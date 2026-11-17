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Ngày 14/11, Shumo AG chính thức phát hành MV Young boy young girl trên các nền tảng nhạc số. Đây là bước đi mới mẻ khi lần đầu cậu chọn thể loại pop dance cho sáng tác của mình, thay vì theo đuổi rap và rock như những sản phẩm trước đó.

Bài hát là lời kể về những rung động đầu đời ngây ngô và nghịch ngợm. Qua giai điệu này, Shumo muốn gửi gắm thông điệp rằng bất cứ người trẻ nào cũng khao khát được yêu thương, được thể hiện bản thân và bày tỏ tình cảm theo cách riêng của mình.

Chuyến về thăm quê hương đầy năng lượng

Để thực hiện MV này, Shumo đã bay về Việt Nam. Trong video, cậu không chỉ đảm nhận vai trò sáng tác và ca hát mà còn trực tiếp diễn xuất và khoe những bước nhảy cùng một bạn diễn nữ cùng lứa và nhóm nhảy. Toàn bộ bối cảnh được quay tại Việt Nam, bao gồm cả những cảnh quay trên đường phố TP HCM.

Với Shumo, chuyến về nước lần này không chỉ để làm việc mà còn là dịp để tận hưởng niềm hạnh phúc khi gặp lại người thân, dạo phố và thưởng thức những món ăn quen thuộc. Dù hiện tại đang sinh sống tại Australia, cậu luôn dành tình yêu cho văn hóa Việt nhờ sự vun đắp của gia đình, giúp cậu hiểu rõ hơn về nửa dòng máu của mình.

Từ 'hiện tượng' 11 tuổi đến nghệ sĩ đa năng

Shumo sinh năm 2012, mang hai dòng máu Việt - Ukraine. Tên tuổi của cậu bắt đầu gây chú ý vào cuối năm 2023 khi lúc đó mới 11 tuổi, Shumo đã song ca bài Cho người tình nhỏ cùng ca sĩ Như Quỳnh trong liveshow Xuân yêu thương tại TP HCM, thậm chí cậu còn tự viết phần rap cho tiết mục này.

Đến năm 2025, cậu tiếp tục gây ấn tượng tại đại nhạc hội Mega Booming ở Huế khi vừa chơi guitar điện vừa hát cùng Phạm Anh Khoa. Khả năng âm nhạc của Shumo khá đa dạng khi cậu bắt đầu sáng tác từ năm 7 tuổi và chơi được nhiều nhạc cụ như piano, cello và guitar điện. Điển hình như bài Back home là sản phẩm do cậu tự viết, phối khí và thu âm.

Sự kết hợp giữa học tập và đam mê

Cuộc sống hiện tại của Shumo ở Australia là sự cân bằng giữa việc đến trường và luyện nhạc. Cậu dành thời gian sáng tác, tự làm hình ảnh và tương tác với người hâm mộ. Những học bổng âm nhạc mà cậu đạt được chính là động lực lớn để cậu tiếp tục cố gắng. Ngay cả ở trường, Shumo cũng thường xuyên chơi nhạc cùng bạn bè để việc học và đam mê luôn song hành.

Một điểm thú vị là Shumo gọi bố mẹ mình là "đồng nghiệp". Cả nhà làm việc như một đội và mọi ý tưởng của cậu đều được lắng nghe nghiêm túc. Việc trực tiếp tham gia vào khâu sáng tác, phối khí, thu âm cũng như định hướng nội dung trên mạng xã hội giúp cậu cảm thấy tiếng nói sáng tạo của mình được tôn trọng. Tuy nhiên, cậu thừa nhận vẫn cần người lớn định hướng vì đằng sau ánh hào quang sân khấu là rất nhiều giờ tập luyện, làm đi làm lại.

Trong tương lai, Shumo dự định sẽ tiếp tục về Việt Nam biểu diễn vì coi đây là cội nguồn và là vị trí quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc. Những trải nghiệm tại MTV School Fest hay những lần đứng chung sân khấu với các nghệ sĩ trong nước là kỷ niệm cậu luôn ghi nhớ. Cậu mong muốn mang những kiến thức tích lũy được tại Australia về chia sẻ với khán giả quê nhà để xây dựng sự nghiệp gắn bó với cả hai nơi.