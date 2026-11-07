Quán quân Olympia 2026 Đoàn Lê Anh Đức: Từ niềm đam mê Sử đến ước mơ đóng góp cho đất nước

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Đoàn Lê Anh Đức cho rằng điều quan trọng nhất không phải là nơi một người học tập hay làm việc, mà là những giá trị họ có thể đóng góp cho cộng đồng và đất nước. Đây là chia sẻ của tân Quán quân Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 26 về câu chuyện du học và trở về của các nhà vô địch.

Đoàn Lê Anh Đức hiện là học sinh lớp 12 chuyên Sử. Trong trận chung kết vừa qua, đây cũng là thí sinh duy nhất theo học chuyên Lịch sử. Anh Đức không chỉ gây ấn tượng bởi kiến thức chuyên sâu về khoa học xã hội mà còn có khả năng ghi nhớ thông tin đa dạng ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Hành trình chinh phục từ năm lớp 6

Ước mơ đứng trên sân khấu Olympia của Anh Đức bắt đầu nhen nhóm từ năm lớp 6, sau khi theo dõi trận chung kết năm thứ 20 và những vòng thi đầu tiên của mùa giải 21. Với Anh Đức, đây là sân chơi phù hợp để thử sức, thể hiện kiến thức và khẳng định bản thân nếu có đủ nỗ lực và may mắn. Khi bắt đầu hành trình, mục tiêu cao nhất của bạn là giành chức vô địch, nhưng Anh Đức không để điều này tạo áp lực quá lớn mà tập trung vào việc trau dồi kiến thức và vui với kết quả đạt được ở mỗi chặng đường.

Niềm yêu thích khám phá của Anh Đức xuất phát từ nhỏ qua việc đọc sách, báo, tìm hiểu kiến thức xã hội trên Wikipedia và chơi các trò chơi đố vui như Rung chuông vàng ở trường hay tải ứng dụng Ai là triệu phú về máy.

Bước ngoặt từ Toán sang Sử

Ít ai biết Anh Đức từng học rất tốt môn Toán và được xếp vào lớp chọn Toán khi thi vào Trường THCS Thanh Xuân do có điểm đầu vào cao. Tuy nhiên, bạn không thực sự thích việc được định hướng theo đuổi các kỳ thi học sinh giỏi Toán vì vốn dĩ đã đam mê Lịch sử và khoa học xã hội từ thời tiểu học.

Bước ngoặt xảy ra vào cuối năm lớp 7 khi Anh Đức vào đội dự tuyển học sinh giỏi. Dù lúc đó mới học lớp 8 nhưng bạn đã tham gia kỳ thi cùng các anh chị lớp 9 và giành giải Nhất cấp quận, giải Nhất thành phố, đồng thời đạt danh hiệu thủ khoa. Kết quả này chính là động lực lớn để Anh Đức quyết tâm theo đuổi môn học mình yêu thích.

Bí quyết học tập mưa dầm thấm lâu

Thay vì nhồi nhét kiến thức, Anh Đức duy trì thói quen đọc nhiều sách và tài liệu để việc ghi nhớ diễn ra tự nhiên. Với các môn xã hội, nhờ có nền tảng và niềm yêu thích từ nhỏ nên việc học thuận lợi hơn. Đối với các môn tự nhiên, bạn chú trọng nắm chắc kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa và các chuyên đề, đồng thời tìm hiểu ứng dụng thực tiễn của từng đơn vị kiến thức trong đời sống để nhớ lâu và nắm bắt vấn đề tốt hơn.

Một chi tiết gây kinh ngạc là Anh Đức có thể hát quốc ca của 135 quốc gia. Bạn chia sẻ rằng mình yêu thích sự đa dạng về ngôn ngữ và muốn tìm hiểu lịch sử, địa lý, văn hóa các nước thông qua những bài hát này. Dù chỉ sử dụng tiếng Việt và tiếng Anh, nhưng nhờ tìm hiểu lời dịch và bối cảnh trên YouTube và Wikipedia, bạn đã hiểu được tinh thần và thông điệp mà mỗi bài quốc ca truyền tải.

Điểm tựa từ gia đình và góc nhìn từ bạn bè

Trong hành trình trưởng thành, bà ngoại là người đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Vì bố mẹ bận rộn, thường xuyên đi công tác nên bà là người chăm sóc và nuôi dưỡng Anh Đức suốt những năm tháng tuổi thơ. Chính bà là người khơi dậy tình yêu với môn Lịch sử và luôn ủng hộ, đưa ra những lời khuyên về kiến thức, kỹ năng cũng như tâm lý để Anh Đức tự tin tỏa sáng tại Olympia.

Trong mắt bạn bè, Anh Đức là một người rất đặc biệt. Nguyễn Mạnh Khang, học sinh lớp 12 Sử 1 Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, nhận xét Anh Đức không chỉ có kiến thức sâu rộng mà còn thân thiện, năng nổ, hoạt bát trong giờ học, luôn chân thành và mang lại niềm vui cho mọi người xung quanh.

Sau khi giành ngôi vị cao nhất, cuộc sống ở trường của Anh Đức nhìn chung không có nhiều thay đổi. Bạn cảm thấy vui, tự hào và biết ơn những người đã đồng hành, ủng hộ mình trong suốt hành trình vừa qua.

Với khả năng nhớ được quốc ca của tận 135 nước thì đúng là "siêu nhân" ghi nhớ, mọi người thấy sao?