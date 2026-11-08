Từ kỹ sư bảo dưỡng máy bay đến 'phù thủy' tạo sóng cho Moana 2 của Disney

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Nếu bạn từng ấn tượng với cảnh Moana bám vào khúc gỗ giữa biển động với những con sóng dữ dội trong siêu phẩm Moana 2, thì hãy biết rằng đằng sau những khung hình gây sốt đó là bàn tay của Nguyễn Hữu Nghĩa. Nghệ sĩ kỹ xảo người Việt này chính là người đã hiện thực hóa những đợt sóng cuộn trào, góp phần đưa bộ phim đạt doanh thu hơn 1,059 tỷ USD toàn cầu.

Nguyễn Hữu Nghĩa là một nghệ sĩ kỹ xảo chuyên về mô phỏng hiệu ứng nước, từng làm việc tại Disney và hiện đang công tác tại hãng phim hoạt hình Netflix ở Canada. Trước khi chạm tay vào những dự án bom tấn của Hollywood, anh từng có một xuất phát điểm hoàn toàn khác khi theo học ngành Cơ điện tử tại Trường Đại học Bách khoa TPHCM.

Cú rẽ ngang từ đường băng đến xưởng phim

Ít ai ngờ rằng trước khi trở thành 'phù thủy' kỹ xảo, Nguyễn Hữu Nghĩa từng làm kỹ sư bảo dưỡng máy bay tại Vietnam Airlines. Thực ra, niềm đam mê đồ họa đã nhen nhóm từ năm thứ ba đại học khi anh tò mò về cách tạo ra hình ảnh 3D và tự tìm tòi tài liệu trên mạng để thực hành. Tuy nhiên, vì chưa thấy rõ cơ hội nghề nghiệp trong mảng hoạt hình tại Việt Nam lúc đó, anh vẫn chọn theo đuổi chuyên môn kỹ thuật sau khi tốt nghiệp.

Khoảng một năm rưỡi sau, cảm thấy công việc kỹ sư không phù hợp, Nguyễn Hữu Nghĩa quyết định rẽ hướng hoàn toàn. Anh theo học một khóa hoạt hình và bắt đầu với vai trò phụ trách ánh sáng cho các cảnh phim tại một studio. Bước ngoặt thực sự đến khi anh được giao mô phỏng quần áo cho hai nhân vật Darth Vader và Anakin trong phim Star Wars Rebels. Chính trải nghiệm này giúp anh nhận ra mình có thể áp dụng kiến thức toán học và vật lý từ thời đại học để phân tích chuyển động của vật thể, từ đó khơi dậy niềm yêu thích mãnh liệt với lĩnh vực kỹ xảo.

Hành trình chinh phục Disney bằng những con sóng

Sau thời gian làm việc tại các studio trong nước, năm 2022, Nguyễn Hữu Nghĩa quyết định tiến ra thị trường quốc tế. Anh dành sáu tháng tập trung thực hiện các dự án mô phỏng nước để làm hồ sơ ứng tuyển. Trong đó, một video quay cảnh thuyền nhỏ bị cuốn xuống thác với những đợt nước tung bọt đã thu hút hơn 5.000 lượt tương tác, giúp anh nhận được lời mời từ một công ty kỹ xảo của Pháp. Từ đây, anh tiếp tục ứng tuyển và may mắn trúng tuyển vào đội ngũ sản xuất Moana 2 của Disney.

Với Moana 2, thử thách lớn nhất đối với anh là cảnh Moana bám vào khúc gỗ giữa biển. Bài toán đặt ra là phải tạo ra những con sóng đủ dữ dội để thể hiện sự nguy hiểm nhưng không được che khuất nhân vật, đồng thời giữ cho khán giả nhìn rõ Moana giữa khung cảnh hỗn loạn. Nguyễn Hữu Nghĩa đã phải thực hiện tới 17 phiên bản khác nhau để tìm ra chuyển động nước phù hợp nhất. Có những phiên bản dù sóng nhìn rất thật nhưng lại quá sáng hoặc không khớp màu với nhân vật, làm phân tán sự chú ý của người xem. Qua đó, anh rút ra bài học rằng hiệu ứng phức tạp thôi là chưa đủ, mà người làm kỹ xảo phải hiểu trọng tâm câu chuyện để biết lúc nào cần đẩy mạnh, lúc nào cần tiết chế.

Từ Hollywood đến Netflix Animation Studios

Không chỉ dừng lại ở Moana 2, Nguyễn Hữu Nghĩa còn tham gia thực hiện kỹ xảo cho PAW Patrol: The Mighty Movie (2023) và Zootopia 2 (2025), chuyên trách các hiệu ứng từ sóng biển, bọt nước đến những tia nước bắn lên khi thuyền rẽ sóng. Đầu năm nay, anh gia nhập Netflix Animation Studios tại Canada và hiện đang tham gia thực hiện kỹ xảo cho bộ phim hoạt hình Steps sắp ra mắt.

Hiện đã định cư tại Vancouver, nhưng mỗi khi về Việt Nam, anh vẫn dành thời gian trò chuyện với sinh viên tại TPHCM để chia sẻ kinh nghiệm. Theo anh, bên cạnh chuyên môn, khả năng giao tiếp thẳng thắn và chủ động là yếu tố cực kỳ quan trọng khi làm việc tại các studio quốc tế. Ban đầu anh chưa quen với sự rõ ràng, trực diện của đồng nghiệp nước ngoài, nhưng sau đó đã học được cách chủ động đặt câu hỏi và đề xuất giải pháp trong các cuộc họp để giải quyết vấn đề tốt hơn.

Về tiềm năng của hoạt hình Việt Nam, Nguyễn Hữu Nghĩa tin rằng nước nhà có những người làm nghề giỏi. Điều quan trọng hiện nay là cần quy tụ được nhân lực, tổ chức sản xuất hiệu quả và xây dựng những câu chuyện đủ hấp dẫn để phát triển thành phim.

Đúng là một màn 'quay xe' đỉnh cao, từ bảo dưỡng máy bay sang tạo sóng cho Disney, ai bảo học Bách khoa là chỉ biết làm kỹ thuật nào?