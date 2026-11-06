Chiêm ngưỡng nhà mới 2 mặt tiền của NSƯT Cát Tường tại Gò Vấp, khiến Tiết Cương trầm trồ

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NSƯT Cát Tường vừa khiến khán giả xôn xao khi chia sẻ hình ảnh về căn nhà mới tọa lạc tại Gò Vấp, TP.HCM. Trong chuyến ghé thăm, nghệ sĩ Tiết Cương đã không giấu nổi sự thích thú trước một không gian sống vừa rộng rãi, vừa khang trang. Anh liên tục dành những lời khen có cánh như "Nhà đẹp, hoành tráng quá!" khi chứng kiến cách bài trí cầu kỳ của đồng nghiệp.

Thiết kế hiện đại, đón gió tự nhiên

Điểm cộng lớn nhất của căn nhà chính là vị trí lô góc với hai mặt tiền, giúp không gian cực kỳ thông thoáng, dễ dàng đón ánh sáng và gió tự nhiên. Bất động sản này có diện tích khoảng 60m2, được xây dựng với kết cấu bốn tầng.

Phía trước và phía sau nhà đều có khoảng sân riêng, giúp ngôi nhà có thêm độ thoáng và tạo cảm giác dễ chịu cho sinh hoạt hằng ngày.

Bộ nội thất gỗ 100 triệu từ Campuchia

Ngay khi bước vào phòng khách, điều khiến Tiết Cương đặc biệt chú ý chính là bộ bàn ghế gỗ kích thước lớn với màu nâu bóng và những họa tiết chạm trổ tinh xảo. Bộ ghế mang đậm vẻ đẹp truyền thống, tạo nên điểm nhấn bề thế cho toàn bộ không gian tiếp khách.

Cát Tường tiết lộ cô đã chi 100 triệu đồng để mua trọn bộ nội thất này từ Campuchia. Combo không chỉ có bàn ghế mà còn bao gồm hai lọ lục bình lớn, hai lọ lục bình nhỏ và một bức tranh gỗ treo tường. Tất cả được lựa chọn đồng bộ để tạo nên tổng thể sang trọng.

Nhìn qua những hình ảnh chia sẻ, có thể thấy nữ nghệ sĩ rất chăm chút cho tổ ấm. Phòng khách được trang bị tivi màn hình lớn cùng rèm cửa họa tiết tím trắng. Tuy nhiên, một số khu vực trong nhà vẫn còn xuất hiện các thùng carton và đồ đạc đang trong quá trình sắp xếp, cho thấy gia chủ vẫn đang tiếp tục hoàn thiện nốt những công đoạn cuối cùng để ổn định nơi ở.

Không gian riêng tư và tâm niệm về gia đình

Bên trong căn nhà được bố trí bốn phòng ngủ. Một chi tiết đáng chú ý là mỗi phòng ngủ đều có nhà vệ sinh riêng, đảm bảo sự thuận tiện và tính riêng tư tuyệt đối cho các thành viên trong gia đình.

Cát Tường chia sẻ cô mua nhà tại TP.HCM với mong muốn đón cha mẹ từ quê lên sống gần con cháu, thuận tiện chăm sóc khi tuổi cao.

Cuộc sống sôi động ở tuổi U50

Ở tuổi U50, NSƯT Cát Tường vẫn giữ lửa đam mê với nghệ thuật và tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn. Cô hiện liên tục tham gia nhiều dự án sân khấu, từ tập luyện và biểu diễn các vở kịch cho đến việc đảm nhận vai trò giám khảo của một chương trình và hát tại các sự kiện.

Đặc biệt, cô còn bắt tay hợp tác với diễn viên Trung Dũng để sản xuất nội dung trên YouTube, thu hút sự quan tâm của khán giả cả trong và ngoài nước.

Bên cạnh sự nghiệp, Cát Tường cũng dành sự quan tâm lớn cho con gái duy nhất là Nguyễn Cát Tường An (tên thân mật là Nauy). Sau 8 năm du học tại Australia và tốt nghiệp đại học, cô trở về Việt Nam làm việc cho một công ty nước ngoài. Dù luôn hỗ trợ con, nhưng cô cũng tôn trọng mong muốn sống tự lập của con gái.