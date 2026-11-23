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Uyển Ân và Negav lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng xôn xao vì những dấu hiệu hẹn hò khó chối cãi trong chuyến du lịch Đà Lạt vừa qua. Dù cả hai cực kỳ khéo léo khi không đăng bất kỳ một tấm ảnh chung nào, nhưng những chi tiết trùng khớp trong bài đăng của mỗi người lại khiến dân mạng tin chắc rằng họ đang đi cùng nhau.

Những "mảnh ghép" trùng khớp tại Đà Lạt

Điểm khiến netizen chú ý nhất chính là không gian trưng bày nhiều poster âm nhạc, nơi cả Uyển Ân và Negav đều lần lượt đăng ảnh check-in. Trong khi nữ diễn viên xuất hiện với phong cách đời thường, đội mũ len đỏ đen, diện áo khoác xanh rộng và quần jeans, thì nam rapper cũng đăng ảnh tại đúng địa điểm này với chiếc hoodie đen và mũ len cùng tông màu với bạn đồng hành.

Không dừng lại ở đó, cả hai còn gây tò mò khi cùng đăng ảnh tại một địa điểm lưu trú có hồ bơi ngoài trời. Dù là hai bài đăng riêng biệt, nhưng góc chụp và khung cảnh biệt thự phía sau lại có nhiều điểm tương đồng rõ rệt. Thậm chí, các địa điểm ăn uống và vui chơi cũng giao nhau một cách lạ lùng. Uyển Ân chia sẻ hình ảnh bàn tiệc đầy món nướng, còn Negav cũng đăng ảnh bàn ăn có những món tương tự. Cuối cùng, cả hai cùng chia sẻ khoảnh khắc tại một quán bar với những ly đồ uống đặt trên quầy.

Từ vai vợ chồng trên phim đến nghi vấn yêu thật

Thực ra, chuyện tình cảm của Uyển Ân và Negav đã là tâm điểm chú ý từ lâu. Cả hai quen biết nhau sau khi cùng tham gia dự án Bộ Tứ Báo Thủ của đạo diễn Trấn Thành. Trong phim, họ vào vai một cặp vợ chồng với nhiều phân cảnh tương tác gần gũi. Họ từng quay nhiều video TikTok chung, tương tác ăn ý và trêu đùa gọi nhau là vợ, chồng; sau dự án vẫn thường xuất hiện trong các buổi tụ tập cùng hội bạn thân.

Trước chuyến đi Đà Lạt, loạt hint hẹn hò của cặp đôi này đã xuất hiện dày đặc. Hồi tháng 5/2026, hình ảnh hai người dạo phố, vừa trò chuyện vừa nắm tay nhau một cách tự nhiên đã lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, khiến người hâm mộ nghi ngờ họ đang tìm hiểu nhau. Sau đó, họ tiếp tục bị soi xuất hiện cùng nhau tại nhiều địa điểm mua sắm và ăn uống.

Một chi tiết đáng chú ý là trong một lần đi ăn cùng nhóm bạn, diễn viên Nhâm Phương Nam từng đăng ảnh có mặt cả Uyển Ân và Negav, nhưng sau đó bài đăng này đã bị gỡ xuống, càng làm tăng thêm sự tò mò của cư dân mạng về mối quan hệ thực sự của cả hai.

Những lần bị ghi hình tại TP.HCM

Đỉnh điểm của những nghi vấn là vào tháng 7/2026, khi hình ảnh Negav và Uyển Ân dùng bữa tối tại một nhà hàng ở TP.HCM bị ghi lại. Trong bữa ăn, cả hai ngồi cạnh nhau, thoải mái trò chuyện và Uyển Ân còn cầm điện thoại chụp ảnh cho nam rapper. Kết thúc bữa ăn, họ khoác tay nhau rời đi và cùng lên taxi và di chuyển về cùng nhau.

Với chuỗi hành động từ nắm tay dạo phố, ăn tối riêng tư cho đến chuyến du lịch Đà Lạt đầy "hint" lần này, netizen cho rằng cặp đôi đang ngầm công khai tình cảm.