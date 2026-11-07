Lọ Lem con gái MC Quyền Linh khoe nhan sắc 'trong veo' tuổi 20

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Mai Thảo Linh (biệt danh Lọ Lem) vừa khiến dân tình xôn xao khi tung bộ ảnh mang đậm chất cổ tích trên Facebook. Lần này, con gái lớn của MC Quyền Linh chọn váy hồng phấn, kết hợp cùng tóc xoăn bồng bềnh và layout trang điểm nhẹ nhàng, tạo nên vẻ ngoài dịu dàng đúng chuẩn "nàng thơ"

Không chỉ dừng lại ở những shoot hình nghệ thuật, Thảo Linh còn gây ấn tượng với phong cách trẻ trung trong chuyến du lịch Hàn Quốc mùa thu. Thần thái nhẹ nhàng, gương mặt thanh tú giúp cô nàng tỏa sáng mà không cần những bộ cánh quá cầu kỳ hay cách tạo dáng sắc sảo. Nhìn lại loạt ảnh từ chuyến đi Hàn Quốc năm 2023, nhiều người nhận xét Lọ Lem trông trưởng thành và xinh xắn hơn hẳn so với ba năm trước đó.

Sinh năm 2006, Mai Thảo Linh sở hữu chiều cao khoảng 1,71m cùng ngoại hình được khán giả khen ngợi. Hiện cô đang theo học tại Đại học RMIT. Trước đó, dù nhận được thư mời nhập học từ University of the Arts London, Lọ Lem vẫn quyết định ở lại Việt Nam để gần gũi với gia đình.

Bên cạnh việc học, Thảo Linh còn là một content creator và hợp tác quảng bá thương hiệu. MC Quyền Linh từng tiết lộ con gái bắt đầu kiếm tiền từ năm 18 tuổi, có thể tự trang trải học phí và nhiều nhu cầu cá nhân. Cô là con gái đầu lòng của MC Quyền Linh và doanh nhân Dạ Thảo; cùng em gái Mai Thảo Ngọc (Hạt Dẻ), từ thuở thiếu niên cô đã được chú ý mỗi khi xuất hiện cùng bố mẹ tại các sự kiện.

Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, vừa xinh vừa giỏi thế này thì ai làm lại Lọ Lem đây?