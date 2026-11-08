Việt Hương rời Mỹ về Việt Nam, gây sốt với biệt thự 300 tỷ

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Căn biệt thự của Việt Hương từng gây chú ý khi được tiết lộ tại TP.HCM với giá trị ước tính khoảng 300 tỷ đồng sau khi hoàn thiện nội thất. Căn nhà có quy mô cực khủng với diện tích khoảng 1.500 m2, bao gồm ba tầng, một tầng hầm để xe và sân thượng. Không chỉ có không gian sinh hoạt rộng rãi, biệt thự còn sở hữu hồ bơi riêng và sân vườn thoáng đãng. Ngay từ cổng vào, công trình đã gây ấn tượng bởi những chi tiết trang trí cầu kỳ, lối bậc thang được thiết kế chỉn chu, tạo nên tổng thể sang trọng.

Để có được cuộc sống viên mãn như hiện tại, Việt Hương đã trải qua một hành trình đầy nỗ lực. Sinh năm 1976 tại TP.HCM trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật với ông ngoại là nhà ảo thuật xiếc Huỳnh Thế Sơn và ba là nghệ sĩ xiếc Lâm Bằng, nhưng tuổi thơ của cô không hề dễ dàng. Cha mẹ chia tay khi cô mới vài tháng tuổi, Việt Hương lớn lên trong sự chăm sóc của mẹ và bà ngoại. Từng có thời gian chật vật về kinh tế, nữ nghệ sĩ sớm ý thức phải cố gắng hết mình để phụ giúp người thân.

Bước ngoặt sự nghiệp và phong cách hài riêng biệt

Theo học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II, Việt Hương bắt đầu gây chú ý vào năm 1995 khi giành Huy chương Bạc tại Hội diễn Sân khấu Kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc. Không sở hữu vẻ ngoài theo khuôn mẫu mỹ nhân màn ảnh, cô có lối diễn duyên dáng, hoạt ngôn và khả năng biến hóa linh hoạt. Chính sự tự nhiên và năng lượng trên sân khấu đã giúp cô dần chiếm được tình cảm của khán giả.

Đến đầu những năm 2000, tên tuổi của Việt Hương thực sự bùng nổ, đặc biệt là qua chương trình Gala Cười. Trong giai đoạn 2003-2005, cô cùng các đồng nghiệp liên tiếp được vinh danh ở hạng mục Nhóm hài được yêu thích. Không dừng lại ở sân khấu kịch, cô mở rộng tầm ảnh hưởng sang lĩnh vực truyền hình, phim ảnh và các chương trình giải trí.

Hành trình định cư tại Mỹ và cuộc sống gia đình

Năm 2003, Việt Hương sang Mỹ sinh sống nhưng vẫn duy trì đam mê nghệ thuật thông qua các chương trình và dự án phù hợp. Suốt một thời gian dài, cô phải di chuyển liên tục giữa Việt Nam và Mỹ để sắp xếp công việc, khiến gia đình thường xuyên phải xa cách.

Tại Mỹ, cô gặp gỡ nhạc sĩ Hoài Phương và kết hôn vào năm 2006. Năm 2009, hai người đón con gái đầu lòng là Elyza Phương Vy. Việt Hương từng chia sẻ về sự thấu hiểu tuyệt đối trong hôn nhân, khi nhạc sĩ Hoài Phương là người đứng sau hỗ trợ cô mọi việc từ giấy tờ, thương lượng đối tác đến chọn nguyên liệu cho các dự án kinh doanh nhà hàng và mỹ phẩm. Đến năm 2021, Hoài Phương và con gái chính thức trở về Việt Nam để sống cùng cô.

Lấn sân điện ảnh với những vai diễn đa chiều

Sau khi gia đình ổn định tại Việt Nam, Việt Hương tiếp tục hoạt động nghệ thuật với tần suất dày đặc. Gần đây, cô gây chú ý vào năm 2024 với vai bà Hai Nhị trong phim Chị Dâu của đạo diễn Khương Ngọc. Thay vì hình ảnh hài hước quen thuộc, cô hóa thân thành người chị dâu cả cá tính mạnh, nguyên tắc và thích kiểm soát.

Đến năm 2025, cô tiếp tục hợp tác với đạo diễn Khương Ngọc trong phim Cục Vàng Của Ngoại, đóng cùng dàn sao như Hồng Đào, Lê Khánh, Băng Di và Lâm Thanh Mỹ. Trong phim, Việt Hương vào vai bà Hậu, một người phụ nữ một mình nuôi con và chăm sóc cháu ngoại. Vai diễn này đòi hỏi cô phải thay đổi cả ngoại hình lẫn tâm lý để thể hiện hành trình dài của nhân vật, qua đó khẳng định khả năng diễn xuất giàu cảm xúc và có chiều sâu.

Ngoài nghệ thuật, Việt Hương còn là một bà chủ mát tay khi vận hành chuỗi cửa hàng bánh ngọt khắp TP.HCM.