống chọi với căn bệnh u não. Sự ra đi của anh để lại niềm tiếc thương cho đồng nghiệp, khán giả và những người từng gắn bó với anh. Đối với Lê Phương, cô chọn cách gìn giữ tình cảm với người tri kỷ quá cố bằng những hành động giản dị nhưng đầy ý nghĩa như chuyến thăm lần này.