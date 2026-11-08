Minh Beta 'chơi lớn' lấn sân sang âm nhạc, săn tìm ban nhạc cá tính

Giải trí

Minh Beta đang tìm kiếm một ban nhạc từ ba đến năm thành viên để cùng đồng hành trong chuỗi chương trình do anh và các cộng sự thực hiện. Điều đáng nói là anh không tìm kiếm một nhóm nhạc đệm đơn thuần, mà yêu cầu những nghệ sĩ phải có cá tính riêng, khả năng chơi live tốt và khao khát khẳng định bản thân trên thị trường âm nhạc.

Chia sẻ về tiêu chí tuyển chọn, Minh Beta nhấn mạnh: "Điều tôi tìm kiếm không đơn thuần là một ban nhạc chơi tốt, mà là những người cùng chia sẻ tình yêu với âm nhạc". Những thành viên được chọn sẽ phải tập luyện và ghi hình đều đặn để đảm bảo chất lượng cho chuỗi chương trình.

Ý nghĩa dự án 'Moving'

Cái tên 'Moving' được Minh Beta giải thích mang hai tầng nghĩa. Đầu tiên, nó đại diện cho sự dịch chuyển trong tư duy và cảm xúc âm nhạc. Thứ hai, dự án hướng tới việc mang nhạc sống đến nhiều vùng miền khác nhau, đặc biệt là những khu vực mà khán giả ít có cơ hội tiếp cận với các buổi biểu diễn live band.

Tại buổi casting, sự chuyên nghiệp được đẩy lên cao với dàn giám khảo "khủng". Đó là giám đốc casting Hà Quốc Đại, người có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giải trí và từng làm giám khảo cuộc thi người mẫu; nhạc sĩ - nhà sản xuất Andy Trần, người đứng sau âm nhạc của Hoàng Thùy Linh, Orange, Karik và từng góp mặt tại King of Rap, The Voice, The Remix; cùng với Christian Dinh Gulino. Gulino là giám đốc âm nhạc, nhà sản xuất người Anh từng làm việc với hàng loạt sao quốc tế như Kylie Minogue, Nicole Scherzinger, Will Young, Jessie J và Sam Smith.

Những bất ngờ từ buổi tuyển chọn

Minh Beta cho biết anh khá bất ngờ trước số lượng ban nhạc trẻ đăng ký tham gia. Theo anh, nhiều ứng viên chuẩn bị kỹ và có định hướng nghề nghiệp rõ ràng. Có những trường hợp đầy tâm huyết như thành viên ban nhạc N8, đã chạy xe máy từ Đồng Nai lên TP HCM để dự tuyển vì biết đến Minh Beta qua Shark Tank Việt Nam và phim Mùi phở.

Không khí buổi tuyển chọn cũng diễn ra đầy ngẫu hứng khi Christian Dinh Gulino và Andy Trần đã cùng nhau sáng tác ngay một đoạn nhạc cho ca khúc chủ đề của dự án ngay tại chỗ.

Profile 'đa năng' của Minh Beta

Thực chất, Minh Beta không xa lạ với nghệ thuật. Anh là Chủ tịch Beta Group và sáng lập chuỗi Beta Cinemas với 21 cụm rạp, khởi đầu từ Thái Nguyên năm 2014 với chiến lược giá vé thấp cho học sinh, sinh viên. Về âm nhạc, anh chính là tác giả ca khúc Việt Nam ơi sáng tác năm 2011, sau này thường xuyên được dùng cổ vũ đội tuyển bóng đá quốc gia. Đến tháng 3/2020, anh tiếp tục viết lời mới cho bài hát này với tên Việt Nam ơi! Đánh bay COVID! để cổ vũ chống dịch.

Trong lĩnh vực điện ảnh, anh từng sản xuất các phim Ngày mai Mai cưới (2017), Tìm vợ cho bà và Kế hoạch đổi chồng (2018). Đặc biệt trong năm 2026, Minh Beta đảm nhận vai trò đạo diễn cho phim Tết Mùi phở với sự góp mặt của Xuân Hinh và Thu Trang, đồng thời trực tiếp thể hiện ca khúc chủ đề Mùi ký ức.

Ngoài ra, anh còn là một Shark quen thuộc của Shark Tank Việt Nam từ mùa 6.