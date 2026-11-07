Vở cải lương Tô Ánh Nguyệt 'cháy vé', tăng thêm suất diễn cho fan

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Vở cải lương Tô Ánh Nguyệt vừa tạo nên một cơn sốt thực sự khi toàn bộ vé cho suất diễn tối 7-11 đã được bán hết sạch trong thời gian ngắn. Trước sức nóng quá lớn từ phía khán giả, Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang đã quyết định tăng thêm một suất diễn nữa vào ngày 13-12 để những ai lỡ hẹn lần đầu có cơ hội theo dõi.

Khi kịch bản kinh điển "hồi sinh"

Đây là vở diễn được Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang phục dựng lại trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm thành lập nhà hát. Tô Ánh Nguyệt vốn là kịch bản nổi tiếng của soạn giả Trần Hữu Trang, với sự chấp bút của con trai ông là tác giả Việt Thường. Lần này, nhà hát tin tưởng giao cho NSND Hữu Quốc đảm nhận vai trò phục dựng, dựa trên bản dựng từng đi vào lòng người của cố NSND Diệp Lang.

Nhắc đến Tô Ánh Nguyệt là nhắc đến những ký ức khó quên của giới mộ điệu, đặc biệt là bản do nghệ sĩ Diệp Lang đạo diễn cho Đoàn cải lương 2-84 với liên danh nghệ sĩ Minh Vương và Lệ Thủy. Vở diễn là bức tranh phản chiếu thân phận con người, nhất là nỗi khổ của người phụ nữ trong xã hội phong kiến hà khắc, nơi tình yêu bị bóp nghẹt và cuộc đời đầy rẫy những ngang trái.

Chuyện tình bi thương giữa anh Minh (NSND Minh Vương) và Nguyệt (NSND Lệ Thủy) từng lấy đi không biết bao nhiêu nước mắt của khán giả. Nghệ sĩ Lệ Thủy từng chia sẻ rằng trong thời gian diễn vở này, đêm nào bà cũng khóc sưng mắt khi hóa thân vào nhân vật trải dài mấy chục năm, từ một người vợ đến người mẹ chịu nhiều thiệt thòi.

Làn gió mới từ ê-kíp trẻ

Theo soạn giả Hoàng Song Việt, sau khi Đoàn cải lương 2-84 ngưng hoạt động, vở Tô Ánh Nguyệt đã được đưa về biểu diễn tại Nhà hát Trần Hữu Trang với dàn diễn viên gần như giữ nguyên ê-kíp cũ. Tuy nhiên, trong đợt kỷ niệm 50 năm này, nhà hát quyết định làm mới hoàn toàn với một ê-kíp trẻ.

Điểm kết nối duy nhất giữa hai thế hệ là NSND Thoại Miêu, nghệ sĩ kỳ cựu từng tham gia bản dựng trước đây, lần này bà sẽ hóa thân thành bà Hương Cả bên cạnh ông Hương Cả do NSND Hữu Quốc thủ vai. Hai vai diễn "nặng ký" nhất là Minh và Nguyệt được giao cho hai Chuông vàng vọng cổ là Nguyễn Văn Khởi và Thu Vân.

Đối với Nguyễn Văn Khởi và Thu Vân, việc được đảm nhận vai chính trong một vở diễn hằn sâu vào ký ức người xem tại cột mốc đặc biệt của nhà hát là một niềm hạnh phúc, nhưng đồng thời cũng là áp lực khổng lồ. Bởi lẽ, họ đang phải đối mặt với cái bóng quá lớn từ những vai diễn để đời của các tiền bối Minh Vương và Lệ Thủy.

Nỗ lực chinh phục những "cái soi"

Riêng với Thu Vân, vai Nguyệt không hề mới vì cô từng tập vai này tại Nhà hát Trần Hữu Trang từ rất lâu trước đó, nhưng vì một số lý do mà vở diễn khi ấy chưa thể ra mắt. Lần này gặp lại vai diễn dang dở, Thu Vân đã nỗ lực hết mình vì đây là nhân vật cô cực kỳ yêu thích.

Thu Vân thẳng thắn chia sẻ rằng khi lớp trẻ diễn lại những vai kinh điển, việc bị so sánh hay bị chê là không bằng tiền bối là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng, cô chấp nhận đối diện với khán giả vì cho rằng cơ hội rèn luyện với một vai khó như Nguyệt là hoàn toàn xứng đáng.

Để chuẩn bị cho vai diễn nặng nhất vở, Thu Vân đã phải miệt mài tập luyện suốt 5, 6 tiếng mỗi buổi đến mức không ăn uống nổi. Dù cực nhọc, cô mong rằng qua từng suất diễn sẽ hoàn thiện nhân vật và chinh phục được tình cảm của khán giả.

Liệu dàn cast trẻ có làm nên chuyện hay sẽ bị cái bóng của các tiền bối che khuất, anh em chờ xem ngày 13-12 nhé?