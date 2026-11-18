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Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí cùng ê-kíp thực hiện chương trình “Muôn sắc Việt Nam” với mong muốn kể lại câu chuyện về cội nguồn, bản sắc và sức sáng tạo của dân tộc. Thay vì chỉ tập trung vào quy mô hoành tráng, mục tiêu chính của dự án là dùng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại để khơi dậy tình yêu di sản và niềm tự hào văn hóa trong mỗi người Việt.

Hành trình từ huyền tích đến đương đại

Chương trình được xây dựng dựa trên chủ đề “Văn hóa soi đường - Non sông hòa nhịp”. Theo tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, trăn trở lớn nhất khi bắt tay vào thực hiện là làm sao để khán giả cảm nhận được văn hóa đã hun đúc nên tâm hồn, cốt cách và sức mạnh dân tộc, cũng như cách những giá trị này tiếp tục hiện diện trong đời sống hiện nay. Để truyền tải điều này, chương trình được chia làm ba chương: “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi”, “Muôn sắc di sản” và “Bản sắc vươn xa”.

Mạch truyện khởi nguồn từ huyền tích Cha Rồng, Mẹ Tiên, nhịp trống đồng và ý niệm thiêng liêng về hai chữ “đồng bào”. Từ đó, khán giả sẽ đi qua hành trình dựng nước, giữ nước, chiêm ngưỡng những di sản đang được gìn giữ, trao truyền, rồi kết thúc bằng hình ảnh một Việt Nam đương đại tự tin sáng tạo và hội nhập. Về mặt nghệ thuật, ê-kíp tìm kiếm sự giao hòa giữa thanh âm truyền thống và hơi thở đương đại, kết nối các thế hệ nghệ nhân, nghệ sĩ với sức sáng tạo của người trẻ. Dù công nghệ trình diễn được sử dụng để mở rộng khả năng biểu đạt, nhưng Đặng Lê Minh Trí nhấn mạnh cảm xúc con người vẫn là điều quan trọng nhất để hàng vạn khán giả tại Mỹ Đình cảm thấy mình là một phần của câu chuyện.

Hiện thực hóa huyền thoại trên sân khấu

Với những hình tượng quen thuộc như Lạc Long Quân - Âu Cơ, bọc trăm trứng, tiếng trống đồng và cánh chim Lạc, tổng đạo diễn lựa chọn cách tiếp cận vừa mang tính sử thi vừa phù hợp với thẩm mỹ của khán giả đương đại. Sân khấu sẽ mở đầu bằng hình tượng bọc trăm trứng trong không gian huyền sử. Khi bọc trứng tách mở, những người con của Cha Rồng, Mẹ Tiên bước ra, theo mẹ lên non, theo cha xuống biển, mở rộng thành hành trình hình thành những cộng đồng đầu tiên của dân tộc.

Điểm nhấn tiếp theo là sự trỗi dậy của hình tượng trống đồng khổng lồ. Tiếng trống đầu tiên vang lên cùng sự hưởng ứng của hàng trăm nhịp trống khác sẽ chuyển hóa câu chuyện huyền sử thành một đại cảnh về sự hội tụ và sức mạnh cộng đồng. Bằng cách kết hợp âm nhạc, chuyển động đội hình, nghệ thuật ánh sáng và công nghệ trình diễn, những hình tượng như bọc trăm trứng (sự sinh thành), tiếng trống đồng (nhịp đập cộng đồng) và cánh chim Lạc (khát vọng vươn xa) sẽ có đời sống sân khấu riêng. Qua đó, tổng đạo diễn muốn chạm đến ý nghĩa sâu xa của hai chữ “đồng bào”, khẳng định dù mỗi miền mang sắc thái văn hóa riêng nhưng tất cả vẫn chung một mái nhà.

Kết nối dòng chảy di sản và bản sắc dân tộc

Kết cấu chương trình bắt đầu bằng phần khai từ “Đất nước muôn đời” để đưa khán giả về với huyền tích cội nguồn. Tiếp đó, chương “Văn hóa soi đường cho quốc dân đi” khắc họa sức mạnh của văn hóa trong việc hun đúc lòng yêu nước, ý chí tự cường và tinh thần đoàn kết qua các dấu mốc lịch sử. Đến chương “Muôn sắc di sản”, nội dung chuyển từ những trang sử lớn sang chiều sâu đời sống thông qua tiếng mẹ đẻ, lời ru, phong tục và tín ngưỡng. Đặng Lê Minh Trí muốn khán giả thấy lịch sử, di sản và sáng tạo đương đại là những phần tiếp nối của cùng một dòng chảy, nơi lời ru của người mẹ ngày xưa trở thành cảm hứng cho người trẻ hôm nay.

Để tôn vinh sự phong phú của 54 dân tộc anh em, chương trình chọn cách kể từ những điều gần gũi nhất rồi mở rộng thành bức tranh di sản trải dài khắp đất nước. Đặc biệt, các nghệ nhân – những người trực tiếp gìn giữ và thực hành di sản – sẽ trở thành chủ thể, là người kể câu chuyện văn hóa của chính mình. Những chất liệu như tiếng phách ca trù, làn điệu Quan họ, tiếng chiêng Tây Nguyên, điệu Xòe Thái hay Đờn ca tài tử Nam Bộ sẽ được kết nối bằng âm nhạc và ngôn ngữ sân khấu xuyên suốt. Theo tổng đạo diễn, sự thống nhất của văn hóa Việt Nam được tạo nên từ chính những khác biệt, và khi bản sắc của mỗi cộng đồng được trân trọng thì bức tranh chung sẽ càng bền vững.