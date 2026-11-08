Xóm nhỏ tập 13: Trâm làm lành với bố nhưng quyết không về nhà

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Trong tập 13 phim Xóm nhỏ phát sóng tối 9/11, hai bố con ông Đô cuối cùng cũng tìm được tiếng nói chung . Ông Đô đã tìm đến tận phòng trọ của Trâm để làm lành với con gái và hứa sẽ không đánh nhau nữa. Dù lúc đầu Trâm chỉ ngồi khóc lặng lẽ bên trong và dứt khoát không mở cửa, nhưng sau đó hai bố con đã có cơ hội ngồi lại để giải tỏa mọi khúc mắc.

Đúng là đi một ngày đàng học một sàng khôn, Trâm thừa nhận sau khi đi làm và kiếm được vài trăm nghìn một ngày, cô mới thấu hiểu sự vất vả của bố. Trâm chia sẻ dù có lúc muốn quay về nhưng cô muốn quyết tâm cố gắng thêm một chút nữa. Khi ông Đô hỏi con gái có muốn theo bố về nhà không, Trâm khẽ lắc đầu vì muốn tự đứng vững trên đôi chân của mình. Cảnh này làm ông Đô xúc động đến mức không kìm được nước mắt vì thương con.

Những lời khuyên từ 'người ngoài'

Trước khi ra về, ông Đô cũng kịp xin lỗi Phong và trả lại tiền bánh mì. Chứng kiến bàn tay trầy xước của ông Đô, bà Phẩm không khỏi xót xa và trách Trâm vô tâm. Trong một cuộc gặp riêng tại quán cà phê, bà Phẩm bày tỏ sự thông cảm với ông Đô vì hiểu nỗi khổ khi một mình nuôi dạy con cái.

Nhận thấy hai bố con vốn khắc khẩu, bà Phẩm khuyên ông Đô nên ngồi xuống nói chuyện một cách từ tốn để hiểu nhau hơn thay vì cứ để câu trước lại hỏng câu sau. Bà cũng khuyên ông nên sớm đón Trâm về vì cho rằng con gái còn quá ngây thơ, chưa đủ trải nghiệm với cuộc đời. Dù vậy, ông Đô khẳng định bản thân đã cố gắng kiềm chế rất nhiều và hứa sẽ thay đổi cách đối thoại với con.

Liệu ông Đô có chấp nhận để con gái tiếp tục tự lập hay sẽ tìm cách 'thuyết phục' Trâm về nhà?