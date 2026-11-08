Nhã Phương, Midu cùng dàn mỹ nhân Vbiz 'đọ sắc' tại show thời trang Hà Thanh Huy

Giải trí

Tối 7/11, show diễn của NTK Hà Thanh Huy biến thành một cuộc hội ngộ nhan sắc thực sự khi kéo theo một loạt gương mặt đình đám từ ca sĩ, diễn viên cho đến hoa hậu, siêu mẫu. Những cái tên như Nhã Phương, Lệ Quyên, Midu, Thúy Ngân, Diệp Bảo Ngọc đều xuất hiện với diện mạo cực kỳ chỉn chu.

Nhìn chung, dàn mỹ nhân lần này không ai chịu lép vế. Nhã Phương chọn váy cúp ngực thanh lịch, khoe được dáng thon và vẻ trẻ trung, cộng thêm mái tóc xoăn cùng layout makeup nhẹ nhàng nên nhìn rất cuốn. Trong khi đó, Lệ Quyên vẫn trung thành với phong cách quyến rũ đặc trưng trong thiết kế cúp ngực. Midu thì ghi điểm tuyệt đối nhờ vẻ sang trọng, tinh tế với bộ đầm đen.

Điểm nhấn không thể bỏ qua chính là siêu mẫu Lan Khuê trong vai trò vedette. Thần thái sắc sảo cùng những sải bước tự tin trong bộ dạ hội cầu kỳ đã khiến đêm diễn thêm phần bùng nổ.

Đúng là một màn đọ sắc đúng nghĩa vì mỗi người một style, từ nữ tính, thanh lịch đến cá tính, quyến rũ. Với dàn khách mời chất lượng thế này, thảm đỏ không chỉ để khoe đồ mà còn là nơi để các mỹ nhân Vbiz khẳng định đẳng cấp nhan sắc.

Theo các bạn thì outfit của ai là 'đỉnh' nhất đêm 7/11?