H'Hen Niê khen chồng là 'siêu nhân' trong chuyến vi vu châu Âu

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H'Hen Niê cùng chồng con và bố mẹ ruột vừa có kỳ nghỉ kéo dài ba tuần tại châu Âu. Mỹ nhân 34 tuổi chia sẻ cả nhà dành phần lớn thời gian để khám phá Cộng hòa Czech, sau đó ghé thăm Áo trong vài ngày. Để thuận tiện cho việc di chuyển, gia đình thuê một chiếc ôtô 9 chỗ, và nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi chính là người cầm lái xuyên suốt hành trình này.

Chàng tài xế tận tụy và lịch trình chuẩn chỉnh

H'Hen Niê gọi bạn đời là một người mê trải nghiệm và luôn thích thử thách bản thân. Theo cô, chuyến đi lần này trọn vẹn và nhiều niềm vui chính là nhờ sự đóng góp của Tuấn Khôi. Anh không chỉ lái xe bằng đam mê mà còn tinh tế dừng lại ở những nơi có cảnh đẹp để cả nhà cùng ngắm nhìn.

Không dừng lại ở việc lái xe, Tuấn Khôi còn được vợ khen ngợi vì khả năng xây dựng lịch trình chi tiết và lựa chọn những địa điểm lưu trú phù hợp, khiến tất cả các thành viên trong gia đình đều cảm thấy ưng ý. H'Hen Niê bộc bạch rằng chồng mình là người đàn ông chu đáo, luôn chăm lo cho gia đình và chuẩn bị mọi thứ kỹ lưỡng để mọi người chỉ việc thoải mái tận hưởng chuyến đi. Cô ví anh như một "siêu nhân" vì điều gì cũng làm tốt và bày tỏ lòng biết ơn trước sự tận tụy của ông xã.

Những khoảnh khắc bình yên bên con gái

Đối với H'Hen Niê, những trải nghiệm cùng người thân trong chuyến đi này là vô giá. Dù đôi lúc chặng đường di chuyển khiến cô cảm thấy mệt mỏi, nhưng cảm xúc vỡ òa trước thiên nhiên hùng vĩ đã bù đắp tất cả. Việc vợ chồng cùng chia sẻ niềm đam mê với vẻ đẹp tạo hóa khiến cô cảm thấy hạnh phúc khi được cùng nửa kia ngắm nhìn thế giới.

Một trong những hình ảnh khiến H'Hen Niê xúc động nhất là lúc Tuấn Khôi hồ hởi địu bé Harley trên lưng. Trong mắt cô, hình ảnh hai cha con rong ruổi bên nhau vừa mang tinh thần phiêu lưu, vừa toát lên sự bình yên, ngọt ngào và năng lượng tích cực. Sự hỗ trợ của chồng còn thể hiện ở việc Tuấn Khôi đảm nhiệm pha sữa ba cữ mỗi ngày cho con gái, giúp vợ có thêm thời gian để thư giãn.

Kết thúc chuyến đi, H'Hen Niê gửi lời cảm ơn đến chồng vì tinh thần đam mê khám phá và hy vọng gia đình nhỏ sẽ sớm cùng nhau lên đường để viết tiếp những kỷ niệm tuyệt vời.

Sự tháo vát trong mắt người ngoài

Trong chuyến đi này, gia đình H'Hen Niê cũng đã được á hậu Vũ Hoàng My đón tiếp tại Áo. Mỹ nhân 38 tuổi cũng dành lời khen cho Tuấn Khôi khi nhận xét anh là người tháo vát và nhanh nhẹn. Theo Vũ Hoàng My, anh không chỉ đảm nhận việc lái xe đưa cả nhà đi khắp châu Âu mà còn chăm sóc vợ con chu đáo, lo liệu mọi việc từ nhỏ đến lớn.

Về H'Hen Niê và Tuấn Khôi

H'Hen Niê sinh năm 1992, là người dân tộc Ê-đê đến từ Đăk Lăk. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và lọt vào top 5 Miss Universe 2018. Trong sự nghiệp, cô từng làm huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 và 2023, tham gia phim điện ảnh 578: Phát đạn của kẻ điên và vào chung kết Chị đẹp đạp gió rẽ sóng năm 2023.

Chồng cô, Nguyễn Tuấn Khôi sinh năm 1989, là một nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn, thường chuyên sản xuất các TVC. Cặp đôi quen nhau từ giữa năm 2018 nhưng giữ kín chuyện tình cảm và trải qua nhiều lần hợp tan. Sau 7 năm hẹn hò, họ đăng ký kết hôn vào tháng 2 năm 2025 và đón con gái đầu lòng vào tháng 9 cùng năm.

Đúng là kiểu chồng quốc dân trong truyền thuyết, vừa giỏi việc nước lại vừa đảm việc nhà thế này thì ai mà không mê cơ chứ?