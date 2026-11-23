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Sau 7 năm hoạt động trong nghề, diễn viên Phương Nam, thành viên của sân khấu hài độc thoại Saigon Tếu, đã lần đầu tổ chức chương trình hài đặc biệt mang tên Dạo Này Ngoan Chưa?. Đây là đêm diễn solo đầu tiên của anh, kéo dài 60 phút, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp để tri ân những khán giả đã dành tình cảm cho mình.

Khác với những đêm diễn tổng hợp có nhiều nghệ sĩ với các tiết mục ngắn riêng lẻ, Dạo Này Ngoan Chưa? được xây dựng như một kịch bản độc thoại liền mạch. Trong giới hài độc thoại, một comedy special cá nhân thường gắn kết các câu chuyện thông qua một trục chủ đề hoặc mạch cảm xúc thống nhất để tạo dấu ấn riêng. Ở show lần này, Phương Nam chọn lấy trải nghiệm cá nhân làm chất liệu chính để khơi gợi những suy nghĩ về niềm tin và các quy tắc sống.

Ý tưởng về một show diễn dài một tiếng đã được Phương Nam ấp ủ từ những ngày đầu mới vào nghề, nhưng ý tưởng triển khai cụ thể chỉ mới hình thành cách đây vài tháng, sau quãng thời gian hoạt động cùng nhóm. Anh cho biết đến bây giờ mới thấy mình tạm gọi là đủ khả năng, kinh nghiệm và lực để cân được một show như vậy. Quá trình viết kịch bản đã giúp anh chạm tới những điều thực sự muốn bày tỏ.

Để hoàn thiện tổng thể 60 phút diễn, Phương Nam áp dụng quy trình làm việc đặc trưng của giới hài độc thoại. Đầu tiên, anh mang từng mẩu chuyện và mảng miếng đi thử nghiệm tại các đêm diễn nhỏ của Saigon Tếu. Tại đây, anh quan sát kỹ phản ứng của khán giả để điều chỉnh nội dung cho mượt mà. Sau bước thử nghiệm và tinh chỉnh, anh mới chắt lọc và kết nối các phần lại thành một chương trình hoàn chỉnh.

Tên gọi Dạo Này Ngoan Chưa? xuất phát từ câu hỏi mà Phương Nam nghe đi nghe lại suốt thời thơ ấu. Tự nhận mình là một đứa trẻ hay cãi, luôn đặt câu hỏi "tại sao" và khó chấp nhận những quy tắc bị áp đặt từ người lớn, anh từng coi câu hỏi của họ hàng dành cho mẹ mình là một lời chê bai tính cách. Nhưng khi lớn lên, anh nhận ra câu nói đó lột tả đúng bản chất của mình: một người luôn cần hiểu lý do đằng sau những điều được coi là mặc nhiên. Anh nói thẳng: "Tôi không bao giờ chấp nhận điều gì mà người ta chỉ nói 'nó phải như vậy' mà không giải thích được".

Từ câu chuyện gia đình, Phương Nam mở rộng góc nhìn sang cách người lớn định hình khuôn mẫu và kỳ vọng lên trẻ nhỏ. Với anh, chữ "ngoan" không chỉ là việc vâng lời, mà là những thước đo chuẩn mực mà mỗi người bị buộc phải đáp ứng khi trưởng thành. Tận dụng nền tảng ngành Tâm lý học giáo dục, anh có thêm lăng kính để quan sát tâm lý trẻ em và cách làm cha mẹ. Tuy nhiên, anh không biến sân khấu thành nơi thuyết giảng hay lớp học mà chuyển hóa những chiêm nghiệm này thành chất liệu hài hước, dễ thấm.

Quan điểm của Phương Nam về hài độc thoại là không cần cố gắng làm khán giả gật đầu đồng tình. Thay vào đó, điều quan trọng hơn là khiến người xem tự soi lại những định kiến hoặc niềm tin đã ăn sâu. Hướng đi này đã khiến phản hồi từ người xem thay đổi theo thời gian. Thay vì chỉ nhắc đến sự vui nhộn, nhiều khán giả hiện nay bày tỏ cảm giác gần gũi và thấm thía vì thấy anh nói hộ những suy nghĩ từng bị giấu kín trong lòng.

Liệu chúng ta có thực sự "ngoan" theo đúng nghĩa, hay chỉ đang cố khớp mình vào những khuôn mẫu mà người lớn đã vẽ sẵn?