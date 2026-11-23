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Jennifer Phạm và Quang Dũng từng là cặp đôi khiến nhiều người ngưỡng mộ khi kết hôn năm 2007, được gọi là tiên đồng ngọc nữ của showbiz Việt. Mối nhân duyên của họ bắt đầu từ bộ phim Những chiếc lá thời gian, và đến năm 2008, cả hai đón con trai đầu lòng là Bảo Nam. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này chỉ kéo dài hai năm trước khi tan vỡ.

Từ những ngày 'cấm vận' đến sự thấu hiểu

Sau khi ly hôn, mối quan hệ giữa Jennifer Phạm và chồng cũ không hề êm đềm mà từng trải qua giai đoạn cực kỳ căng thẳng. Vì những hiểu lầm và không thấu hiểu nhau, cả hai có vài năm gần như không trò chuyện. Thậm chí, Jennifer Phạm từng công khai bày tỏ sự không hài lòng và trách móc Quang Dũng vì thiếu quan tâm cũng như dành ít thời gian chăm sóc con trai.

Nhưng thời gian đã giúp những khúc mắc dần được tháo gỡ. Khi Jennifer Phạm tìm thấy hạnh phúc mới bên doanh nhân Đức Hải, cô và Quang Dũng cũng bình tĩnh nhìn nhận lại mọi thứ. Họ học cách chia sẻ, phối hợp nuôi dạy con và đặt sự trưởng thành cũng như hạnh phúc của Bảo Nam lên trên hết, .

Những cuộc hội ngộ đầy tình cảm năm 2026

Cách ứng xử văn minh của cặp đôi này tiếp tục gây chú ý trong năm 2026. Tháng 6 vừa qua, khi Bảo Nam tốt nghiệp trung học tại California (Mỹ), Jennifer Phạm đã chủ động nhắn tin thông báo lịch trình cho chồng cũ từ sớm. Cô làm vậy để Quang Dũng có thể thu xếp công việc và bay sang chung vui cùng con, vì cô muốn con trai có một buổi lễ tốt nghiệp trọn vẹn với sự hiện diện của cả bố và mẹ. Jennifer Phạm khẳng định: Đó là việc nên làm.

Đáng chú ý, sự thấu hiểu này không chỉ đến từ hai phía cũ mà còn từ hiện tại. Doanh nhân Đức Hải cũng đưa các con sang Mỹ tham dự sự kiện này, thể hiện sự ủng hộ và thấu hiểu dành cho vợ.

Đến giữa tháng 11 năm 2026, Jennifer Phạm và Quang Dũng một lần nữa hội ngộ thân tình tại một cuộc thi nhan sắc ở Mỹ. Ngay khi nam ca sĩ hoàn thành phần trình diễn với tư cách khách mời, Jennifer Phạm đã từ hàng ghế giám khảo bước lên sân khấu tặng hoa cho anh. Cả hai đã trao nhau cái ôm thân mật trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Sau 17 năm kể từ ngày chia tay, Jennifer Phạm và Quang Dũng đã chứng minh ly hôn không nhất thiết phải dẫn đến đối đầu hay trở thành người xa lạ. Khi những tổn thương được hóa giải, họ vẫn có thể giữ mối quan hệ tốt đẹp để mang lại cho con một gia đình đủ đầy tình yêu thương theo cách riêng.