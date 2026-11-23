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Chiều 20/11, buổi họp báo khởi động Miss Charm 2026 đã diễn ra tại TPHCM với sự góp mặt của 44 người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại sự kiện, Nguyễn Ngọc Trà My - đại diện Việt Nam - trở thành tâm điểm khi xuất hiện rạng rỡ, tự tin hô vang tên quốc gia trên sân khấu và giao tiếp tiếng Anh cực kỳ lưu loát với các thí sinh quốc tế.

Nguyễn Ngọc Trà My là một MC song ngữ, cao 1,77m với số đo ba vòng 86-64-96cm. Trước đó, vào tối 22/10 tại Đồng Nai, cô đã vượt qua 21 thí sinh khác để đăng quang Miss Charm Vietnam 2026 và giành tấm vé đại diện Việt Nam chinh chiến tại đấu trường quốc tế.

'Chiêu đãi' bạn bè quốc tế đặc sản vỉa hè

Không chỉ dừng lại ở việc giao lưu trên sân khấu, Trà My còn cực kỳ chủ động trong việc quảng bá văn hóa Việt Nam. Cô tiết lộ đã mua bánh tráng trộn và chân gà sả tắc để mời các thí sinh quốc tế thưởng thức ngay khi họ vừa đặt chân đến TPHCM.

Theo Trà My, bên cạnh những món ăn truyền thống đã quá nổi tiếng, chính ẩm thực đường phố và các món ăn vặt mới là những nét văn hóa thú vị, gần gũi nhất. Việc mời bạn bè ăn vặt vỉa hè là cách cô giúp các thí sinh hiểu thêm về đời sống thực tế của người Việt.

Nhiều thí sinh quốc tế bày tỏ ấn tượng với văn hóa, ẩm thực và sự hiếu khách của người dân địa phương. Lena Takeuchi - đại diện Nhật Bản - cho biết cô rất xúc động trước sự nhiệt tình của những người hỗ trợ tại Việt Nam và đặc biệt yêu thích món gỏi cuốn nhờ sự kết hợp của rau xanh, rau thơm cùng nước chấm đậm đà. Trong khi đó, Yramsi Barcena từ Cuba cũng bày tỏ sự ấn tượng với sự thân thiện, ấm áp của người dân địa phương và hào hứng muốn khám phá thêm văn hóa nơi đây.

Áp lực phía sau ánh hào quang

Để có được sự tự tin hiện tại, Trà My thừa nhận cô đã phải trải qua thời gian chuẩn bị đầy áp lực. Cô chia sẻ rằng cuộc sống thay đổi nhiều sau khi đăng quang và những tuần vừa qua cô "không thiếu gì ngoài thiếu ngủ".

Điều khiến người đẹp lo lắng nhất chính là sức khỏe thể chất lẫn tinh thần vì lịch trình làm việc quá dày đặc. Tuy nhiên, Trà My xem việc mang trên mình dải sash Việt Nam là một niềm tự hào và trách nhiệm lớn lao. Cô tự nhủ phải nỗ lực hết mình để vừa thể hiện bản thân, vừa quảng bá hình ảnh đất nước tại cuộc thi do chính người Việt tổ chức.

Với lợi thế là một MC song ngữ, Trà My tự tin vào khả năng kết nối và vốn kiến thức văn hóa Việt Nam để giới thiệu về ẩm thực và những nét đẹp của quê hương đến bạn bè quốc tế. Về mục tiêu tại Miss Charm 2026, đại diện Việt Nam khẳng định mình nhắm tới ngôi vị cao nhất và sẽ cố gắng hết sức để mang vương miện về cho Việt Nam.

Quy mô và lịch trình Miss Charm 2026

Miss Charm là cuộc thi sắc đẹp quốc tế do người Việt sáng lập và năm nay đã bước sang mùa giải thứ tư. Với chủ đề "The Beauty of Cultural Identity" (Vẻ đẹp của bản sắc văn hóa), cuộc thi tập trung tôn vinh nhan sắc, tri thức và quảng bá du lịch, văn hóa.

Tại buổi họp báo chiều 20/11, top 44 thí sinh đã lần lượt nhận sash từ ban tổ chức và đương kim Miss Charm 2025 Anna Blanco. Thành phần thí sinh năm nay bao gồm 15 người từ châu Á - châu Đại Dương, 13 đại diện châu Mỹ, 9 đại diện châu Âu và 7 đại diện châu Phi.

Cuộc thi sẽ tiếp tục với vòng bán kết diễn ra vào ngày 2/12 và đêm chung kết được tổ chức vào tối 5/12 tại TPHCM.

Ăn bánh tráng trộn với chân gà sả tắc thì đúng là 'đúng bài' để kết bạn rồi, hy vọng chiến thuật 'vỗ béo' bạn bè quốc tế này sẽ giúp Trà My ghi điểm tuyệt đối!