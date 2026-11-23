Giải trí

Ca sĩ Tóc Tiên vừa có chuyến trở về thăm căn biệt thự riêng tại Đà Lạt. Chuyến nghỉ dưỡng diễn ra sau chuỗi ngày tham gia Eurovision Song Contest Asia diễn ra tại Thái Lan.

Chuyến đi ngắn ngày tại thành phố ngàn hoa

Ca sĩ Đoan Trang cũng có mặt tại Đà Lạt để khám phá ẩm thực và du lịch cùng một nhóm bạn. Dù chuyến đi diễn ra chóng vánh, nhóm vẫn tranh thủ ghé nhiều địa điểm.

Nữ ca sĩ ngắm vườn hồng, hoa dã quỳ và hái hồng. Về mảng ẩm thực, nhóm bạn đã thưởng thức bánh xèo, ốc, kem bơ và cà phê. Đoan Trang cũng gửi lời cảm ơn đến Giao Giao vì đã đóng vai trò hướng dẫn viên, giúp cả nhóm có nhiều trải nghiệm.

Làn sóng du lịch nước ngoài của các mỹ nhân

Nhiều nghệ sĩ và á hậu cũng lựa chọn ra nước ngoài để thay đổi không khí. Tăng Thanh Hà cùng gia đình thực hiện chuyến du lịch đến Hàn Quốc. Cô chia sẻ những khoảnh khắc ngắm lá vàng cuối thu, thưởng thức ẩm thực và mua sắm tại Seoul.

Trong khi đó, á hậu Huyền My lại chọn Hong Kong là điểm đến cho chuyến đi của mình. Cô đăng ảnh kèm dòng trạng thái về tình yêu.

Một chuyến đi gia đình khác là của á hậu Tú Anh khi cùng chồng con sang Trung Quốc. Người đẹp chia sẻ những hình ảnh gia đình ngắm cảnh mùa thu và viết rằng vẫn vớt vát được chút lá vàng.

Đối với diễn viên Phương Anh Đào, cô vừa hoàn thành xong chuyến công tác tại Singapore. Nữ diễn viên không quên chia sẻ một dòng trạng thái hài hước về việc đã xong công tác để về nhà.

Những khoảnh khắc nghỉ dưỡng và đón tuổi mới

Ở trong nước, ca sĩ Thu Thủy cùng gia đình có chuyến nghỉ dưỡng hai ngày một đêm tại Vũng Tàu. Chuyến đi diễn ra sau khi các con hoàn thành kỳ thi giữa học kỳ; cả nhà muốn thư giãn, động viên các con sau thời gian học tập căng thẳng. Thu Thủy bày tỏ sự hài lòng với căn penthouse ba phòng ngủ có tông màu xanh chủ đạo, tầm nhìn hướng biển và thực đơn bữa sáng đa dạng.

Một tin vui khác là ca sĩ Khổng Tú Quỳnh vừa đón tuổi mới. Vì lịch trình công việc bận rộn nên cô không kịp thực hiện bộ ảnh sinh nhật riêng mà quyết định dùng những khoảnh khắc đẹp đã có để lưu giữ kỷ niệm. Cô chia sẻ mong muốn bước vào chặng đường mới với phiên bản tốt hơn của bản thân và viết: "Tuổi mới em sẵn sàng xinh đẹp, bận rộn và hạnh phúc".

Cuối cùng, Đàm Thu Trang cũng chia sẻ lên mạng xã hội ảnh dùng bữa tối cùng bạn bè.