Ngày hội Việt Nam Xanh 2026: Đổi rác lấy quà, săn xe điện và 'đu' idol Negav

Giải trí

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 chính thức diễn ra trong hai ngày 7 và 8-11 tại công viên Phan Đình Phùng (123 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM). Với chủ đề chuyển đổi xanh và hiệu quả bền vững, sự kiện mở cửa từ 8h đến 21h, dự kiến đón khoảng 25.000 lượt khách ghé thăm với quy mô tầm 50 gian hàng.

Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp sống xanh cho đời thường thì khu vực trưng bày là nơi lý tưởng. Tại đây, hơn 40 đơn vị và doanh nghiệp sẽ giới thiệu các sản phẩm thân thiện môi trường, mô hình sản xuất bền vững cũng như những sáng kiến chuyển đổi xanh thực tế. Đây không chỉ là nơi ngắm nhìn mà còn là dịp để mọi người tìm hiểu cách tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động xấu đến thiên nhiên và tập thói quen tiêu dùng có trách nhiệm.

Điểm nhấn hứa hẹn gây sốt nhất chính là hoạt động đổi rác tái chế lấy quà. Thay vì vứt rác vào thùng, bạn có thể mang những vật liệu có khả năng tái chế đến ngày hội để đổi lấy những món quà xinh xắn như sen đá, mỹ phẩm thuần chay Cocoon, hay các sản phẩm từ TH True MILK, Dutch Lady và nhiều quà tặng khác từ các đơn vị đồng hành.

Với những ai thích thử thách, chương trình Hộ chiếu xanh sẽ là trải nghiệm cực cuốn. Cách chơi rất đơn giản: bạn cần hoàn thành nhiệm vụ tại năm trạm xanh để tích lũy điểm. Sau mỗi nhiệm vụ được xác nhận, bạn sẽ có cơ hội nhận quà theo thể lệ. Đặc biệt, tại trạm trắc nghiệm, bạn sẽ được thử sức với các câu hỏi xoay quanh việc phân loại rác, nhận diện chất thải và cách xử lý sao cho đúng chuẩn.

Không dừng lại ở đó, chỉ cần check-in, tham gia hoạt động hoặc tương tác tại các gian hàng, bạn đã có cơ hội tham gia bốc thăm may mắn. Ban tổ chức chuẩn bị hơn 17.000 phần quà, trong đó có những món "đỉnh chóp" như một chiếc xe điện VinFast trị giá 35 triệu đồng và hai chiếc đèn bàn Philips, mỗi chiếc trị giá 5 triệu đồng.

Phần "ăn chơi" đúng nghĩa sẽ tập trung vào không gian âm nhạc với hai đêm diễn. Tối 7-11, các fan sẽ được gặp gỡ rapper NEGAV cùng dàn ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, Quốc Đại, Dương Quốc Hưng và Trung Hiếu. Đến tối 8-11, sân khấu sẽ là nơi tỏa sáng của Nguyễn Duyên Quỳnh, DANG HONG HAI và DILLAN. Điểm cộng là khán giả không chỉ được nghe hát mà còn có cơ hội giao lưu trực tiếp với các nghệ sĩ.

Nếu bạn là tín đồ shopping nhưng vẫn muốn bảo vệ môi trường, hãy theo dõi Mega Livestream Xanh từng đơn hàng diễn ra trong cả hai ngày 7 và 8-11. Sự kiện có sự góp mặt của các nhà sáng tạo nội dung Nam Hoàng, Hoàng Việt và Duy Nhất, giới thiệu nhiều sản phẩm chuyển đổi xanh với mức giảm giá sâu đến 70%.

Để nhìn rộng hơn, chương trình Việt Nam Xanh (do Cục Biến đổi khí hậu và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam cùng các đơn vị khởi xướng) không chỉ có ngày hội này mà còn triển khai chuỗi hoạt động suốt năm. Đó là các tuyến bài chuyên sâu về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững; hội thảo về phân loại rác tại nguồn, chuyển đổi năng lượng xanh hay phát triển du lịch Cần Giờ. Ngoài ra còn có chuỗi Podcast về EPR, Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh và Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai nhằm kết nối nguồn lực và thúc đẩy hành động vì môi trường.