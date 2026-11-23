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Chiều 20/11, bé Polo - con trai Đàm Vĩnh Hưng - đã xuất hiện tại buổi soundcheck trước thềm concert của Mỹ Tâm. Cậu bé tỏ ra cực kỳ hào hứng khi được diễn viên Tùng Yuki cho ngồi trên vai để dễ dàng hòa vào đám đông cổ vũ nữ ca sĩ.

Khi nhìn thấy Polo ở phía dưới sân khấu, Mỹ Tâm đã tỏ ra bất ngờ và lập tức chào cậu bé: "Polo đó hả con, cô chào con nha". Chia sẻ về lý do có mặt, Polo vừa cầm poster in hình Mỹ Tâm vừa cho biết mình rất thích và đến để ủng hộ cô.

Sức hút từ buổi tổng duyệt

Không chỉ có Polo, buổi soundcheck còn thu hút hàng trăm người hâm mộ của Mỹ Tâm. Có những khán giả đã bay từ nhiều nơi xa như Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh để đến tham dự. Trước tình cảm này, Mỹ Tâm cho biết mình rất xúc động và háo hức mong chờ đêm concert chính thức diễn ra vào tối hôm sau.

Để chuẩn bị cho See The Light day 2, nữ ca sĩ đã dành nhiều tháng làm việc cùng giám đốc âm nhạc Hoài Sa. Chương trình được tổ chức tại một khu đô thị lớn ở TP HCM với dự kiến thu hút hàng chục nghìn khán giả theo dõi trực tiếp.

Nhìn lại hành trình See The Light day 1

Trước đó, vào tháng 12/2025, Mỹ Tâm đã tổ chức concert See The Light day 1 tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Đêm nhạc này được xây dựng như một câu chuyện kể về hành trình từ một ngọn nến đến ánh sáng rực rỡ với 32 tiết mục, trong đó Đen Vâu là khách mời duy nhất.

Kết thúc chương trình lúc 12h đêm, hàng chục nghìn khán giả vẫn nán lại sân vận động để giao lưu. Mỹ Tâm cũng đã đi khắp các khán đài để trực tiếp cảm ơn người hâm mộ. Nữ ca sĩ gọi các fan là Tri Âm, xem họ là ánh sáng và động lực để thực hiện chương trình nhằm mang lại năng lượng tích cực, giúp mọi người vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Với sự kiện tại Mỹ Đình, Mỹ Tâm đã lập kỷ lục khi là ca sĩ duy nhất có concert cá nhân quy mô 40.000 khán giả và cũng là người duy nhất có tới ba đêm nhạc riêng tại đây. Điều này một lần nữa chứng minh vị thế và sức hút bền bỉ của cô trong showbiz Việt sau 25 năm gắn bó với ca hát.