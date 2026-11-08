Chi Pu thừa nhận "không thoát nổi" sức hút của Steven Nguyễn trong Chị Chị Em Em 3

Giải trí

Chi Pu vừa trở thành tâm điểm chú ý tại buổi cinetour quảng bá phim Chị Chị Em Em 3 khi chia sẻ về những góc khuất trong vai diễn Thị Nương. Nữ diễn viên cho biết đây là một nhân vật mới 18 tuổi, vẫn còn rất nhỏ bé và non nớt trong suy nghĩ. Điểm đáng chú ý nhất của Thị Nương chính là sự dễ bị cuốn vào tình yêu đơn phương, thậm chí là mù quáng, khiến tâm lý nhân vật có nhiều diễn biến phức tạp trong tác phẩm.

Theo Chi Pu, Thị Nương dành tình cảm sâu đậm cho một người nhưng không được đáp lại như mong muốn. Chính sự thiếu thốn tình cảm cùng khát khao được yêu thương đã khiến cô gái trẻ đưa ra những lựa chọn khó kiểm soát. Đặc biệt, khi đặt nhân vật vào bối cảnh xã hội Bắc Bộ xưa với nhiều lễ giáo và định kiến, nữ diễn viên phải thể hiện được sự đối lập: một vẻ ngoài nền nã nhưng bên trong lại chất chứa những cảm xúc hỗn loạn.

"Va chạm" chemistry với Steven Nguyễn

Cũng tại sự kiện, Chi Pu gây chú ý khi nhắc đến Steven Nguyễn. Cô thừa nhận mình không thể thoát khỏi sức hút từ bạn diễn nhờ sự điêu luyện trong quá trình thể hiện vai diễn của anh. Những chia sẻ này càng gây tò mò hơn khi cả hai cùng góp mặt trong một bộ phim có nhiều phân cảnh táo bạo và những mối quan hệ tình cảm chồng chéo.

Trong phim, Steven Nguyễn đảm nhận vai Cường, chồng của nhân vật Thị Liễu do Ninh Dương Lan Ngọc thủ vai. Nếu như trước đây Steven Nguyễn thường gắn liền với hình tượng nam tính, mạnh mẽ và các vai diễn thiên về hành động, thì vai Cường là một bước đi mới. Đây là nhân vật có nhiều góc khuất trong đời sống hôn nhân, vừa khôn khéo, quyết đoán, vừa mang những mâu thuẫn khó đoán, tạo nên thử thách lớn cho nam diễn viên sau nhiều năm gắn bó với phim hành động.

Những nỗ lực làm mới mình

Với Chị Chị Em Em 3, Chi Pu tiếp tục cho thấy nỗ lực làm mới hình ảnh trên màn ảnh rộng. Từ xuất phát điểm là hot girl Hà thành, cô từng bước mở rộng sang diễn xuất và ca hát. Sự kiên trì của nữ nghệ sĩ thể hiện qua việc góp mặt trong nhiều dự án như Yêu, Hương Ga, Chị Chị Em Em và Mười: Lời Nguyền Trở Lại. Dù không ít lần vấp phải tranh luận về khả năng diễn xuất, cô vẫn chọn thử sức với những hình tượng mới thay vì giới hạn bản thân trong một màu sắc nhất định.

Không chỉ dừng lại ở điện ảnh, dấu ấn của Chi Pu tại thị trường giải trí Trung Quốc năm 2023 cũng là một bước ngoặt đáng kể, giúp cô tiếp cận lượng khán giả rộng hơn và chứng minh khả năng thích nghi với môi trường biểu diễn quốc tế. Ngoài ra, cô còn xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ độc lập, chủ động trong nghề nghiệp và thường xuyên chia sẻ các hoạt động nghệ thuật, kinh doanh trên mạng xã hội.

Hành trình từ vai quần chúng đến màn ảnh rộng

Trong khi đó, Steven Nguyễn cũng có một hành trình theo đuổi diễn xuất đầy thử thách. Nam diễn viên từng trải qua những năm tháng chật vật với các vai phụ và vai quần chúng trước khi gây chú ý qua Bi Long đại ca và Hùng Long Phong Bá. Sau đó, vai diễn trong Mưa Đỏ đã góp phần đưa tên tuổi anh đến gần hơn với công chúng, trở thành một trong những gương mặt nam diễn viên được quan tâm hiện nay.

Có thể thấy, việc cùng xuất hiện trong Chị Chị Em Em 3 là một dấu mốc đáng chú ý cho cả hai. Một người nỗ lực biến hóa qua nhiều hình tượng, một người mở rộng dạng vai sau nhiều năm theo đuổi đam mê. Những chia sẻ tại buổi cinetour không chỉ hé lộ quá trình hóa thân mà còn cho thấy cách các diễn viên tiếp cận những nhân vật đầy mâu thuẫn và cảm xúc.