Nhìn lại mâm cúng đầy tháng 80 triệu của con trai Phương Trinh Jolie: Đẳng cấp 'phủ vàng' là như thế nào?

Giải trí

Trong khi các mâm cúng đầy tháng được đầu tư công phu đang gây sốt trên mạng xã hội, dân tình lại nhắc lại bữa tiệc đầy tháng của bé Quan Kinh Quân (tên ở nhà là Loka), con trai út của Phương Trinh Jolie và Lý Bình vào đầu năm 2025. Bữa tiệc mang tên "Hoàng Long Y Ngọc" này một thời khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Mọi thứ trong bữa tiệc được chuẩn bị theo một tổng thể đồng bộ, từ khâu lên ý tưởng đến thực hiện.

Đầu tiên là việc xác định tông màu chủ đạo. Phương Trinh Jolie chọn sắc vàng kim cho toàn bộ không gian với mong muốn mang lại sự may mắn, thành công và thịnh vượng cho con trai. Để đảm bảo sự đồng nhất tuyệt đối, cô không dùng đồ có sẵn mà yêu cầu thương hiệu Sky House gốm sứ Việt thiết kế riêng toàn bộ từ tách trà, chén đĩa cho đến lọ hoa. Thậm chí, ngay cả chiếc túi xách của mẹ cũng được làm riêng để không bị lệch tông với tổng thể bữa tiệc.

Tiếp theo là phần tạo điểm nhấn tâm linh và ý nghĩa. Ngay chính giữa bàn cúng, một hình tượng rồng được đặt làm tâm điểm, gắn liền với năm tuổi của bé Loka. Đây là cách Phương Trinh Jolie gửi gắm hy vọng con trai sẽ lớn lên mạnh mẽ và cứng cáp như rồng. Một chi tiết cực kỳ đắt giá khác là bộ 12 đôi hài vàng được NTK Lâm Lâm thực hiện từ vải gấm dát ánh kim lấp lánh. Việc sắp xếp 12 đôi hài ngay ngắn trên bàn không chỉ để trang trí mà còn tượng trưng cho lời cầu chúc của 12 bà mụ dành cho em bé.

Về phần lễ vật, mâm cúng vừa đảm bảo nghi lễ truyền thống vừa nâng cấp về mặt thẩm mỹ. Bên cạnh những món cơ bản như gà luộc, xôi, chè, bánh bao, trầu cau, trà và bộ giấy cúng, gia đình còn đầu tư thêm các phần rau câu tạo hình tinh xảo. Có những mẫu rau câu hình hoa sen nổi hoặc dạng khối đá trong veo. Mỗi kiểu rau câu này được chuẩn bị thành 12 phần nhỏ và một phần lớn dành cho các vị được thờ cúng theo quan niệm riêng của gia đình.

Cuối cùng là sự đồng bộ về trang phục để hoàn thiện khung hình. Bé Loka diện một bộ áo dài may riêng với những đường thêu và đường chỉ tỉ mỉ. Các thành viên khác trong gia đình cũng mặc áo dài thiết kế đồng bộ, tất cả đều do NTK Lâm Lâm thực hiện để mọi góc nhỏ trong ngày tròn tháng của con đều trở nên lung linh nhất.

Chi phí cho sự kỳ công này là con số khiến nhiều người choáng váng. NTK Lâm Lâm tiết lộ riêng phần thực hiện mâm cúng đầy tháng cho bé Loka có giá 80 triệu đồng. Mức giá này giải thích cho lý do tại sao mọi thứ từ bộ gốm, hài gấm cho đến lễ vật đều được chăm chút đến mức thượng lưu như vậy.

Một chi tiết thú vị sau buổi lễ là việc vợ chồng Phương Trinh Jolie tặng lại 12 đôi hài vàng cho những khách mời có mong muốn có con để chia sẻ "vía" may mắn. Theo quan niệm của gia đình, mỗi đôi hài tương ứng một tháng trong năm, việc tặng cho "ai hữu duyên" là cách phân tán hạnh phúc, sự giàu sang và may mắn mà đứa trẻ mang lại cho gia đình; những vị khách mang hài đi được xem là người giúp hộ trì và bảo vệ cho trẻ.