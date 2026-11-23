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Vương Anh Ole vừa chính thức kết hôn với Ngọc Mai, một người vợ hơn anh 4 tuổi. Sự kiện này không chỉ mang đến những lời chúc phúc mà còn khiến cư dân mạng tò mò về chuyện tình cảm trong quá khứ cũng như hành trình từ lúc quen biết đến khi quyết định về chung một nhà của cặp đôi.

Vương Anh Ole là một gương mặt quen thuộc từ năm 17 tuổi, hiện nay ở tuổi 35. Anh hoạt động đa năng từ diễn xuất trong các sitcom, phim truyền hình cho đến vai trò MC, host và nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội với hình ảnh hài hước, vui vẻ.

Phản hồi tin đồn bỏ người yêu vì sự nghiệp

Trước những bình luận cho rằng anh chia tay người yêu để tập trung vào sự nghiệp, Vương Anh Ole cho biết mình chưa bao giờ nói câu này. Khi chia tay người cũ, anh có đăng một bài viết dài nhưng nguyên văn không có chi tiết nào đề cập đến việc bỏ người yêu vì công việc. Anh khẳng định chắc chắn rằng mình chưa bao giờ vì sự nghiệp mà bỏ bất kỳ ai.

Liên quan đến clip gặp lại người yêu cũ trên TikTok, anh giải thích cuộc gặp diễn ra tại đám cưới của một người anh. Cả hai gặp lại nhau trong sự tôn trọng và rõ ràng là không có người thứ ba. Tuy nhiên, việc những người xung quanh quay và đăng tải tới 5-6 clip khiến anh không lường trước được. Anh cho biết bản thân và người cũ đều không có ý định đăng những hình ảnh đó lên mạng.

Sự thật về việc "chạn" vợ giàu

Vì kết hôn với người hơn tuổi, Vương Anh Ole đối mặt với nhiều bình luận mỉa mai cho rằng anh nhờ nhà vợ. Anh thẳng thắn bác bỏ điều này và cho biết gia thế của cả hai đều bình thường, anh ở Nguyễn Thái Học còn vợ ở Bạch Mai. Anh dẫn chứng thực tế là nhà gái nằm trong ngõ với những bức tường sơn đã bợt màu, không hề giàu có về vật chất.

Về thu nhập, anh chia sẻ vợ mình làm thiết kế thời trang và khả năng kiếm tiền chỉ nhỉnh hơn anh theo mùa, cụ thể là khi có bộ sưu tập mới. Bình thường, anh vẫn kiếm tiền từ việc đóng phim và sáng tạo nội dung. Đặc biệt, kể từ khi vào công ty, công việc của Vương Anh càng trở nên ổn định hơn nhiều, nên không thể nói anh bám vợ hay nhờ vả gia đình vợ.

Hành trình từ trái ngược đến hôn nhân

Cuộc tình giữa Vương Anh Ole và Ngọc Mai bắt đầu từ ngày 1 tháng 9 năm 2025. Anh cho biết việc gặp vợ đến tình cờ chứ không phải do tán tỉnh. Ban đầu, hai người gần như không hợp nhau và đã chia tay khá nhiều lần vì cả hai đều có cái tôi quá cao.

Tuy nhiên, sau thời gian học cách lắng nghe, nhịn nhường và chấp nhận đối phương, họ dần tìm thấy sự hòa hợp. Đến tháng 7 năm 2026, Vương Anh cầu hôn Ngọc Mai. Vài tháng sau đó, cặp đôi tổ chức ăn hỏi và đám cưới. Anh lý giải việc quyết định nhanh chóng là do cả hai đều đã có tuổi, vì vậy anh tìm kiếm một người vợ thay vì một tình yêu non trẻ hay chỉ chạy theo ngoại hình. Anh nhấn mạnh rằng mình yêu ai cũng không vì vẻ ngoài.

Anh cho biết mình bắt đầu nói chuyện với Ngọc Mai sau thời điểm gặp lại người cũ. Nhận thấy đây là một người phụ nữ toàn diện, anh tin rằng khi kết hôn với cô, mình sẽ không còn phải chịu những hờn dỗi vặt của tình yêu tuổi trẻ. Cặp đôi mất một thời gian dài cho đến tháng 9 mới chính thức xác định mối quan hệ.