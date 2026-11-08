CongB chính thức lộ diện là Bò Sữa Achu, chia tay 'Ca sĩ mặt nạ 2026' trong tiếc nuối

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Bò Sữa Achu – một trong những nhân vật gây tò mò nhất tại 'Ca sĩ mặt nạ 2026' – đã phải tháo mặt nạ. Trong tập sáu phát sóng tối 7/11, CongB chính là người ẩn sau lớp mascot đáng yêu này. Kết quả bình chọn từ khán giả đã không mỉm cười với anh khi Bò Sữa Achu xếp cuối bảng, đứng sau các đối thủ như Khỉ Xù Mì, Lion Vui Tươi, Heo Má Hồng và Cao Bồi Lang.

Màn trình diễn gây thương nhớ

Ở vòng đấu thứ hai, CongB chọn ca khúc "Còn thương nhưng không còn yêu" để chinh phục người xem. Anh không ngần ngại phô diễn kỹ thuật với những quãng cao, sử dụng giọng gió và cách xử lý cảm xúc tinh tế. Sự đầu tư này đã khiến các cố vấn có những đánh giá rất tích cực. Trấn Thành nhận định Bò Sữa Achu sở hữu chất giọng đặc trưng, cực kỳ dễ nhận biết. Trong khi đó, Bích Phương lại dành lời khen cho sự chân thành và sự chỉn chu mà nam ca sĩ đặt vào tiết mục.

Tuy nhiên, điều khiến Trấn Thành và Bích Phương tiếc nuối nhất chính là việc CongB rời cuộc chơi quá sớm. Các cố vấn cho rằng họ vẫn chưa có cơ hội được thưởng thức một tác phẩm mang đậm màu sắc opera hoặc học thuật để anh có thể phô diễn hết khả năng thanh nhạc thực thụ của mình.

Lý do chọn ẩn mình sau lớp mặt nạ

Khi lộ diện, CongB chia sẻ rằng mục tiêu lớn nhất khi tham gia chương trình là giới thiệu đến khán giả những màu sắc giọng hát mới mẻ mà trước đây anh chưa có dịp thể hiện. Việc được giấu mặt dưới lớp mascot Bò Sữa Achu giúp anh tự tin hơn trong việc thử nghiệm những cách hát mới, vì không còn bị chi phối hay đóng khung bởi hình ảnh quen thuộc mà công chúng vốn đã biết về mình.

Để khép lại hành trình này, CongB đã chọn một ca khúc do chính mình sáng tác mang tên "Tạm thương". Bài hát kể về một mối tình thoáng qua, như một lời chào tạm biệt đầy cảm xúc gửi đến khán giả và chương trình.

Profile "khủng" của chàng ca sĩ đa năng

Với những ai chưa biết thì CongB (tên thật là Nguyễn Thành Công, 26 tuổi) có một nền tảng âm nhạc cực kỳ bài bản. Anh tốt nghiệp khoa Sư phạm Âm nhạc tại Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và từng có thời gian đào tạo tại Hàn Quốc. Anh từng góp mặt trong Boys Planet (2023) và Starlight Boys (2024).

Năm 2025, CongB về nước và tham gia 'Anh trai say hi', lọt top 10 chung cuộc và ẵm giải trình diễn xuất sắc. Không dừng lại ở đó, đầu năm nay anh ra mắt EP CongBday và được vinh danh là Nghệ sĩ mới của năm tại Cống hiến 2026. Gần đây nhất, anh tiếp tục khẳng định vị thế gương mặt đa năng khi lọt top 5 sân chơi Tinh hà say hi.

Sức hút từ định dạng King of Mask Singer

'Ca sĩ mặt nạ' mùa thứ ba bắt đầu lên sóng từ đầu tháng 10 với dàn giọng ca ấn tượng. Tính đến sau năm tập, CongB là cái tên thứ ba phải dừng cuộc chơi, sau Negav và Quân A.P. Chương trình này được một đơn vị trong nước mua bản quyền từ show đình đám King of Mask Singer của Hàn Quốc, nơi các nghệ sĩ dùng mascot để ẩn danh, tạo nên sự tò mò tuyệt đối cho người xem.

Trước đó, hai mùa phát sóng vào năm 2022 và 2023 đã tạo nên cơn sốt lớn với những tên tuổi như Hà Trần, Hương Lan, Thùy Chi, Orange hay Myra Trần. Những ngôi vị quán quân trước đây cũng gọi tên Ngọc Mai (O Sen) và Anh Tú (Voi Bản Đôn). Với sự đầu tư về cả âm nhạc lẫn hình ảnh, các nghệ sĩ ẩn danh sau lớp mascot.