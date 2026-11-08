Cindy Lư khoe ảnh tình tứ bên Đạt G, nhắc khéo chồng chuyện sinh 'quý tử'

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Cindy Lư vừa khiến dân mạng "gato" khi đăng loạt ảnh tình tứ bên chồng là ca sĩ Đạt G tại biển Quy Nhơn. Cặp đôi xuất hiện với trang phục trẻ trung, nổi bật và tràn ngập hạnh phúc. Đi kèm là lời nhắn nhủ cực ngọt: "Yêu dấu của em, mong anh mọi chuyện hóa lành, vạn dặm bình an, cơm ngon đợi cửa, một lòng thương anh".

Dưới bài đăng, nhiều người hâm mộ vào "xin vía" tình yêu ngọt ngào như viên kẹo bọc đường. Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ. Theo nguồn tin, Đạt G luôn đồng hành, chăm sóc và yêu thương hai con riêng của vợ (bé Gà và bé Cún) như con ruột.

Từ sóng gió đến đám cưới cổ tích

Nhìn lại hành trình của hai người, mọi thứ không hề trải đầy hoa hồng. Gặp nhau từ tháng 9/2020 và công khai hẹn hò vào tháng 5/2021, cặp đôi từng đối mặt với không ít ý kiến trái chiều. Thậm chí, cuối năm 2021, họ từng xác nhận dừng tìm hiểu sau 7 tháng công khai. Thế nhưng, vì nhận ra không thể thiếu nhau, cả hai đã nối lại tình cảm vào năm 2023 và chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 7/2025.

Chờ đợi ngày có 'quý tử'

Trước đây, Đạt G từng cho biết cả hai muốn đợi hai con riêng học hết cấp 1 rồi mới tính đến chuyện sinh con. Tuy nhiên, đến tháng 9/2026, cặp đôi đã cởi mở hơn về kế hoạch này. Trong một buổi đi chơi cùng gia đình, Cindy Lư đã công khai nhắc khéo chồng về việc sinh con chung vào năm sau, nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ người hâm mộ.