Steven Nguyễn chia sẻ về áp lực mang danh 'diễn viên nghìn tỷ' và kỷ niệm khó đỡ khi quay cảnh nóng

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Sau thành công về doanh thu của Trại Buôn Người, Steven Nguyễn tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi đảm nhận vai Văn Cường trong bộ phim Chị Chị Em Em 3. Nam diễn viên cho biết anh cảm thấy vui khi nhìn thấy thành quả sau thời gian dài ê-kíp sát cánh bên nhau như một gia đình.

Để xây dựng nhân vật Văn Cường, Steven Nguyễn đã chủ động nghiên cứu, trao đổi và xin phép đạo diễn điều chỉnh một số nét tính cách, đồng thời thêm thắt chi tiết để nhân vật trở nên sâu sắc và thương vợ hơn. Anh muốn vai diễn của mình có chiều sâu và mang một nét đặc biệt riêng.

Lắng nghe ý kiến trái chiều để hoàn thiện

Trước những phản hồi từ khán giả, dù vui vì bộ phim bước đầu được đón nhận, Steven Nguyễn vẫn thừa nhận có nhiều ý kiến trái chiều. Nam diễn viên chọn cách lắng nghe để biết mình còn điểm nào chưa tốt, từ đó tự nghiên cứu lại những cảnh quay chưa đạt nhằm nâng cao khả năng diễn xuất.

Steven Nguyễn chia sẻ bản thân có sự cầu toàn nhất định, thường có thói quen xem lại cảnh quay và tự nhủ lẽ ra mình nên diễn khác đi. Tuy nhiên, anh cho rằng may mắn vì được làm việc với một đạo diễn kỹ tính, người biết lúc nào cần tiết chế diễn viên và hiểu rõ mức độ vừa đủ. Nam diễn viên cũng hài hước cho rằng mình chưa đủ khả năng để làm đạo diễn.

Chuyện hậu trường cảnh nóng với Chi Pu

Một trong những chi tiết khiến khán giả quan tâm nhất là cảnh nóng giữa Steven Nguyễn và Chi Pu. Đây là lần đầu tiên anh thực hiện một phân đoạn thân mật như vậy trên màn ảnh lớn. Nam diễn viên thú nhận mình không thể nói là không ngại vì chưa có kinh nghiệm, nên đã phải bàn bạc kỹ lưỡng với đạo diễn về những điều sẽ làm.

Steven Nguyễn cho biết dù trên phim trông lãng mạn và gợi cảm, nhưng thực tế tại set quay lại vô cùng căng thẳng. Sự chuyên nghiệp và thân thiết từ trước do từng tham gia gameshow chung giúp anh và Chi Pu thoải mái hơn. Khi quay, cả hai tập trung cao độ, nhưng khi cắt máy sẽ cười nói để giảm áp lực. Anh cũng có thói quen xin phép bạn diễn trước khi thực hiện các động tác thân mật như đặt tay lên đùi hay vị trí khác để tạo sự thoải mái cho đối phương.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh là sự cố với trang phục của Chi Pu. Do quần áo theo phong cách xưa với nhiều nút thắt và dây cột phức tạp, Steven Nguyễn đã gặp khó khăn khi tháo dây trong cảnh quay. Vì quá tập trung vào việc tháo dây bị thắt chặt mà anh quên cả phần diễn, cuối cùng phải xin đạo diễn cho cắt cảnh để tháo cho xong.

Để hoàn thành phân đoạn này, cả hai đã phải quay khoảng ba đến bốn lần. Dù có người khuyên nên uống chút men cho bớt căng thẳng, nhưng vì thời tiết tại Bắc Ninh lúc đó rất nóng, mồ hôi nhễ nhại nên Steven Nguyễn quyết định giữ tỉnh táo để làm đúng những gì đã bàn bạc.

Áp lực từ danh xưng 'diễn viên nghìn tỷ'

Với những dự án điện ảnh đạt doanh thu trăm tỷ, khán giả bắt đầu gọi Steven Nguyễn là "diễn viên nghìn tỷ". Nam diễn viên thừa nhận danh xưng này khiến anh cảm thấy áp lực hơn. Anh cho rằng mình may mắn khi tham gia được những dự án chất lượng, được truyền thông quan tâm và không quá đặt nặng việc phim sau phải thành công hơn phim trước để giữ tâm thế thoải mái.

Trước việc dự kiến có ba vai diễn điện ảnh từ nay đến cuối năm, Steven Nguyễn khẳng định mình không dễ dãi trong chọn kịch bản mà chỉ đang trân trọng từng cơ hội. Anh kể rằng mình đã nỗ lực hơn 10 năm, từ vị trí người soát vé sân khấu kịch cho đến khi được công nhận năng lực. Anh muốn tranh thủ lúc còn sức khỏe và nhiệt huyết để làm nghề, vì ý thức được mỗi khi mình nhận một vai thì có thể một đồng nghiệp khác sẽ mất đi cơ hội đó.

Khi nói về nỗi lo bị khán giả thấy lặp lại hoặc bị so sánh nếu dự án sau không thành công, nam diễn viên chia sẻ một sự thật rằng anh đã 35 tuổi. Với anh, ở độ tuổi này là lúc phải "chạy thôi, không thể đi bộ được", nhất là khi nhiều bạn học cùng thời đã chuyển nghề.