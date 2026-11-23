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Đêm chung kết và trao giải Sao Mai 2026 diễn ra tối 22/11, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3. Sau những màn tranh tài kịch tính, Nguyễn Đỗ Khánh An đã xuất sắc giành giải Nhất. Hai vị trí giải Nhì thuộc về Hoàng Thu Hà và Đỗ Hải Đăng. Ba giải Ba lần lượt gọi tên Nguyễn Xuân Dũng, Mai Thu Hương và Nguyễn Mộc An.

Nguyễn Đỗ Khánh An, một trong những gương mặt trẻ nhất mùa giải, đã gây ấn tượng mạnh khi bứt phá với thành tích cao. Ngay sau đêm chung kết, nữ thí sinh chia sẻ tâm trạng “hạnh phúc, tự hào và xúc động”. Với Khánh An, chiếc cúp danh giá là thành quả của một hành trình dài cùng quá trình tập luyện nghiêm túc.

Thay vì chọn lối đi an toàn, Khánh An quyết định mang đến diện mạo mới mẻ qua tiết mục Đá trông chồng trong đêm cuối cùng. Cô khẳng định: “Cơ hội không đến lần thứ hai, vì vậy đêm chung kết là lúc An phải thể hiện bản thân rõ nhất, khẳng định cá tính trước khán giả và ban giám khảo”. Bên cạnh nỗ lực cá nhân, Khánh An đặc biệt tri ân gia đình, nhất là mẹ, người luôn sát cánh và trở thành nguồn sức mạnh tinh thần giúp cô vượt qua mọi thử thách.

Tuy nhiên, Quán quân Sao Mai 2026 không hề ngủ quên trên chiến thắng. Cô nhìn nhận con đường âm nhạc phía trước mới chỉ bắt đầu và chắc chắn còn nhiều khó khăn. Khánh An cho rằng danh hiệu này là một khởi đầu đẹp, nhưng cô sẽ phải nỗ lực gấp nhiều lần hơn để chứng minh mình thực sự xứng đáng với ngôi vị này. Những bước đi nghiêm túc sắp tới chính là cách cô gửi lời tri ân đến khán giả.

Những tiếc nuối và tham vọng của dàn Á quân

Hoàng Thu Hà từng đứng trước nguy cơ dừng bước ở Liveshow 6 nhưng đã may mắn được ban giám khảo cứu để tiến vào chung kết. Khi được xướng tên giành giải Nhì, Thu Hà cảm thấy bất ngờ và mãn nguyện vì trước đó cô không đặt nặng kỳ vọng, thậm chí từng nghĩ đoạt giải Ba đã là may mắn. Cô tin rằng dù 10 hay 20 năm sau nhìn lại, cảm xúc của ngày 22/11 vẫn sẽ mãi in đậm.

Trong đêm chung kết, Thu Hà chọn ca khúc Chờ chàng của nhạc sĩ Trần Khánh Ly. Đây là một lựa chọn mạo hiểm vì cô vốn gắn liền với dòng nhạc dân gian thuần túy. Dù băn khoăn về độ phù hợp với màu sắc phá cách của tác phẩm, Thu Hà vẫn quyết định thử sức. Tuy nhiên, cô tự chấm mình 7/10 điểm và tiếc nuối vì chưa thể hiện trọn vẹn tinh thần táo bạo của bài hát. Cô chia sẻ nếu được hát lại, mình sẽ thể hiện “điên” hơn nữa để chinh phục người nghe.

Sau cuộc thi, Thu Hà sẽ trở về công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2. Cô cũng lên kế hoạch ra mắt một số sản phẩm âm nhạc mới trong năm tới, bao gồm cả nhạc phim. Mục tiêu lớn nhất của Thu Hà là đưa dân ca xứ Nghệ đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là các bạn trẻ, để gìn giữ giá trị âm nhạc truyền thống.

Đỗ Hải Đăng, một Á quân khác, cảm thấy hài lòng với kết quả đạt được và xem đây là phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực suốt cuộc thi. Nam thí sinh dành lời cảm ơn cho chính bản thân vì đã luôn tin tưởng vào năng lực và tình yêu âm nhạc, tạo động lực để anh chạm đến dấu mốc đáng nhớ này.

Điểm nhấn của Hải Đăng trong đêm chung kết là ca khúc Con cò của nhạc sĩ Lưu Hà An. Việc thể hiện một bài hát gắn liền với tên tuổi ca sĩ Tùng Dương là thử thách lớn, nhưng cách “Pop hóa” ca khúc đã giúp anh ghi điểm với ban giám khảo. Là một Gen Z, Hải Đăng chủ động gạt bỏ áp lực so sánh với phiên bản trước, vì anh quan niệm một bài hát hay có thể phát triển theo nhiều cách khác nhau thay vì bị giới hạn.

Danh hiệu Á quân là hành trang để Hải Đăng hiện thực hóa dự án album đầu tay gồm 8 ca khúc tự sáng tác mà anh đã ấp ủ từ trước khi tham gia Sao Mai. Với Hải Đăng, sự sáng tạo và chất lượng tác phẩm chính là yếu tố quan trọng nhất để thành công trên con đường âm nhạc sắp tới.