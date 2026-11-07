Người Được Chọn lỡ hẹn ngày 6/11: Fan của Hoài Linh lại phải chờ tiếp

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Ngày 6/11 vốn được kỳ vọng là thời điểm NSƯT Hoài Linh chính thức trở lại màn ảnh rộng thông qua dự án điện ảnh Người Được Chọn. Thế nhưng, đến tận thời điểm này, bộ phim vẫn chưa hề có bất kỳ động thái quảng bá nào, cũng không có thông báo chính thức về một lịch phát hành mới. Việc im lặng tuyệt đối trước ngày khởi chiếu dự kiến khiến những khán giả yêu mến nam nghệ sĩ không khỏi hụt hẫng.

NSƯT Hoài Linh là một diễn viên và nghệ sĩ hài nổi tiếng, từng gây dấu ấn mạnh mẽ với những màn kết hợp cùng các nghệ sĩ khác. Sự trở lại của anh trong vai thầy Thạch – một nhân vật được giới thiệu là có chiều sâu tâm lý và gắn liền với hoạt động hầu đồng – được kỳ vọng sẽ mang đến một màu sắc diễn xuất hoàn toàn khác biệt và mới mẻ trong sự nghiệp của anh.

Sự im lặng khó hiểu từ phía ê-kíp

Nhìn vào thực tế, dự án Người Được Chọn đang khá im ắng về mặt truyền thông. Dù đã đến ngày phát hành dự kiến là 6/11/2026, nhưng khán giả vẫn chưa được xem bất kỳ đoạn teaser hay trailer nào. Các hoạt động truyền thông để giới thiệu tác phẩm đến công chúng gần như là con số không.

Đáng nói hơn, fanpage chính thức của phim cũng rơi vào trạng thái im lặng đáng sợ. Bài đăng gần nhất trên kênh này là từ cuối tháng 5, nghĩa là suốt 5 tháng qua, dự án không hề có thêm bất kỳ cập nhật mới nào. Chính sự thiếu hụt thông tin này đã xác nhận một điều: khán giả sẽ không thể gặp lại Hoài Linh trên màn ảnh rộng vào đúng ngày 6/11 như kế hoạch ban đầu.

Lý do đằng sau sự chậm trễ

Tuy nhiên, mọi chuyện không hẳn là quá bi quan. Theo nguồn tin riêng, lý do khiến Người Được Chọn im ắng suốt thời gian qua là vì bộ phim vẫn đang trong quá trình chỉnh sửa và hoàn thiện các công đoạn hậu kỳ. Ê-kíp sản xuất đang tập trung trau chuốt tác phẩm thật kỹ lưỡng trước khi chính thức đưa đến với khán giả trong thời gian tới.

Việc dành thêm thời gian cho hậu kỳ có thể xem là một bước đi cần thiết để đảm bảo chất lượng cuối cùng của bộ phim. Trong thời đại khán giả ngày càng khắt khe, một tác phẩm chỉn chu, có nội dung thuyết phục quan trọng hơn nhiều so với việc ra mắt đúng hạn nhưng sơ sài. Vì vậy, tín hiệu cho thấy phim vẫn đang được thực hiện giúp người hâm mộ bớt lo lắng về việc dự án bị hủy bỏ hoàn toàn.

Cơn khát phim của khán giả dành cho Hoài Linh

Sở dĩ sự chờ đợi này trở nên nóng lòng là bởi trước đó, Hoài Linh đã có màn tái xuất cực kỳ thành công. Hai phần phim Làm Giàu Với Ma và Làm Giàu Với Ma: Cuộc Chiến Hột Xoàn ra mắt năm 2024 và 2025 đã thu về tổng doanh thu hơn 229 tỷ đồng. Đây là một cột mốc ấn tượng, chứng minh sức hút của nam nghệ sĩ tại phòng vé Việt vẫn còn rất lớn.

Bên cạnh Hoài Linh, sự góp mặt của NSƯT Hạnh Thúy cũng là một điểm cộng lớn khiến Người Được Chọn được mong đợi. Cả hai đều là những nghệ sĩ dày dạn kinh nghiệm, từng thành công ở cả sân khấu lẫn điện ảnh, nên sự kết hợp này hứa hẹn sẽ tạo nên một tác phẩm chất lượng.

Dù cơ hội gặp lại NSƯT Hoài Linh vào ngày 6/11 đã không còn, nhưng niềm hy vọng của fan vẫn chưa tắt. Điều quan trọng nhất bây giờ là khi nào ê-kíp sẽ công bố một lịch phát hành mới chính thức. Hy vọng là sự chờ đợi này sẽ được đền đáp bằng một bộ phim thật sự bùng nổ.

Anh em thấy sao, chờ thêm một thời gian nữa để xem phim chất lượng hay là muốn ra rạp ngay cho nóng?