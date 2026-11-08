Hoa khôi Ngoại thương Lê Phương Nghi chính thức thành á hậu Việt Nam 2026

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Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 7/11 tại Hải Phòng đã chính thức gọi tên Lê Phương Nghi ở vị trí Á hậu 2. Tân á hậu 20 tuổi về thứ ba trong cuộc đua, xếp sau Hoa hậu Yến Trang và Á hậu 1 Khánh Linh.

Thành tích này khiến bạn bè, người thân của cô nàng vỡ òa trong hạnh phúc. Không chỉ vậy, các trang thông tin và mạng xã hội của trường cấp ba ở Gia Lai cùng Đại học Ngoại thương TP HCM cũng liên tục đăng tải bài viết thể hiện niềm tự hào về cô sinh viên tài sắc này.

Hồ sơ học tập và ngoại hình

Để đạt được vị trí này, Lê Phương Nghi sở hữu những con số cực kỳ ấn tượng với chiều cao 1,72 m và số đo ba vòng 73-60-91 cm. Không chỉ có gương mặt cân đối và nụ cười sáng, cô còn có thành tích học tập tốt. Hiện là sinh viên ngành Kinh tế đối ngoại, Phương Nghi sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5 và tiếng Nhật JLPT N5.

Nhìn lại thời phổ thông tại lớp chuyên Anh trường THPT Hùng Vương (Gia Lai), cô từng ghi dấu ấn khi đoạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn Địa lý. Tại trường đại học, Phương Nghi cũng là gương mặt tích cực trong các hoạt động cộng đồng và nhiều lần nhận bằng khen Sinh viên 5 tốt.

Hành trình nâng cấp bản thân

Thực chất, đây không phải lần đầu Phương Nghi chinh phục vương miện khi cô từng đoạt hoa khôi Duyên dáng Ngoại thương - FTUCharm một năm trước. Lần này, cô quyết định thử sức với sân chơi cấp quốc gia uy tín để chứng minh sự tiến bộ của chính mình.

Ngay từ vòng sơ khảo hồi tháng 7, Phương Nghi đã là ứng viên nổi bật. Cô nhận được nhiều lời khen về sự thăng hạng trong kỹ năng catwalk cũng như biểu cảm trước ống kính. Sự nỗ lực này giúp cô lọt vào nhóm thí sinh tiềm năng đoạt vương miện theo dự đoán của khán giả và các chuyên trang sắc đẹp sau đêm chung khảo 10/10.

Để tự tin hơn trong chặng cuối, cô đã trải qua ba tháng sinh hoạt tại nhà chung, tham gia nhiều thử thách cùng các lớp đào tạo kỹ năng thuyết trình trước công chúng và trả lời ứng xử. Tại buổi họp báo sáng 8/11, Phương Nghi chia sẻ mình cảm thấy hạnh phúc và hài lòng vì đã bản lĩnh vượt ra khỏi vùng an toàn để trở nên tự tin hơn.

Vượt qua áp lực từ chính mình

Ít ai biết rằng thử thách lớn nhất đối với Phương Nghi không phải là sự cạnh tranh với các thí sinh khác mà là áp lực do cô tự đặt ra. Cô luôn đặt mục tiêu phải thể hiện trọn vẹn và hoàn hảo trong mọi phần thi.

Không chỉ tập trung vào kỹ năng, cuộc thi còn là cơ hội để cô mở rộng thế giới quan. Khi cùng các thí sinh ghé thăm hồ Na Hang (Tuyên Quang) trong trang phục truyền thống địa phương, cô nhận ra những trải nghiệm thực tế giúp mình hiểu biết nhiều hơn những kiến thức trong sách vở.

Điểm cộng lớn nhất của Phương Nghi chính là sự điềm tĩnh. Trong vòng ứng xử top 5, cô đã ghi điểm tuyệt đối với câu trả lời súc tích, đúng trọng tâm về việc học tập trong thời đại công nghệ. Trước câu hỏi về giá trị của việc tích lũy tri thức khi mọi thông tin đều có sẵn trên công cụ tìm kiếm, cô nhấn mạnh thế hệ trẻ cần giữ được tư duy riêng trong thời đại AI.

Kết lại, Phương Nghi khẳng định với tư cách sinh viên Đại học Ngoại thương, cô chọn trau dồi tri thức, làm chủ công nghệ và nuôi dưỡng trái tim nhân ái để lan tỏa yêu thương đến mọi người.