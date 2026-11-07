Xoài Non đón tuổi 24 ngọt ngào bên Gil Lê

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Nhân dịp tròn 24 tuổi, Xoài Non đã có một buổi tiệc mừng sinh nhật cực kỳ ấm cúng tại một nhà hàng với sự tham gia của gia đình. 'Chiếc' tiệc này được tổ chức bởi người yêu của cô - ca sĩ kiêm MC Gil Lê. Trên mạng xã hội, mỹ nhân Gen Z đã chia sẻ loạt khoảnh khắc đáng nhớ kèm lời cảm ơn ngọt ngào: "Thank you for making my day so special".

Để tăng thêm độ tình tứ, cặp đôi chọn diện trang phục gam màu đen đồng điệu và không ngại dành cho nhau những cử chỉ âu yếm suốt buổi tiệc. Đặc biệt, Gil Lê còn tặng bạn gái một bó hoa hồng đỏ rực rỡ. MC 35 tuổi thường dành cho Xoài Non những món quà lãng mạn vào mỗi dịp lễ hay kỷ niệm.

Từ 'idol' lớp 5 đến bạn gái ngoài đời thực

Điểm khiến dân mạng quan tâm nhất chính là câu chuyện tình yêu đầy bất ngờ của cặp đôi. Xoài Non thú nhận mình đã thích Gil Lê từ tận hồi học lớp 5 sau khi xem một chương trình truyền hình. Việc trở thành bạn gái của thần tượng khiến cô thấy bản thân "đu idol thành công".

Về phía Gil Lê, mối quan hệ này lại khởi đầu theo cách "khá tự nhiên". Thời điểm đó, cả hai sống cùng một tòa nhà nhưng ở cách nhau nhiều tầng. Gil có ấn tượng tốt về Xoài Non vì sự hòa đồng, hài hước và đảm đang, khác hẳn hình dung trước đó. Cặp sao thường gặp nhau ăn uống vào cuối tuần, rồi có thêm những dịp làm việc chung.

Chuyện tình hai năm bền chặt

Không chỉ đón sinh nhật cùng nhau, hồi tháng 8, cặp đôi cũng vừa kỷ niệm hai năm yêu nhau. Trên trang cá nhân, Gil Lê bày tỏ tình cảm dành cho bạn gái. Xoài Non cũng đáp lời người yêu bằng những lời tình cảm.

Bữa tiệc sinh nhật lần này còn có sự xuất hiện của những gương mặt thân thiết. Diễn viên Ngọc Thanh Tâm xuất hiện với cử chỉ áp má thân thiết bên chủ nhân buổi tiệc. Ngoài ra, bà xã Trường Giang cũng gửi tặng Xoài Non một món quà hàng hiệu.

Một chút profile về cặp đôi

Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang, sinh năm 2002, là một hot girl sở hữu hàng triệu lượt theo dõi trên mạng xã hội. Trước khi đến với Gil Lê, cô từng có chuyện tình nổi tiếng với streamer Xemesis nhưng cả hai đã chia tay vào tháng 6/2024 sau 6 năm gắn bó.

Trong khi đó, Gil Lê tên thật là Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991. Gil từng là thành viên nhóm nhạc X5 từ năm 2011 và ra mắt nhiều ca khúc solo như "Nơi con tim yên bình", "Sao người ta nỡ làm mình đau" hay "Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình". Tuy nhiên, Gil nổi tiếng nhất với vai trò MC của các chương trình lớn như X-Factor Việt Nam, The Debut, Giọng hát Việt nhí và The Look Việt Nam. Không dừng lại ở đó, Gil còn lấn sân điện ảnh với phim "Yêu", giành giải "Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất" tại Ngôi Sao Xanh 2015 và tham gia show "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" vào năm 2024.