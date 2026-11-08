Nhạc sĩ Đông Thiên Đức xin lỗi vì 'lỡ' bán độc quyền một bài hát cho hai ca sĩ

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Sau một thời gian im lặng để mọi người tự đoán, nhạc sĩ Đông Thiên Đức cuối cùng cũng lên tiếng trên trang cá nhân về vụ việc bài hát Có phải em đâu bị bán độc quyền cho hai ca sĩ khác nhau. Anh thừa nhận mình đã có sai sót trong việc quản lý thời hạn hợp đồng, dẫn đến việc ký hợp đồng cấp phép cho ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh trong khi hợp đồng cũ vẫn còn thời hạn một vài tháng.

Từ 'độc quyền' này đến 'độc quyền' kia

Mọi chuyện bắt đầu khi khán giả phát hiện ra một sự trùng hợp khó tin: ca khúc Có phải em đâu do Nguyễn Kiều Oanh thể hiện và bài Nếu như duyên mình sai của Uyên Trang thực chất là cùng một sáng tác của Đông Thiên Đức. Đáng nói là ca sĩ Uyên Trang từng giới thiệu đây là ca khúc độc quyền, khiến dân mạng hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra và yêu cầu nhạc sĩ phải lên tiếng giải thích.

Theo thông tin từ phía đại diện ca sĩ Kiều Oanh, bài Có phải em đâu được công ty đầu tư và phát hành dựa trên hợp đồng sử dụng độc quyền ký với phía nhạc sĩ từ ngày 6-5-2026 với thời hạn 3 năm. Thế nhưng, phía Kiều Oanh sau đó mới ngã ngửa khi nhận được thông tin từ Uyên Trang về một hợp đồng ký trước đó cho cùng tác phẩm (với tên gọi Nếu như duyên mình sai) từ ngày 6-11-2023. Hợp đồng này theo xác định của phía Uyên Trang là đến ngày 6-11 mới hết hạn.

Màn 'quay xe' từ đòi ra tòa đến xin lỗi công khai

Trước khi nhận lỗi, thái độ của nhạc sĩ Đông Thiên Đức từng khiến nhiều người bất ngờ. Trả lời phỏng vấn vào ngày 21-10, anh thậm chí còn cho rằng phía Kiều Oanh đang dùng truyền thông và mạng xã hội để tạo drama nhằm quảng bá cho ca khúc mới. Lúc đó, anh tuyên bố chỉ muốn ra tòa nói chuyện vì sống trong thời đại pháp trị, tin rằng luật pháp sẽ bảo vệ nếu anh đúng và răn đe nếu anh sai.

Gần đây, nhiều khán giả nhắn tin thắc mắc về việc ca khúc có hai ca sĩ trình bày. Đông Thiên Đức gửi lời xin lỗi công khai đến Nguyễn Kiều Oanh vì những khổ tâm mà cô gặp phải trong một tháng qua, đồng thời hứa sẽ tặng riêng cô một ca khúc thật hay cho dự án sắp tới. Đối với ca sĩ Uyên Trang, nhạc sĩ cho biết anh đã xin lỗi rất nhiều lần và đến nay hai bên đã giải quyết xong xuôi.

Phương án giải quyết nội bộ

Bà Phương Anh, đại diện của ca sĩ Kiều Oanh, cho biết hai bên hiện vẫn đang trao đổi xử lý mọi chuyện qua email. Vì nhạc sĩ Đông Thiên Đức cam kết sẽ đăng bài xin lỗi công khai nên phía công ty đồng ý thống nhất phương án giải quyết nội bộ. Đại diện phía Kiều Oanh cũng cho biết thêm, sau khi mọi chuyện được thống nhất, công ty sẽ sớm có thông tin chính thức gửi tới các phương tiện truyền thông đại chúng.

Đúng là một bài học đắt giá cho việc quản lý hợp đồng, hy vọng là sau vụ này không còn ca sĩ nào bị 'đánh lừa' bởi hai chữ độc quyền nữa. Theo mọi người, lời hứa tặng bài hát mới có đủ để bù đắp cho cú sốc này không?