Vợ ca sĩ Quách Thành Danh khởi nghiệp làm CEO, chồng sẵn sàng làm 'hậu phương' vững chắc

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Ca sĩ Quách Thành Danh và vợ là chị Thanh Ngọc vừa chính thức khởi nghiệp trong lĩnh vực làm đẹp. Trong dự án kinh doanh lần này, chị Thanh Ngọc đảm nhận vị trí CEO để trực tiếp điều hành mọi hoạt động, còn nam ca sĩ chọn đóng vai trò hỗ trợ phía sau.

Ngày ra mắt của hai vợ chồng nhận được sự chúc mừng từ nhiều đồng nghiệp như ca sĩ Lương Gia Huy, vợ chồng nhạc sĩ Khánh Đơn. Trước đó, nghệ sĩ Thanh Hằng và NSƯT Ngọc Huyền cũng đã đến ủng hộ khởi đầu mới của cặp đôi.

Khi CEO không chỉ để kiếm tiền

Dù Quách Thành Danh có nền tảng tài chính vững chắc, nhưng chị Thanh Ngọc vẫn khao khát được làm việc để kiếm thêm thu nhập và cùng chồng lo cho gia đình. Với chị, việc kinh doanh không đơn thuần là câu chuyện tiền bạc mà còn là niềm vui và cách để khẳng định giá trị bản thân.

Từ khi từ Mỹ trở về, chị Thanh Ngọc đã liên tục thực hiện các hoạt động đầu tư và kinh doanh. Quách Thành Danh cho biết anh cực kỳ trân trọng tinh thần cầu tiến, sự năng động và độc lập của vợ, điều này cũng khiến anh càng thêm yêu bà xã hơn. Nam ca sĩ tin rằng điều quan trọng nhất trong hôn nhân là sự tin tưởng và ủng hộ đối phương, vì vậy anh muốn thấy vợ phát triển sự nghiệp riêng thay vì chỉ tập trung vào việc nội trợ hay chăm sóc con cái.

Người chồng đứng sau hỗ trợ

Quách Thành Danh thừa nhận mình cũng có những lo lắng vì biết rằng không có mô hình kinh doanh hoàn hảo, không có rủi ro. Tuy nhiên, thay vì can thiệp sâu, anh chọn cách theo sát, nhắc nhở vợ cân nhắc kỹ từng quyết định và lập kế hoạch công việc rõ ràng.

Nam ca sĩ đánh giá mảng làm đẹp là lĩnh vực giàu tiềm năng. Anh chọn cách đứng sau để chia sẻ và góp ý, giúp chị Thanh Ngọc có những quyết định đúng đắn hơn trong quá trình vận hành. Để cân bằng giữa công việc mới và gia đình, hai vợ chồng đã cùng sắp xếp lịch trình cụ thể, thay phiên nhau chăm sóc tổ ấm và hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống.

Sự tự tin từ kinh nghiệm thực chiến

Về phía CEO Thanh Ngọc, chị cảm thấy tự tin khi bước vào lĩnh vực này nhờ những kinh nghiệm tích hợp từ mảng làm đẹp cho đến các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại cả thị trường Mỹ và Việt Nam. Thời gian qua, chị đã dành nhiều tâm sức để nghiên cứu thị hiếu khách hàng và chọn lọc những công nghệ phù hợp nhất.

Với sự tiếp sức từ chồng, chị Thanh Ngọc nhận định việc kinh doanh hiện tại không quá khó khăn và hứa hẹn sẽ đạt được thành công.

Chuyện về gia đình

Quách Thành Danh, tên thật là Văn Thanh Tùng, là nam ca sĩ quen thuộc với khán giả qua bản hit "Tôi là tôi". Anh từng tham gia cuộc thi Hãy nghe tôi hát 2016 và lọt vào vòng chung kết, đồng thời là gương mặt thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc, đặc biệt là tại khu vực miền Tây.

Chị Thanh Ngọc kém chồng tám tuổi. Hai người bén duyên sau khi chị tham gia đóng MV cho chồng. Hiện tại, cặp đôi có với nhau 5 người con là An Nhiên, Hạo Nhiên, Mộc Nhiên, Phúc Nhiên và Tuấn Nhiên. Bốn bé lớn hiện đang theo học tại trường quốc tế ở TP.HCM, được đánh giá là có khiếu nghệ thuật và từng cùng bố mẹ xuất hiện trên truyền hình. Trong ngày cưới, hai vợ chồng cũng từng gây ấn tượng khi cùng song ca bài "Lâu đài tình ái".