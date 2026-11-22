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Hồ Ngọc Hà vừa khiến mạng xã hội xôn xao khi nhắc đến Thủy Tiên và Minh Hằng trong một đêm nhạc. Khi được khán giả yêu cầu hát ca khúc Như Hoa Mùa Xuân, nữ ca sĩ đã không ngần ngại hỏi ngược lại: "Rồi ai làm bé Heo, ai làm Thủy Tiên?".

Câu nói này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận vì sự thẳng thắn và thoải mái của Hồ Ngọc Hà khi nhắc tên hai đồng nghiệp cũ. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước cách đối đáp tự nhiên này, tạo nên một khoảnh khắc đầy chú ý trên sân khấu.

Ký ức về bản hit Như Hoa Mùa Xuân

Lời nhắc của Hồ Ngọc Hà ngay lập tức khiến khán giả nhớ về thời điểm ba nữ ca sĩ đình đám cùng kết hợp trong bài hát Như Hoa Mùa Xuân. Với giai điệu rộn ràng và ca từ tươi vui, đây là sản phẩm âm nhạc gắn liền với nhiều thế hệ khán giả mỗi dịp Tết đến xuân về.

Đáng nói là dù hiện nay thị trường âm nhạc Việt liên tục ra mắt nhiều bài hát chủ đề Tết mới, nhưng bản hit của Hồ Ngọc Hà, Minh Hằng và Thủy Tiên vẫn giữ được chỗ đứng riêng và thường xuyên được mọi người tìm nghe mỗi khi năm mới cận kề.

Những ngã rẽ riêng của ba nữ chính

Sau nhiều năm, cả ba nữ ca sĩ đều chọn cho mình những hướng đi khác nhau trong sự nghiệp và cuộc sống. Trong khi Hồ Ngọc Hà vẫn duy trì hoạt động ca hát năng nổ và thường xuyên xuất hiện tại các đêm nhạc, thì Minh Hằng lại dành sự quan tâm cho nhiều lĩnh vực nghệ thuật đa dạng hơn.

Riêng với Thủy Tiên, nữ ca sĩ có phần kín tiếng hơn và không còn xuất hiện dày đặc trên các sân khấu như trước đây. Sự thay đổi trong tần suất hoạt động của mỗi người khiến những kỷ niệm về thời kỳ hợp tác cùng nhau càng trở nên đáng quý hơn trong mắt fan.

Mong đợi một màn tái hợp

Chính vì cả ba hiện đã có những ngã rẽ riêng, nên việc họ cùng xuất hiện trong một sản phẩm âm nhạc một lần nữa trở thành điều mà nhiều khán giả mong chờ.

Từ câu nói đùa của Hồ Ngọc Hà, không ít người hy vọng sẽ sớm có dịp chứng kiến bộ ba này cùng đứng trên một sân khấu, tái hiện lại bản hit từng tạo nên ký ức cho nhiều mùa Tết. Liệu chúng ta có nên hy vọng vào một màn comeback chấn động cho mùa Tết tới không nhỉ?