Bùi Công Nam 'lột xác' thành trai hư trong MV Ngoài Dự Tính

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Tối 5/11, Bùi Công Nam chính thức tung ra sản phẩm âm nhạc mới mang tên Ngoài Dự Tính. MV nhanh chóng gây chú ý khi cán mốc hơn 175 nghìn lượt xem trên YouTube chỉ sau 18 giờ phát hành, kèm theo đó là hàng nghìn bình luận tích cực từ fan.

Khi 'trai ngoan' quyết định nổi loạn

Điểm gây sốc nhất lần này chính là màn 'quay xe' về hình ảnh của Bùi Công Nam. Thay vì vẻ giản dị, hiền lành thường thấy, nam nghệ sĩ xuất hiện với diện mạo ngổ ngáo: tóc tẩy sáng, đeo khuyên tai cá tính và thậm chí là có cả những vết bầm trên má. Trong MV, anh vào vai chủ một tiệm ảnh tên là 'Tên lửa' – một nhân vật nhìn qua thì có vẻ phong trần, nghịch ngợm nhưng thực chất lại là một kẻ si tình sâu sắc.

Về âm nhạc, Bùi Công Nam vẫn trung thành với sở trường khi pha trộn hài hòa giữa Pop, Country và Acoustic mộc mạc. Anh chia sẻ rằng ý tưởng cho MV được anh cùng đạo diễn và ê-kíp phác thảo từ những chi tiết nhỏ, sau đó phát triển thành một câu chuyện đi theo hướng 'ngoài dự tính' với những hoạt cảnh liên quan đến vũ trụ. Sự đối lập giữa giai điệu lãng mạn, tự sự và hình ảnh một chàng trai ngổ ngáo đã tạo nên một sợi dây liên kết thú vị cho sản phẩm này.

Nội dung MV là một câu chuyện hóm hỉnh về một anh chàng mải mê hướng về 'em iu' qua điện thoại đến mức lạc vào khu rừng mất sóng mang tên 'người đẹp lụy'. Để tăng sự gần gũi, MV lồng ghép nhiều chi tiết đời thường như thói quen bỏ hành lá hay thêm đá vào cà phê.

Quan điểm 'lụy tình' và dàn khách mời xịn xò

Không chỉ làm nhạc, Bùi Công Nam còn gây ấn tượng với những chia sẻ thẳng thắn về tình yêu. Trước những ý kiến cho rằng việc 'lụy' khi yêu là không tốt, nam nhạc sĩ khẳng định yêu nhiều không có gì là xấu, miễn là biết cân bằng và không quên yêu thương bản thân. Anh cho rằng trong tình yêu không nên quá tính toán hay dè dặt, vì chỉ khi yêu hết mình thì cảm xúc mới thực sự trọn vẹn và thăng hoa. Bên cạnh đó, anh cũng nhấn mạnh việc cần cân bằng giữa tình yêu và tình bạn để dù có chuyện gì xảy ra, xung quanh vẫn luôn có những người bạn đồng hành đi chơi cùng.

Sự sôi động của dự án này còn đến từ hai khách mời đặc biệt là Diệu Nhi và Hà An Huy. Với Diệu Nhi, cả hai vốn có thâm tình và từng phối hợp ăn ý trong chương trình Mùi vị những chuyến đi. Đặc biệt, Bùi Công Nam chính là tác giả ca khúc Bài này không để đi diễn mà Anh Tú từng hát tặng Diệu Nhi trong ngày cưới. Trong khi đó, Hà An Huy mang đến làn gió mới nhờ sự đồng điệu về năng lượng và tính cách tếu táo giữa hai thế hệ nghệ sĩ từng cùng tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Bước nhảy vọt của 'nhạc sĩ đắt show'

Bùi Công Nam, sinh năm 1994, đã ghi dấu ấn với nhiều bản hit như Có ai thương em như anh, I Love You, Tết này con sẽ về hay Chí Phèo. Tuy nhiên, bước ngoặt lớn nhất diễn ra vào năm 2024 khi anh tham gia Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, giúp độ nhận diện thương hiệu cá nhân tăng vọt.

Bước sang giai đoạn 2025 - 2026, anh trở thành cái tên được săn đón tại nhiều sự kiện văn hóa, đại nhạc hội và chương trình giải trí quy mô lớn. Với lịch trình làm việc dày đặc từ Bắc vào Nam, Bùi Công Nam được truyền thông gọi là một trong những nhạc sĩ đắt show nhất hiện nay. Anh cũng tiếp tục lan tỏa hình ảnh chân thật qua dự án Gia đình Haha và là thành viên cốt cán với biệt danh 'Ba Nam' hay 'Cậu Ba' trong chương trình Quán nhà Haha vào năm 2026.

Với Ngoài Dự Tính, Bùi Công Nam cho thấy khả năng biến hóa linh hoạt khi dám bước ra khỏi vùng an toàn để kể những câu chuyện đời bằng góc nhìn hóm hỉnh nhưng vẫn giữ được chất mộc mạc, chân tình.

Anh chàng này định 'lụy' đến bao giờ hay lại chuẩn bị cho một cú twist khác đây?