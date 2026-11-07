Ngọc Xuân: Từ cô gái bồi bàn ở Úc đến 'ngọc nữ' gây sốt với body cháy khét lẹt

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Ngay khi bộ phim Bò Sữa Bay chính thức khởi chiếu vào ngày 6/11, nữ chính Ngọc Xuân đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Không khó để hiểu tại sao, vì giữa dàn sao trẻ, cô nàng sở hữu một sắc vóc thực sự hoàn hảo, đủ sức khiến bất cứ ai cũng phải ngoái nhìn.

Vẻ đẹp 'lai' giữa quyến rũ và trong trẻo

Điểm khiến Ngọc Xuân dễ dàng lọt top 'hot topic' chính là ngũ quan gương mặt có sự pha trộn đầy thú vị. Nhìn vào những góc mặt, không ít cư dân mạng nhận ra nét quyến rũ gợi liên tưởng đến Ngọc Trinh, đặc biệt là ở đôi mắt, sống mũi và vẻ nữ tính đặc trưng. Thế nhưng, ở những khoảnh khắc khác, cô lại khiến người xem nhớ đến Chương Nhược Nam bởi nét đẹp thanh thuần, nhẹ nhàng cùng nụ cười dịu dàng.

Không chỉ dừng lại ở đó, Ngọc Xuân còn ghi điểm tuyệt đối với gương mặt thanh tú, làn da trắng sáng và đôi mắt to tròn như mắt cún con, tạo cảm giác gần gũi như một 'bạn gái nhà bên'. Sự kết hợp giữa vẻ trong trẻo và sự quyến rũ này chính là vũ khí giúp cô chiếm trọn trái tim của cả người hâm mộ lẫn những người tình cờ lướt qua.

Body 'cháy' đối lập với gương mặt nàng thơ

Nếu gương mặt mang lại cảm giác 'băng thanh ngọc khiết', thì vóc dáng của Ngọc Xuân lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Với chiều cao khoảng 1m62, cô sở hữu tỷ lệ cơ thể cân đối với những đường cong đầy đặn, tràn đầy sức sống. Đặc biệt, vòng một nảy nở tạo nên vẻ ngoài gợi cảm, khiến nhiều người phải thốt lên rằng mặt và body của cô cứ như là của hai người khác nhau.

Sự đối lập này cũng thể hiện rõ qua phong cách thời trang. Ngọc Xuân có thể biến hóa linh hoạt từ một nàng thơ dịu dàng sang một 'ghệ chiến' chính hiệu với những bộ cánh cá tính và phá cách. Chính sự đa dạng trong hình ảnh này đã giúp cô không bị đóng khung trong một kiểu mẫu duy nhất.

Hành trình từ du học sinh Úc đến diễn viên triển vọng

Ít ai biết rằng, trước khi tỏa sáng trên màn ảnh, Ngọc Xuân có một khởi đầu khá đặc biệt. Sinh năm 1999 tại Tiền Giang, cô từng theo học ngành Truyền thông tại một trường đại học quốc tế và có thời gian du học, làm bồi bàn ở Úc. Thậm chí, cô từng tự ti về ngoại hình và cân nhắc thi vào Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM nhưng cuối cùng lại chọn hướng đi khác.

Sau đại dịch COVID-19, Ngọc Xuân mới quyết định gác lại việc học truyền thông để theo đuổi đam mê nghệ thuật một cách nghiêm túc. Cô theo học kịch nói tại sân khấu Hồng Vân dưới sự dìu dắt của đạo diễn Bảo Châu cùng các nghệ sĩ Xuân Trang, Hoàng Sơn. Trước đó, cô cũng đã tích lũy kinh nghiệm qua việc làm người mẫu ảnh, nhân viên công ty nhiếp ảnh ẩm thực, xuất hiện trong MV Vì Sao Sáng của Lam Trường và đóng phim truyền hình Giấc Mơ Của Mẹ.

Những bước ngoặt sự nghiệp đáng nể

Năm 2024 là năm bùng nổ khi Ngọc Xuân lần đầu đóng chính vai Miền trong Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Vai diễn này đã mang về cho cô giải Diễn viên trẻ triển vọng tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ VII (HANIFF VII) và là gương mặt Việt Nam duy nhất được đề cử hạng mục Diễn viên mới xuất sắc tại đây. Đặc biệt, cô còn được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh là Diễn viên điện ảnh nổi bật của năm 2024.

Bước sang năm 2025, cô thể hiện quyết tâm thoát mác 'nàng thơ' khi chấp nhận những vai diễn khó nhằn. Trong Làm Giàu Với Ma 2: Cuộc Chiến Hột Xoàn, cô chấp nhận ngâm bùn, tắm sông, nằm trong thùng nhựa để đóng vai một xác chết bất động. Cô cũng góp mặt trong Tử Chiến Trên Không với vai vợ của nhân vật Bình do Thanh Sơn thủ vai.

Đến năm 2026, trong Bò Sữa Bay, Ngọc Xuân tiếp tục thử thách mình với vai San. Để phù hợp với một cô gái nghiên cứu có tư duy hiện đại và từng tiếp xúc giáo dục phương Tây, cô đã chủ động đề xuất cắt tóc ngắn, thay đổi hoàn toàn diện mạo dịu dàng trước đó. Bộ phim hiện ghi nhận doanh thu 3,5 tỷ đồng kể từ ngày 6/11 và dự kiến sẽ còn tăng trưởng mạnh.

Hành trình của Ngọc Xuân cho thấy cô không ngừng thay đổi, từ hình ảnh nàng thơ dịu dàng đến kiểu tóc ngắn trong Bò Sữa Bay.