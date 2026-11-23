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Sau chiến thắng ở tập 8, Anh Thư nắm quyền quyết định ai là người phải ra về. Để đảm bảo sự công tâm, cô mời cựu siêu mẫu Bằng Lăng cùng hỗ trợ lựa chọn thí sinh. Kết quả là Vũ Hà An, thành viên đội Võ Hoàng Yến, đã chính thức bị loại trước thềm chung kết The Face Vietnam 2026.

Anh Thư chia sẻ rằng cô muốn tạo ra sự công bằng và chọn ra những gương mặt xứng đáng nhất cho cuộc thi. Dù quyết đoán, siêu mẫu cũng không khỏi lo lắng rằng Võ Hoàng Yến sẽ hận mình vì những quyết định này.

Màn 'bóc phốt' căng thẳng tại phòng loại

Cuộc chiến căng thẳng nổ ra khi Anh Thư yêu cầu hai thí sinh rơi vào vòng nguy hiểm là Vũ Hà An (đội Võ Hoàng Yến) và Vũ Quỳnh Hải Yến (đội H'Hen Niê) lần lượt chỉ ra điểm yếu của đối phương. Hà An cho rằng Hải Yến còn quá trẻ, dẫn đến việc thiếu kinh nghiệm diễn xuất và yếu về phần thoại.

Đáp lại, Hải Yến không ngần ngại đánh giá đàn chị chưa đáp ứng được các tiêu chuẩn của một người mẫu về chiều cao cũng như khả năng catwalk. Đáng chú ý, thí sinh đội H'Hen Niê còn tố Hà An có thái độ sống thiếu tinh tế khi nhờ nhân viên ê-kíp đi lấy mắt kính lúc 5 giờ sáng, trong khi mọi người đang nghỉ ngơi.

Để đưa ra quyết định cuối cùng, Anh Thư giao thêm thử thách chụp hình theo các điệu nhảy với sự hỗ trợ của một đồng đội trong team. Sau khi xem xét thành quả, Anh Thư chọn loại Vũ Hà An. Siêu mẫu bày tỏ sự tiếc nuối vì Hà An sở hữu gương mặt đẹp nhất nhì chương trình, đồng thời khuyên đàn em lưu ý về thái độ để tránh gây ra hiểu lầm đáng tiếc sau ứng xử gây bàn tán tại nhà chung.

Tiếc nuối cho 'Tô Đát Kỷ' của đội Võ Hoàng Yến

Đối với Vũ Hà An, việc chia tay chương trình được cô đón nhận với tâm thế sẵn sàng. Cô chia sẻ mình từng bị nhận xét là "nhạt", chỉ có gương mặt, và chính điều đó đã trở thành động lực để cô chiến đấu. Hà An hy vọng hành trình này khép lại sẽ mở ra nhiều cơ hội mới trong tương lai.

Về phía Võ Hoàng Yến, siêu mẫu bày tỏ sự nuối tiếc trên trang cá nhân. Cô khẳng định Hà An rất giỏi và đã nỗ lực nhiều suốt 8 tập phim với đủ mọi cung bậc cảm xúc. Theo Võ Hoàng Yến, dù học trò thường thể hiện tốt qua các thử thách, nhưng ở chặng nước rút, sự cạnh tranh khốc liệt đã khiến Hà An không thể đi tiếp.

Hành trình đầy hứa hẹn trước khi dừng bước

Nhìn lại chặng đường đã qua, Vũ Hà An – cô gái sinh năm 2005 được biết đến với nickname Tô Đát Kỷ – là một nhà sáng tạo nội dung có hơn 700 nghìn người theo dõi và được nhiều nhãn hàng tin tưởng chụp lookbook. Tại The Face, cô từng là thí sinh hiếm hoi sở hữu vé vàng khi cả ba HLV đều muốn chiêu mộ.

Hà An từng ghi dấu ấn mạnh mẽ ở những thử thách chụp hình, đặc biệt là tại tập 2 khi được NTK Đỗ Mạnh Cường chọn là một trong ba người tốt nhất. Cô cũng chiến thắng Master Class cá nhân ở tập 4 và tiếp tục nằm trong nhóm xuất sắc tại Master Class tập 5.

Tuy nhiên, ở tập 8, thử thách quay video quảng bá nhãn hàng theo hình thức one shot – ghi hình liên tục không cắt cảnh – đã làm khó Hà An. Cùng với Vũ Quỳnh Hải Yến, cô tỏ ra lúng túng trong biểu cảm và đọc thoại, trong khi các thí sinh như Thư Thor, Xuân Thắng, Hương Nguyên lại thể hiện mượt mà hơn. Điều này dẫn đến chiến thắng cho đội Anh Thư và cũng là khởi đầu cho sự chia ly của Hà An.

Hiện tại, The Face Vietnam 2026 còn lại 8 thí sinh. Họ sẽ phải chiến đấu trong tập cuối cùng trước khi chính thức bước vào chung kết để tìm ra quán quân.