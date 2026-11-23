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Đạo diễn Lê Đức Tiến vừa tiết lộ những thông tin mới nhất về dự án Sóng ở đáy sông phần 2. Hiện tại, các khâu chuẩn bị về kinh phí, kịch bản cũng như thủ tục pháp lý về cơ bản đã hoàn tất. Tuy nhiên, bài toán khó nhất mà vị đạo diễn này đang phải đối mặt chính là việc lựa chọn và quy tụ dàn diễn viên.

Yêu cầu bất ngờ của NSND Xuân Bắc

Một điểm nhấn cực kỳ thú vị là sự tương tác giữa đạo diễn và NSND Xuân Bắc. Dù rất hào hứng với dự án, nhưng nam nghệ sĩ cho biết mình chưa thể đóng phim ngay vì lịch trình công việc quá bận rộn và chưa thể thu xếp được.

Không chỉ vậy, NSND Xuân Bắc còn đưa ra một yêu cầu đặc biệt cho phần 2: ông muốn nhân vật Núi phải thật khổ, khổ hơn nữa để mọi người thương. Yêu cầu này khiến đạo diễn Lê Đức Tiến không khỏi bối rối vì ở phần một, Núi vốn đã trải qua quá nhiều biến cố. Đạo diễn liệt kê một loạt những nỗi khổ của nhân vật như bị vợ trách mắng, bị gái lừa, tiêu tán hết cơ nghiệp đến mức phải đi làm xe ôm và bị đánh ở cánh đồng. Dẫu vậy, để chiều lòng nam diễn viên, đạo diễn vẫn đồng ý sẽ xây dựng nhân vật Núi thật khổ trong phần tiếp theo.

Bài toán diễn viên và áp lực từ thành công cũ

Đạo diễn Lê Đức Tiến cho biết ông không mặn mà với phương án thực hiện phần tiếp theo với dàn diễn viên khác hay xây dựng một phiên bản mới, bởi ông cho rằng vai trò của NSND Xuân Bắc, Kim Oanh, Duy Hậu, Minh Nguyệt là không thể thay thế. Tuy nhiên, thực tế sau hàng chục năm, việc tập hợp lại đội hình cũ là cực kỳ khó khăn khi một số nghệ sĩ đã lớn tuổi, có người đã qua đời, số còn lại đều có cuộc sống và công việc riêng.

Vì phần đầu từng tạo tiếng vang lớn, đạo diễn thừa nhận bản thân đang chịu áp lực rất nặng nề. Ông tự đặt mục tiêu phần 2 phải hay hơn hoặc ít nhất là tương đương với phần 1, bởi quan điểm của ông là làm bất cứ điều gì cũng phải thực hiện đến cùng.

Hướng tiếp cận mới cho bối cảnh đương đại

Bối cảnh phim

Sóng ở đáy sông là bộ phim truyền hình chuyển thể từ tác phẩm của cố nhà văn Lê Lựu, lấy bối cảnh một gia đình tư sản cũ ở Hải Phòng những năm 1950-1960. Phim kể về cuộc đời đầy biến cố của Phạm Quang Núi, con của người vợ lẽ một công chức tư sản, người bị chính cha đẻ và các anh cùng cha khác mẹ chà đạp, dẫn đến những bước đi sai lầm và những năm tháng chìm nổi.

Về nội dung phần 2, kịch bản dự kiến sẽ tiếp nối câu chuyện của các nhân vật từ phần 1 nhưng có sự điều chỉnh về thời gian. Đạo diễn cho biết phim sẽ lấy bối cảnh hiện tại nhưng có chút ước lệ. Ông giải thích rằng nếu để thời gian trôi qua đúng gần 30 năm như thực tế thì nhân vật Núi sẽ trở thành một ông già 60, 70 tuổi, điều này sẽ làm giảm sức hút đối với người xem.

Thay vì chỉ kể lại câu chuyện cũ, phần tiếp theo sẽ đặt nhân vật trước những vấn đề của cuộc sống đương đại. Qua đó, bộ phim muốn truyền tải thông điệp: dù trong bất kỳ hoàn cảnh vùi dập nào, con người vẫn cần biết điểm dừng để vượt lên chính mình và hướng tới những điều tốt đẹp hơn.

Nghe NSND Xuân Bắc đòi vai phải "khổ hơn nữa" mà thấy thương cho nhân vật Núi, đúng là định mệnh không buông tha mà diễn viên cũng không tha cho nhân vật luôn!