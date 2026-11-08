Ngân Khánh chia sẻ lý do gác lại nghệ thuật để sang Mỹ định cư

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Ngân Khánh vừa khiến cộng đồng mạng chú ý khi đăng tải đoạn clip chia sẻ về cuộc sống hiện tại tại Mỹ. Video này nhanh chóng thu hút hàng trăm ngàn lượt xem trên YouTube, điều khiến nữ diễn viên không khỏi bất ngờ vì cô đã vắng bóng gần 3 năm. Ngân Khánh cho biết cô cảm thấy xúc động khi đọc những bình luận và nhận ra mình từng là một phần thanh xuân, gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả qua các bộ phim.

Chính sự quan tâm và động viên từ mọi người đã tiếp thêm động lực để nữ diễn viên quyết định thực hiện thêm nhiều video kể về hành trình và cuộc sống hiện tại của mình.

Từ giấc mơ không phải của mình đến quyết định dừng lại

Ngân Khánh bén duyên với nghề từ năm 16 tuổi, tạo dấu ấn qua vai trò diễn viên với hàng loạt bộ phim truyền hình, đồng thời thử sức với vai trò người mẫu ảnh và ca hát. Với nhiều khán giả, vai diễn trong Tường vi cánh mỏng là dấu ấn khó quên. Tuy nhiên, năm 2023, cô quyết định gác lại công việc nghệ thuật để cùng gia đình sang Minnesota, Mỹ sinh sống.

Thời gian đầu tại đây, cô ở tạm nhà một người bạn và cùng mở một nhà hàng. Ngân Khánh kể rằng cô đã dành toàn bộ thời gian, sức lực và tâm huyết cho công việc kinh doanh này. Thế nhưng, đến cuối cùng, cô nhận ra mình đang xây dựng ước mơ dựa trên một bản vẽ không phải của chính mình.

Sau trải nghiệm đó, nữ diễn viên trải qua một giai đoạn khó khăn. Cô từng dự định đi học để mở một spa, nhưng càng dấn sâu, cô lại càng thấy mình đang đi quá xa khỏi bản chất thực sự. Cuối cùng, Ngân Khánh quyết định dừng lại vì nhận ra đôi khi việc dừng lại chính là cách tốt nhất để nhìn rõ hơn hành trình của bản thân.

Định nghĩa về một 'căn nhà' và cuộc sống chậm tại Minnesota

Chia sẻ về cuộc đời, Ngân Khánh tiết lộ một chi tiết khá thú vị là cô đã trải qua 29 lần đổi nhà từ khi còn nhỏ cho đến nay. Hành trình đó kéo dài từ căn nhà của ông bà tại Quy Nhơn (nay là Gia Lai), qua căn gác xếp tại TP.HCM, những căn nhà mua rồi lại bán, cho đến quãng thời gian ở nhờ tại Mỹ.

Từ những trải nghiệm này, cô chiêm nghiệm rằng nhà không đơn thuần là một tờ giấy chủ quyền, mà phải là nơi khiến bản thân không còn muốn đi đâu nữa. Hiện tại, Ngân Khánh cho biết cô đã có một căn nhà và đang học cách để ở lại trong đó.

Hiện tại ở Mỹ, bên cạnh việc khám phá những điều mới mẻ tại Minnesota và tập luyện yoga, Ngân Khánh dành thời gian tham gia một khóa học làm đồ gỗ. Lý do cô chọn bộ môn này vì muốn tự tay làm ra những vật dụng nhỏ trong nhà.

Với tâm thế vẫn là một học trò, cô chia sẻ góc nhìn rằng một món đồ gỗ tốt là món đồ gỗ được làm chậm, và cô tin rằng con người cũng nên vận hành theo cách tương tự như vậy.