Phương Mỹ Chi khiến dân tình trầm trồ khi Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca DAY 2 tại Hà Nội chính thức sold out

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Phương Mỹ Chi vừa khiến người hâm mộ và cộng đồng mạng xôn xao khi thông báo Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca DAY 2 tại Hà Nội chính thức sold out toàn bộ vé. Qua hình ảnh đăng tải trên trang cá nhân, nữ ca sĩ xác nhận tất cả các hạng vé của chương trình đều đã bán hết, không còn vé mở bán cho đêm diễn. Điều này đặc biệt đáng chú ý khi sự kiện chỉ còn ít ngày nữa là diễn ra.

Ngay sau khi tin vui này được chia sẻ, một lượng lớn khán giả đã tràn vào chúc mừng nữ ca sĩ. Nhiều người không giấu nổi sự hào hứng và mong chờ được thưởng thức những tiết mục của Phương Mỹ Chi tại Hà Nội. Thành tích này không chỉ là một con số, mà còn chứng minh sức hút cực lớn của Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca cũng như sự ủng hộ nhiệt tình mà khán giả dành cho những dự án âm nhạc mang dấu ấn riêng của cô.

Sự kiện bùng nổ tại Thủ đô

Đêm diễn DAY 2 của Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca diễn ra vào ngày 7/11/2026 tại Sân Đông, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội. Đây là chặng tiếp theo của dự án âm nhạc sau đêm diễn đầu tiên tại TP.HCM, với mục tiêu đưa không gian âm nhạc mang màu sắc dân gian đương đại của Phương Mỹ Chi đến gần hơn với khán giả tại Thủ đô.

Trước đó, ngay trong đợt mở bán Pre-sale, toàn bộ vé của đêm diễn tại Hà Nội đã được bán hết chỉ sau 1 phút. Việc hết vé nhanh chóng ngay từ những phút đầu mở bán cho thấy mức độ quan tâm cực cao của công chúng đối với dự án lần này.

Dàn khách mời đa sắc màu

Không chỉ có nhân vật chính Phương Mỹ Chi, đêm nhạc còn hứa hẹn những màn trình diễn bùng nổ với dàn nghệ sĩ khách mời đa dạng gồm NSND Tự Long, RHYDER, Double2T, Phương Ly và Nguyễn Hùng. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ thuộc nhiều thế hệ và phong cách âm nhạc khác nhau — từ Pop, Rap cho đến những giai điệu mang hơi thở văn hóa Việt — được kỳ vọng sẽ tạo nên những màn kết hợp mới lạ, biến tấu phù hợp với màu sắc riêng của mỗi người.

Với concept lấy cảm hứng từ văn hóa dân gian, Dân Chơi Dân Ca không đơn thuần là một buổi biểu diễn mà là không gian để Phương Mỹ Chi thể hiện cách tiếp cận riêng với chất liệu truyền thống. Khán giả hiện đang rất kỳ vọng vào những tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng về sân khấu, âm thanh cũng như cách dàn dựng để nữ ca sĩ tiếp tục tạo dấu ấn với dự án âm nhạc đậm bản sắc Việt này.

Nhìn lại thành công rực rỡ tại TP.HCM

Trước khi tiến ra Hà Nội, Phương Mỹ Chi đã có đêm diễn đầu tiên tại TP.HCM và nhận được sự ủng hộ lớn từ khán giả. Ngay trong đợt mở bán Early Bird, toàn bộ vé đã được bán hết chỉ sau 1 phút, và các hạng vé còn lại cũng nhanh chóng sold out.

Đêm DAY 1 của Nhạc hội Dân Chơi Dân Ca đã diễn ra vào tối 3/10/2026 tại sân Tao Đàn, TP.HCM và khép lại với nhiều dấu ấn khó quên. Bất chấp điều kiện thời tiết không thuận lợi với mưa lớn xuất hiện ngay trước giờ biểu diễn, khoảng 5.000 khán giả vẫn kiên trì ở lại để cổ vũ Phương Mỹ Chi cho đến những tiết mục cuối cùng. Trong suốt hơn 3 tiếng đồng hồ, nữ ca sĩ đã mang đến 16 tiết mục, kết hợp các ca khúc trong Vũ Trụ Cò Bay và Dân Chơi Dân Ca với những bản phối mới cùng phần trình diễn được dàn dựng riêng biệt.

Chính thành công vang dội từ đêm DAY 1 đã khiến khán giả càng thêm mong đợi những gì Phương Mỹ Chi sẽ mang đến trong đêm DAY 2 tại Hà Nội. Việc sold out toàn bộ vé cho thấy sự kỳ vọng cực lớn của công chúng dành cho chặng tiếp theo của hành trình âm nhạc này.