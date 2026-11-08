Mẹ chồng ra 'tối hậu thư' cho Phan Hiển vì Khánh Thi buồn

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Phan Hiển vừa khiến dân mạng xôn xao khi chia sẻ một tình huống dở khóc dở cười với mẹ ruột liên quan đến bà xã Khánh Thi. Nam kiện tướng dancesport tiết lộ mình bị mẹ gọi lên tận nhà để 'hỏi tội' chỉ vì mẹ phát hiện con dâu không vui.

Trong cuộc trò chuyện, mẹ Phan Hiển không ngần ngại nhắc nhở con trai về tình trạng của vợ. Bà cho rằng Khánh Thi đang gặp áp lực trong công việc, đồng thời đặt ra một yêu cầu cực kỳ gắt gao: Mẹ không biết con đi làm sao cho dâu cưng của mẹ vui lên, không thì con chết với mẹ. Cách truyền đạt vừa nghiêm khắc vừa hài hước của bà cụ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Khi 'nóc nhà' có đồng minh quyền lực

Thực ra, việc Khánh Thi có tâm trạng không ổn định thời gian gần đây không phải là chuyện lạ. Thời gian gần đây, Khánh Thi có những chia sẻ trên mạng xã hội về tâm trạng không vui, khiến người hâm mộ chú ý và quan tâm. Với vị trí là một trong những gương mặt nổi bật nhất của dancesport Việt Nam, cô có lịch trình làm việc dày đặc.

Không chỉ tham gia các hoạt động chuyên môn, Khánh Thi còn phải gánh vác vai trò huấn luyện, đào tạo vận động viên, đồng thời đảm nhiệm nhiều công việc tổ chức và phát triển bộ môn khiêu vũ thể thao. Bên cạnh sự nghiệp lẫy lừng, cô vẫn dành trọn thời gian chăm sóc gia đình và các con. Chính khối lượng công việc khổng lồ cùng trách nhiệm trong cuộc sống đã khiến nữ kiện tướng đôi lúc cảm thấy căng thẳng và kiệt sức.

Mối quan hệ 'vượt rào' tuổi tác và định kiến

Nhìn vào sự quan tâm của mẹ chồng hiện tại, ít ai biết Khánh Thi từng trải qua những giai đoạn khá áp lực trong chuyện tình cảm. Cặp đôi Phan Hiển - Khánh Thi vốn là một trong những chuyện tình đặc biệt nhất làng giải trí Việt khi khởi đầu từ mối quan hệ cô trò. Khánh Thi hơn Phan Hiển 11 tuổi. Cô từng cảm thấy áp lực vì chuyện tình cảm không được nhiều người ủng hộ, thậm chí có thời điểm cô từng nghĩ đến việc sẽ làm mẹ đơn thân.

Tuy nhiên, Phan Hiển đã chứng minh mình là chỗ dựa vững chắc nhất khi luôn ở bên động viên và đồng hành cùng cô. Cả hai đã có 13 năm gắn bó bền bỉ trước khi chính thức tổ chức hôn lễ vào ngày 22/12/2022. Quả ngọt của tình yêu này là hai thiên thần nhỏ Kubi và Anna, lần lượt ra đời vào năm 2015 và 2018.

Chuyện làm dâu như đi chơi với bạn

Điểm sáng nhất trong cuộc hôn nhân này chính là mối quan hệ giữa Khánh Thi và gia đình chồng. Khánh Thi cho biết cô không cảm thấy áp lực chuyện làm dâu, thậm chí xem mẹ Phan Hiển như một người bạn. Nam kiện tướng nhận xét mẹ mình là người văn minh, luôn tôn trọng và hỏi ý kiến Khánh Thi trong các công việc gia đình.

Sau hơn một thập kỷ bên nhau, cặp đôi hiện đang cùng vun vén tổ ấm với ba người con, đồng thời tiếp tục sát cánh trong sự nghiệp dancesport. Câu chuyện 'tối hậu thư' từ mẹ chồng lần này một lần nữa khẳng định vị thế 'dâu cưng' không thể lay chuyển của Khánh Thi trong nhà.

Đúng là khi có mẹ chồng tâm lý thì áp lực công việc dường như cũng nhẹ đi một nửa, nhỉ?