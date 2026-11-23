Giải trí

MC Minh Xù vừa khiến dân mạng xôn xao khi tung bộ ảnh cưới tình tứ cùng người yêu đồng giới. Sau khi nửa kia nhận lời cầu hôn, MC Minh Xù cho biết đang dồn hết tâm sức cho "event lớn nhất trong đời". Chúc mừng hai bạn, đúng là chốt đơn thành công rực rỡ!

Trong khi đó, H'Hen Niê cùng chồng và con gái cũng vừa có chuyến ghé thăm Kon Tum để hưởng ứng tuần lễ văn hoá dân tộc. Nhìn cả nhà tình cảm thế này thì đúng là không còn gì bằng.

Một vài cập nhật khác từ hội sao: Gia đình Mạnh Trường vừa tổ chức sinh nhật 10 tuổi cho bé Bon tại biệt thự ở một khu đô thị tại Hưng Yên với không khí giản dị. Còn Lan Phương thì mới hé lộ thông tin sẽ đóng cặp với Quách Ngọc Ngoan trong dự án phim sắp tới. Hóng xem màn kết hợp này sẽ ra sao đây!

Về phía Diệp Lâm Anh, bạn trai kém cô 11 tuổi cũng vừa khoe ảnh hẹn hò. Cùng lúc đó, Ngọc Loan gây chú ý khi diện chiếc đồng hồ tiền tỷ đi sự kiện, đúng chuẩn phong cách sang chảnh.

Một chút nhẹ nhàng hơn là khoảnh khắc vợ chồng Salim đưa bé Pam đi khám phá nước Mỹ. Riêng Chu Thanh Huyền, bà xã cầu thủ Quang Hải, nhận thấy rõ dấu hiệu thời gian khi những rãnh cười xuất hiện ở đuôi mắt. Thôi mà, ai rồi cũng phải già đi, quan trọng là thần thái vẫn đỉnh là được!